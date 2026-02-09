Historia en 4 tiempos | La nieve, al alcance de todos

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

La nieve, al alcance de todos

Día record en Cabeza de Manzaneda. | La Región

(2) Sábado y domingo toda la afición de Galicia se ha volcado en la Estación de Manzaneda, para aprovechar la nieve que ha hecho del lugar un marco muy completo para los deportes de esquiar. Esquiadores y ambiente el sábado sin que los remontes llegaran a un nivel de saturación, como el domingo con colas que también se formaron en ese tragalotodo que es el “telesilla Manzaneda”.

Como ya se dijo, Cabeza de Manzaneda es la estación de todos los gallegos, y si en un tiempo dijimos que predominaban aplastantemente los aficionados de Vigo, hoy ha de decir que los coruñeses, sean de Ferrol, Santiago o de la misma capital de la provincia, pueblos y villas, son allí legión. Los orensanos, sin estar en minoría, sí se nota que aquello ha dejado de ser de Orense, donde encontrabas a un amigo o a un conocido en cada esquina.

Los accesos estaban sin cadenas, la nieve era de buena calidad y los servicios funcionaban a pleno, por lo que la afluencia era esperada. Los aparcamientos estuvieron ayer a pleno, como los remontes y pistas. Pocas veces se habían visto colas en el telesilla “Manzaneda”.

Y además la anunciada Subida a la Estación Invernal, única en su género en España, puntuable para el Campeonato Gallego y primera carrera del calendario, atrajo a los “rallistas” a hacer un reconocimiento, y por allí estuvieron “Ventura” con el coche de “Pepelino” acompañado por Higinio, que se quedó admirado de cómo andaba el campeón de Galicia; o “Facas”, el copiloto campeón que suponemos subirá por su cuenta a Manzaneda.

Y ese fue el resumen de un día récord.

Crónica de A. O. Míguez (1976)

David Ferrer Garrido toma posesión como presidente de la Diputación

Autoridades presentes en la toma de posesión. | La Región

(1) Se celebró a la una de la tarde de ayer, en el salón de sesiones de la Diputación provincial, el acto de la toma de posesión del nuevo presidente, don David Ferrer Garrido, recientemente elegido por los miembros de la Corporación provincial en virtud de la nueva normativa legal prevista en la Ley de Bases de Régimen Local.

El acto consistió en una sesión extraordinaria del pleno corporativo, presidida por el gobernador civil, presidente nato de la Diputación, don Joaquín Llobell Muedra. A su derecha el presidente en funciones, don Javier Perea Rodríguez, y a su izquierda el presidente electo, señor Ferrer Garrido.

En lugares destacados se hallaban presentes el obispo de la diócesis, monseñor Temiño Sáiz; el alcalde de la ciudad, señor Riestra París; el coronel señor Martínez Espiñeira en representación del gobernador militar; así como delegados de Ministerios, autoridades, personalidades, Corporación municipal, personal directivo de la Caja de Ahorros, funcionarios provinciales y numeroso público que llenaba totalmente el salón de sesiones.

El acto dio comienzo con la intervención del secretario general de la Diputación, señor Álvarez Méndez, quien dio lectura al Decreto regulador de las elecciones a la presidencia de la misma; al articulado del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales referido al acto, así como el acta de la sesión extraordinaria de la elección.

Finalizada la lectura, el nuevo presidente, don David Ferrer Garrido, arrodillado ante un crucifijo prestó juramento del cargo y acto seguido el gobernador civil le entregó los atributos propios del mismo en medio de una prolongada ovación. El señor Ferrer pasó a ocupar su nuevo puesto a la derecha de la presidencia y el señor Perea Rodríguez a la izquierda.

(1976)

Diez quinielistas forman la Peña Xuntanza

Seis de los miembros de la peña. | La Región

(3) Los componentes de la Peña Xuntanza, creada no hace mucho en Orense, se reúnen en el bar Miraflores de la calle San Miguel, un total de diez amigos con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años… Al bar me fui, para ver de qué se trataba. No estaban todos, pero los que había me informaron.

-¿Denominación de la “peña”?

-Se llama Peña Xuntanza porque como somos diez los que nos reunimos, y en gallego reunirse se dice xuntar, pues nos ha parecido apropiado darle ese nombre. En diciembre del año pasado empezamos a reunirnos tres de nosotros para cubrir algunas quinielas todas las semanas, y como al saberlo otros amigos se nos quisieron sumar, decidimos hacer algo más serio y creamos esto.

-¿Por qué el número de diez?

-Pura casualidad. El poeta Montesinos nos pidió unas semblanzas de todos nosotros, se las dimos y él compuso unas coplas en las que aparecía la palabra “Xuntanza”, como expresión de la amistad que nos unía. Los nombres son: Eduardo, Elías, Agustín, Charlie, Rodolfo, Manolo, Bacelar, Francelos, Morrongo y Toño.

-¿Trabajan, todos?

-Cuatro son estudiantes, otros cuatro trabajadores y dos propietarios de bares, uno de ellos el de éste.

-¿Cuánto gastan por semana?

