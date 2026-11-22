Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página del 21 de noviembre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

No habrá restricciones en el alumbrado público

Alumbrado público nocturno en la calle Juan XXIII. | La Región

(2) Es muy probable que la ciudad de Orense no se vea afectada por las restricciones de alumbrado público impuestas en muchas ciudades de España en virtud de las nuevas normas de ahorro de energía. Como quiera que en algunas ciudades gallegas se ha llegado a apagar la mitad del alumbrado público a partir de las 11-12 de la noche, nos hemos interesado en la Alcaldía por este tema.

El alcalde nos ha indicado que no se había adoptado ninguna decisión, de momento, por cuanto el gasto de alumbrado público se paga por tanto alzado. Si el Ayuntamiento va a pagar lo mismo, estén o no estén encendidas todas las luces públicas, cumpliendo así el contrato establecido, será el problema del ahorro de la energía una cuestión que afecta solamente a la empresa suministradora. Si el apagar la mitad del alumbrado supone un ahorro ya no energético sino económico para el Ayuntamiento, la cuestión sería estudiada detenidamente, como de todos modos se hará, aún cuando, de momento, como antes decimos, no existe decisión al respecto.

(1976)

Las obras de Citroen, al ritmo previsto

Estado de las obras de la factoría de Citroen en el polígono de San Ciprián. | La Región

(1) Las obras de Citroen en el polígono de San Ciprián siguen al ritmo planificado, a pesar de las lluvias caídas durante casi dos meses, que no han retrasado las fases previstas, contándose que para julio de 1977 esté la obra de esta primera fase en marcha y ya funcionando la factoría. El total a explanar para el montaje de los diversos servicios, o sea la superficie de la Citroen, comprende 810.000 metros cuadrados, completamente urbanizados a base de obras de infraestructura que comprenden explanación, viales y desagües.

En la primera fase, que es la que se va a rematar en julio de 1977, se han explanado los 560.000 metros cuadrados sobre los que se están levantando las naves de la factoría. La segunda fase comenzará a finales de este mes, en la que se explanarán y dotarán de servicios los 250.000 metros restantes para en su día edificar sobre ellos lo previsto. El ritmo de obras continua con normalidad, pese a que las lluvias han anegado partes bajas y han dejado inservible el llamado Camino de Difuntos que une los pueblos de Baliña y Campoalegre con Pazos, un problema al que se espera poner solución utilizando excavadoras y mejorando los viales evitando que los pueblos queden incomunicados.

(1976)

Premios del II Certamen de Fotografía Deportiva

Una de las fotografías a concurso. | La Región

(3) El jurado calificador del “II Certamen de Fotografía Deportiva” organizado por la Delegación provincial de Educación Física y Deportes acordó conceder los siguientes premios:

Primer premio de profesionales, desierto.

Segundo premio profesionales, para “Lo ví así”, de Salas Perla.

Tercer premio profesionales, para “Espalda”, de J. Cidre Granda.

Primer premio de aficionados, para “Esfuerzo final”, de Mercedes Valencia Fernández.

Segundo premio aficionados, para “Baloncesto”, de Pablo Quiroga Iglesias.

Tercer premio aficionados, para “Esquí náutico”, de Arturo Estévez Osorio.

Accésit, para “Aire libre”, de María Jesús Fuertes Mouriño.

Los originales premiados y el resto de fotografías serán expuestas al público en la sala de exposiciones de la Jefatura provincial del Movimiento, siendo su entrada pública.

La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el próximo día 27 en la propia sala de exposiciones.

(1976)

22 de noviembre de 1922- Un tercio de la población de Nueva York es judía

El Instituto de Orense reparte los siguientes títulos de Bachiller: Sara Pérez, Caridad Soto, Ascensión Rodríguez, Isabel Novoa, Josefa Soto, Encarnación Padilla, Celsa Arias, Carmen Padilla, José Fernández, Francisco Armada, Ricardo Alvarellos, Álvaro Rodríguez, Alfonso Lapido, Julio García, Joaquín Suárez, Santiago Lalinde, Manuel Barreiro, Manuel Carballedo, Pedro Toimil y Luis Villar.

-La Guardia Civil detiene a un vecino de Amoeiro como autor del robo de prendas y objetos a un convecino.

