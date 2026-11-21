Uno de los bancos arrancados de cuajo en el Parque de San Lázaro.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Arrancan los bancos del Parque de San Lázaro

Uno de los bancos arrancados de cuajo en el Parque de San Lázaro. | La Región

(2) Comenzó a hacer acto de presencia la gamberrada.

Como si fuese el triste sino de la ciudad.

Que no hay títere con cabeza.

Antes de que se hayan iniciado las obras de fijación al suelo de varios bancos en Parque de San Lázaro, cuando todavía muchos de ellos permanecían sueltos, ya aparecieron los gamberros para realizar la operación de arranque.

Sin que se sepa cómo, dos de ellos, tras el monumento a los Caídos, aparecieron arrancados de cuajo, con los basamentos de cemento destruidos.

La razón de que se fijaran estos bancos al suelo estribaba en que hay muchos jóvenes que, para organizar sus tertulias, acumulaban los bancos en una sola zona del Parque, dejando al resto de las personas, ancianos, mujeres, madres y niños, sin bancos para poder sentarse.

Es decir, que si hasta ahora no había ni el más mínimo respeto por los bancos del Parque de San Lázaro, ahora se llega a arrancarlos de cuajo, porque unos cuantos se empeñan en que las cosas se produzcan a su personal capricho.

Véanlos ahí, en la foto de Reza. ¿Cuánto durarán? Todavía estaba fresco el cemento. Los gamberros, aparte de demostrar su incivismo, han demostrado su impaciencia.

Crónica de Urbano (1976)

Fin de un cursillo de dermofarmacia en el Colegio de Farmacéuticos

Entrega de diplomas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos. | La Región

(3) En el Colegio Oficial de Farmacéuticos ha tenido lugar la entrega de diplomas a los asistentes a un cursillo de Dermofarmacia que se ha venido desarrollando en dicho Colegio durante estos últimos días.

En él han intervenido los doctores Fábregas, Carreras y Pons, de Barcelona.

Presidió el acto don Senén Bernárdez Álvarez, presidente del Colegio, con asistencia del vocal nacional de Dermofarmacia en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, doctor don José María Gras Isern, así como el Vocal de Dermofarmacia del Colegio de Orense, doña Blanca Romero.

(1976)

Carlos Mansanet, Javier Suances y Fernando Castedo, vencedores del Campeonato Infantil de Judo

De izquierda a derecha, Carlos Mansanet, Javier Suances y Fernando Castedo. | La Región

(1) Se celebró en Orense el Campeonato Infantil de Judo, correspondiente a la VIII Semana Deportiva que patrocina la Delegación Provincial de Deportes. La competición en la que hubo una numerosa participación de jóvenes judokas tuvo lugar en las instalaciones del Judo Club Orense y estuvo organizada por el Comité Provincial Escolar e Infantil de Judo.

En el peso pesado (más de 35 kg.) fue el primero Carlos Mansanet, ganando a Julio Carlos Temes, Jesús Cano y en la final a Luis Fernando Arce.

En el peso medio (de 25 a 35 kg.) Javier Suances fue el campeón tras vencer a David Martínez, Juan Luis Rodríguez y Gonzalo Barja.

En el peso ligero (hasta 25 kg.) se impuso Fernando Castedo que ganó sucesivamente a Víctor López, Joaquín Pérez y Manolito Conde; en esta categoría merece destacarse a Joaquín Pérez, que era la primera vez que competía y se clasificó tercero.

A lo largo de la competición se vieron combates muy bonitos, siendo verdaderamente emocionante el que disputaron Nacho Suances y Gonzalo Barja así como un impresionante volteo a cargo de Melquíades Arce, verdadera maravilla de ejecución y preciosismo técnico.

(1976)

El más sabio consejo

El doctor Eduardo Estivill ante el público del Foro La Región. | La Región

(4) Camino al lado de Estivill, humanamente hablando divertido, comunicativo y mediterráneo. -Oiga, usted que conoce todos los secretos del sueño, dígame ¿qué puede hacer esa tribu de individuos que escribimos y que en muchas noches nos visitan los demonios?

Ríe el doctor. “Amigo, en esos casos, lo mejor es llevarse bien con sus demonios, dialogar y reírse con ellos. Allá en mi tierra catalana, coincidimos en eso de que “habelas, haylas”.

A Eduardo Estivill le ronda todo el “seny” catalán. Oiga, querido doctor, dígame un consejo certero y no muy manido para tanta alma insomne que abreva en las madrugadas en clubs, jamás se prohíben la noche, y, esos otros, que, como los peces, jamás cierran los ojos.

Se queda un segundo pensativo.

-Le diré un consejo antiguo y sabio como el tiempo: Es muy importante cuando uno va a dormir estar en paz con uno mismo. Algo tan sencillo como ese estado que se tiene después de llevar el día con la dignidad necesaria del ser humano.

Le espeto: “Ah, doctor, pero este puñetero mundo está lleno de crápulas y cabrones que duermen a pierna suelta, se sueñan cubiertos de billetes e, incluso, escuchan arpas susurrantes”. Ríe, irónico el doctor: “Ja, ja, ya caerán. Hay mucha gente que no tiene sensibilidad y carece de valores, pero el hombre mínimamente sensible y honesto sabe que ha de acostarse en paz consigo mismo”.