-A razón de 500 pesetas por cabeza, o sea un total de 5.000, aunque no toda va para las quinielas. En quinielas se emplean 4.000. Del resto, 500 van para Lotería Nacional, que jugamos en los sorteos de todos los sábados, y otras 500 son para gastos de la “peña”, pues queremos tener un fondo común por si algún se nos ocurre hacer alguna comida, una excursión u otra cosa por el estilo.

-¿Cuánto han sacado en premios, hasta ahora?

-Muy poco. Dos de trece y cinco de doce. En total, unas 12.000 pesetas.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

9 de febrero de 1926 - Moreiras (Toén), completamente aislado

Estuvo unas horas en Orense el ilustre catedrático de la Universidad de Santiago y ex senador señor Gil Casares, que vino a ver a la distinguida señorita Asunción Saenz, que está enferma. Almorzó con la Marquesa de Atalaya Bermeja y por la tarde regresó a Santiago en unión de don Abelardo Nieto, que le había acompañado.

-El actual gobernador civil de Murcia, nuestro paisano don Arturo Salgado Biempica, deja de pertenecer a la importante casa comercial Felipe Santiago Hermano y Compañía, de la que formó parte durante varios años, y entra en otro entidad de gran crédito y sólido prestigio en el mundo de los negocios, la de F. Román y Saco.

-Las pertinaces lluvias derriban un terraplén del camino vecinal recién construido que unía al pueblo de Moreiras (Toén) con Orense, una vía que había costado veinte años de lucha tenaz a los vecinos de dicho pueblo que ahora no disponen de ningún otro camino para llevar sus productos a Orense e importar de la capital los artículos de la industria y del comercio que necesitan. La desgracia se une al derribo del puente antiguo, también por las tormentas, en el camino de carro que se utilizaba junto a dicho camino, dejando al pueblo en una situación “desesperante”.

9 de febrero de 1951 - EEUU reclama devoluciones a la URSS

En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Araujo Pérez, José Fernández Losada, Antonia Nieto Rodríguez, Manuel Vázquez Nóvoa, Amelia Ameijeiras Vázquez, Antonio Álvarez Pérez, Carmen Álvarez Iglesias, Irene Álvarez de Dios, Esperanza Alonso Rodríguez, José Barrio Fernández, Aurora Selas Villanueva, Carmen Selas Fernández, Benito Rodríguez Dorado y esposa Remedios Franco Feijóo con dos hijas menores, Milagros Rodríguez Fernández con un hijo menor, José Rodríguez Cobián, Carmen Rodríguez Álvarez y seis hijos menores, Benita Rodríguez Alonso con dos hijas menores, Moisés Rodríguez Veloso y Avelina Rego Fernández con un hijo menor.

-Estados Unidos reclama a la Unión Soviética la “inmediata” devolución de un total de 672 barcos que asegura fueron prestados a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, una demanda formulada en términos “enérgicos” que se incluye en la negociación entre ambos países para saldar una cuenta pendiente de 11 mil millones de dólares en concepto de “préstamo y arriendo”.

9 de febrero de 1976 - Atentado contra la casa de Víctor Manuel y Ana Belén

Un recorte de la época. | La Región

El Partido Carlista Gallego celebra su asamblea de delegados en Orense, presidida por el secretario general del partido, don José María de Zavala.

-(1) Don David Ferrer Garrido toma posesión como nuevo presidente de la Diputación provincial de Orense.

-(2) Abarrote total en la Estación de Cabeza de Manzaneda, con miles de visitantes en un fin de semana que ha batido todos los registros debido al buen tiempo y las óptimas condiciones para la práctica del esquí.

-(3) Diez quinielistas orensanos forman la Peña Xuntanza, que celebra sus reuniones en el bar Miraflores de la calle de San Miguel.

-La casa de los cantantes Víctor Manuel y Ana Belén en Torrelodones (Madrid) es objeto de un atentado al explotar una bomba de escasa potencia, cuando los artistas, conocidos por su militancia comunista, estaban ausentes, un ataque que ha sido objeto de repulsa por el Sindicato Provincial del Espectáculo.

9 de febrero de 2001 - Ariel Sharon, nuevo primer ministro de Israel

Un recorte de la época. | La Región

El COB sanciona al pivot estadounidense Mike Brown con cuatro meses de suspensión de empleo y suelo, lo que equivale hasta el final de temporada, una sanción que Brown califica de “ridícula” y atribuye a que “no tienen dinero para pagarme”, mientras asegura que seguirá entrenando por su cuenta en Orense hasta el final de su contrato “a no ser que antes lleguemos a otro acuerdo”.

-La orensana Olalla Fernández, del Club Athlos, se proclama campeona gallega absoluta de badminton en los Campeonatos celebrados en Vigo.

-Diez jóvenes inmigrantes magrebíes mueren al naufragar en la ensenada de Bolonia en Tarifa (Cádiz) la patera en la que intentaban acceder a la Península.

-La soprano Montserrat Caballé se convierte en la primera mujer que solicita ser admitida como socia en el Círculo del Liceo, la elitista agrupación barcelonesa que hasta ahora no admite a mujeres como socias de pleno derecho.

-El candidato de la derecha (Likud), Ariel Sharon, gana las elecciones a primer ministro en Israel frente al hasta ahora primer ministro el laborista Ehud Barak, que anunció su abandono “temporal” de la política, en las elecciones con la participación más baja de la historia de Israel.