-Don Serapio del Casero Menéndez es ratificado como juez de Viana al quedar sin efecto su traslado.

-El vapor soviético Scandinavia naufraga en el Mar Negro falleciendo 40 de sus tripulantes.

-Un huracán provoca al menos dos muertos y cinco heridos en Nueva York.

-Según las últimas estadísticas un tercio de la población de Nueva York es judía o de origen judío, al pasar en los últimos diez años de 250 mil a 1.750.000 habitantes, llegando a ser el 38 por ciento de la población escolar.

22 de noviembre de 1951- Orense conmemoró el Día del dolor

El quince aniversario del fusilamiento de José Antonio, el llamado Día del dolor, se conmemora en Orense con guardia de honor durante cuatro horas ante el Monumento de los Caídos por componentes del Frente de Juventudes, misa de réquiem por el fundador de la Falange en la Catedral, ofrenda de las autoridades ante el Víctor de José Antonio en la fachada sur de la Catedral, y rezo del Rosario en la Capilla del Santísimo Cristo con asistencia de autoridades, afiliados y público en general.

-Un hombre de 50 años vecino de Sejalvo muere al disparársele la escopeta que llevaba cuando practicaba la caza entre Sejalvo y Barbadanes.

-Con toda felicidad dio a luz en Carballino un hermoso niño doña Vicenta Garcés Marco, esposa del industrial de dicha plaza don Luis Puga.

-El vecino de San Esteban de Sil don José Méndez Pedrido obtiene plaza como oficial en el Banco Hispano Americano, después de brillante oposición.

-Franco preside en El Escorial los funerales por José Antonio en el quince aniversario del fusilamiento del fundador de la Falange, conmemorado en toda España con actos de “extraordinario relieve”.

22 de noviembre de 1976- Un año de reinado de don Juan Carlos

Jorge Troncoso, del Judo Club Orense, se proclama subcampeón gallego de Judo | La Región

El escultor orensano Xosé Cid inaugura una exposición de su obra en la Galería de Arte Ceibe de La Coruña.

-El orensano Jorge Troncoso, del Judo Club Orense, se proclama subcampeón gallego de Judo de los pesos semipesados en torneo celebrado en El Ferrol, con destacadas actuaciones de sus compañeros de equipo Jesús Cano, Marcial Cendón y Javier Mugüerza.

-(1) Las obras de Citroen en el Polígono de San Ciprián siguen al ritmo previsto y se espera que en julio de 1977 esté funcionando la nueva factoría.

-(2) El Ayuntamiento de Orense descarta por el momento las restricciones en el alumbrado público, al pagar por tanto alzado a la empresa suministradora.

-(3) Se conceden los premios del II Certamen de Fotografía Deportiva organizado por la Delegación provincial de Educación Física y Deportes.

-Don Juan Carlos de Borbón cumple hoy un año de reinado desde su coronación como rey de España, con un balance “alentador” de cara a su objetivo de alcanzar un “marco institucional” para resolver los graves problemas de España en este difícil momento histórico.

22 de noviembre de 2001- Luis Rodríguez Vaz vuelve al Ourense

Luis Rodríguez Vaz regresa como técnico al Ourense | La Región

Luis Rodríguez Vaz regresa como técnico al Ourense sustituyendo a Teixidó, cesado por los malos resultados, la tercera etapa de Vaz al frente de los ourensanistas después de eludir el descenso en 1997 y lograr por primera vez el liderato de Segunda A en la temporada 97-98.

-El humorista de Baños de Molgas Moncho Borrajo es homenajeado en Madrid por la SGAE al cumplir treinta años de trayectoria, arropado entre otros por Nati Mistral, Emilio Aragón, Miliki, Raúl Sender o Quique Camoiras.

-La película “Harry Potter y la piedra filosofal”, la primera adaptación de la saga juvenil de J. K. Rowling, se convierte en el estreno más taquillero de la historia del cine en Estados Unidos.

-Los afganos pueden ver de nuevo la televisión después de cinco años, cortada en seco por los talibanes en septiembre de 1996, gracias al nuevo gobierno provisional, con una emisión restringida desde la capital Kabul anunciada por una joven de 16 años con la cara descubierta sin el burka que todas las mujeres estaban obligadas a portar en los lugares públicos.