Crónica de Jaime Noguerol (2001)

21 de noviembre de 1926 - La iglesia anglicana “elimina” el infierno

El Instituto de Orense reparte los siguientes títulos de Bachiller: Delfina Montero, Elvira Tesouro, Pilar Suárez, Paz Raimúndez, Carmen Gómez, Dolores Barco, Concepción Vázquez, Filomena García, Ludivina Trabazo, Lina Rodríguez y Concepción Santiago.

-Saludamos en Orense a los médicos don Gumersindo Limia y don Justo Melón Builla.

-Marchó a Santiago el concejal del Ayuntamiento de Orense don Constantino Añel.

-Estuvo unas horas en Orense, hospedándose en el Hotel Roma, don Eduardo Gasset, hermano del ex ministro de Fomento, acompañado de su distinguida familia.

-Llegó a Orense procedente de Amoeiro la bella señorita Ramona Sarratea.

-La última información sobre el ciclón que asoló Cuba habla de más de 400 muertos y al menos 25 mil viviendas destruidas.

-La Iglesia Anglicana aprueba la eliminación del Infierno de su doctrina, al considerar que “en nuestros tiempos ya no es oportuno mantener como artículo de fe” la creencia en el mismo.

21 de noviembre de 1951 - Kubala le mete cinco goles al Celta de Vigo

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Carmen Domínguez Vázquez y menores, Alfonso Seijo López, Carolina Lorenzo Iglesias, Manuel Iglesias Sousa, Adela Iglesias Sousa, Juan González Guerra, Dosinda Gil Pérez, Ramona González Alonso, Antonio Fidalgo Donazo, Celia Estévez Crespo, José Domínguez Ferreiro y esposa, Rosa Domínguez Agromayor, Manuel Rodríguez Sousa y esposa, Benita Taboada Domínguez, Delmiro Vázquez Vázquez, Rudesindo Domínguez Feijóo y esposa y menor, Vicente Núñez Moral, Laura Cortizo Ramos, Luis Canellas Salgado, Erundina Caña Portabales y menores, Francisco Rodríguez Medela y esposa y menor, Antonio Requejo Barreiros, José Raña Sánchez, Carmen Ramos Janeiro y menores, Manuel Ramos Cortizo.

-La Orensana reacciona tras sus últimas derrotas y vence al Sabadell por 4-2 con goles de Masós y Ríos (3).

-El Barcelona golea al Celta de Vigo en Liga por 6-1 con goles de Kubala (5) y Basora para los azulgranas y Hermida para los celestes.

21 de noviembre de 1976 - Problemas para reformar la Plaza de Abastos

Noticia 1976 | La Región

(1) Carlos Mansanet, Javier Suances y Fernando Castedo vencedores del Campeonato Infantil de Judo en Orense.

-(2) Los gamberros no tardan apenas en arrancar de cuajo los bancos que habían sido fijados al suelo en el Parque de San Lázaro.

-(3) Cursillo de Dermofarmacia en el Colegio de Farmacéuticos de Orense.

-El Ayuntamiento de Orense saca a subasta por segunda vez las obras de modernización, reforma y ampliación del edificio de la Plaza de Abastos número 1, después de que se declarase desierta la primera convocatoria, y no descarta que finalmente sean adjudicadas directamente para iniciar cuanto antes las obras.

-Nacieron en Orense: Yolanda Ogando Fernández, Teresa Lorenzo González, Yolanda Pérez Losada, Lucía y Mónica Novelle Varela, Julio González Rey, Myriam Rodríguez David, José Cid Fernández, Sonia Fernández Formigo y Ángel Fariñas Vázquez.

-Don Victorino Rodríguez Arias es ascendido a comandante-practicante de la Guardia Civil con destino en la Comandancia de Orense.

21 de noviembre de 2001 - Periodista español asesinado en Afganistán

Noticia 2001 | La Región

El exalcalde de Ourense Antonio Caride-Tabarés se querella contra la comisión que vendió sus bienes de la calle Río Camba a la empresa Copasa, contra la propia empresa, contra el secretario municipal y contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Ricardo Campo, acusando a la comisión de haber realizado dicha venta cuando existía una oferta superior.

-(4) El doctor Eduardo Estivill, director de la Unidad de Alteraciones del Sueño del Instituto Dexeus de Barcelona, protagoniza el Foro La Región con una charla sobre la importancia del sueño, presentado por el jefe de Neurología del CHOU, doctor Guillermo Ozaita Arteche.

-El carballiñés Aurelio Miras Portugal, actual secretario xeral de Relacións coas Comunidades Galegas, será conselleiro de Galeguidade, emigración e cooperación, según fuentes de la Xunta.

-Cuatro periodistas extranjeros, entre ellos el corresponsal de El Mundo Julio Fuentes, son asesinados en Afganistán al ser tiroteado el convoy en el que se dirigían a Kabul, presuntamente por voluntarios árabes aliados de los Talibanes.