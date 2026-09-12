Historia en 4 tiempos | Dos nuevas bombas de agua en el Miño

Caseta provisional para la constitución de las nuevas bombas en la orilla del Miño.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera 12 septiembre 1976. | La Región

Dos nuevas bombas de agua en el Miño

Caseta provisional para la constitución de las nuevas bombas en la orilla del Miño. | La Región

El Ayuntamiento de Orense instala dos nuevas bombas de agua en la margen izquierda del río Miño. Se trata de dos bombas de 270 caballos y 8.000 metros cúbicos por día de caudal que funcionarán ininterrumpidamente día y noche, aportando 16 mil metros cúbicos diarios a los 8 mil que facilita la bomba actual, sumando así los 24 mil que se consideran como “consumo normal” de la ciudad.

Estas dos bombas contribuirán a facilitar este caudal contando además con el aporte del embalse de Cachamuiña.

Para su funcionamiento próximo, aparte de su instalación y construcción, hubo que resolver difíciles problemas de suministro de energía eléctrica.

El ingeniero municipal, Sr. Alvarado Blanco, espera que con esta instalación puedan suprimirse por fin las actuales restricciones de agua:

-Ese es el deseo de todos. Pero hay que tener en cuenta que la obra se ha hecho muy de prisa, que es necesario comprobar todo, incluso el rendimiento de las bombas. Si el caudal de suministro alcanza las previsiones, y si los orensanos continúan ahorrando agua, es posible que se supriman las restricciones. Si el agua se despilfarra, como ocurre con los riegos y los numerosos abusos, habrá que mantenerlas.

(1976)

¿Y ahora… cómo va a reaccionar la primera potencia del mundo occidental?

Portada de “La Región” del 12 de septiembre de 2001. | La Región

Conocidos los gravísimos sucesos y la tragedia espectacular o de límites impensables de Nueva York y Washington, los ciudadanos del mundo entero nos hacíamos, en la tarde des este martes nigérrimo y atroz, idéntica pregunta: Y ahora, ¿qué más? Y ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Y ahora, ¿cómo reaccionarán los Estados Unidos de América, considerada por todo el mundo como la principal potencia, ahora víctima de un monstruoso atentado terrorista con incalculables efectos y un número de víctimas espectacular? ¿Cómo, ante la considerada la mayor agresión desde los tiempos míticos de Pearl Harbour?

Ahora, por ejemplo, será ocasión de comprobar la talla real de un presidente, George Bush, que a no pocos analistas les parecía insuficiente, y que, además, llegaba a la Casa Blanca con etiqueta de duro. Bush y sus asesores, considerados por muchos analistas como un equipo “gris” y “falto de carisma”, deberán determinar qué se hace en circunstancias como la presente, sin precedentes ni siquiera imaginables.

No es improbable, por ejemplo, que desde Estados Unidos se aliente, en adelante, un decisivo combate contra el terrorismo, toda clase de terrorismo y allí donde pueda tener origen o aliento. La venganza será terrible, con toda probabilidad, una vez que se sepa con certeza a dónde dirigir ese fruto del terrible espanto, dolor, pánico y humillación padecido por la primera potencia del mundo.

Si se confirma que el magnate islámico Bin Laden y sus grupos terroristas están detrás, y son los instigadores, estrategas o alentadores de esta masacre americana, Bin Laden será buscado “hasta el centro de la Tierra”, como en su día proclamó un titular de Interior que se refería a los asesinos etarras.

“Nunca más podrá volver a suceder algo parecido en ningún otro lugar del mundo”. Palabra de Bush.

Crónica de Guillermo del Alba (2001)

La consistorial de Xunqueira de Ambía, reconstruida

El edificio del siglo XVI que será nueva Casa Consistorial de Xunqueira de Ambía. | La Región

El viejo y noble caserón del siglo XVI en donde durante muchos años vino funcionando el Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, acaba de ser reconstruido y modernizado, para ser la nueva Casa Consistorial de la villa, que proyecta su inauguración para fecha próxima, siendo deseo del alcalde, señor Guede Regueiro, su principal promotor, que coincidiese con la fecha del 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad.

Con un presupuesto de algo más de tres millones de pesetas, la obra ha sido realizada por la Dirección General de Bellas Artes, y el arquitecto director de la misma don, Manuel Conde Fidalgo.

El nuevo edificio contará con un interior redistribuido que permitirá la instalación de Biblioteca Municipal y Museo Municipal.

La fachada ha sido limpiada. Se colocó en la misma un escudo de Xunqueira de Ambía. Se han reconstruido las ventanas de madera con forjados de hierro, así como la balconada con hierro forjado por don Manuel Malingre.

En definitiva, una gran recuperación de un edificio emblemático de la villa orensana destinado además a la función pública, un ejemplo para el resto de la provincia.

Crónica de Alvarado (1976)

12 de septiembre de 1926 - Nuevas monedas y billetes

Llegaron a Orense procedentes de La Coruña el beneficiado de la Catedral don Manuel Baltar y el sacristán mayor, don José Díaz Vázquez.

-Estuvo ayer en Orense el alcalde propietario don Matías Bobillo.

-El general de Brigada don Tomás Fernández Rodríguez, ex presidente de la Diputación de Orense, es distinguido con la Gran Cruz de San Hermenegildo y la concesión de una pensión anual de 2.500 pesetas.

-En el Santuario de la Virgen del Campo (León) se casaron la distinguida señorita Felicia Gil de Arévalo y el competente director de la sucursal del Banco Central en Talavera de la Reina, Luis Arias Estévez.

-El Gobierno anuncia la próxima puesta en circulación de nuevas monedas de 50 céntimos y 1 peseta, “más pequeñas de tamaño que las actuales”, y de billetes de 25 y 50 pesetas.

-Francia asigna como “punto de residencia” del líder rifeño Abd-el-Krim y su familia la isla de Reunión, en el océano Índico.

12 de septiembre de 1951 - Un incendio que debió ser evitado

La Unión Deportiva Orensana debuta en la Liga de Segunda División con victoria frente al Lérida por 3-1 con goles de Román y Rubio (2).

-Un incendio provoca graves daños en los almacenes El Progreso, en la calle del Generalísimo, agravado por la falta de agua en un caso digno de tener en cuenta en nuestra ciudad: todo empezó a las diez y media de la mañana, cuando los trabajadores percibieron olor a humo en el almacén y detectaron el foco en unas piezas de tejido; en ese momento se apresuraron a buscar agua para extinguir rápidamente el fuego pero comprobaron que no había en la instalación de la traída, por lo que avisaron a los bomberos y requirieron la ayuda de comerciantes e industriales vecinos; llegaron cubos del pozo de una casa inmediata y de un taller de carrocerías cercano, y acudieron también los bomberos, pero el esfuerzo de éstos no fue eficaz por la falta de agua, y la tardanza en conseguir más hizo que el fuego adquiriera más importancia, sin que pudiera ser extinguido hasta las doce y media. Los daños fueron finalmente más considerables de lo esperado en el establecimiento propiedad de don Antonio Moure Pato, y algo menores en el almacén posterior y el edificio propiedad de don Francisco Arruñada.

12 de septiembre de 1976 - Una ley para las primeras elecciones democráticas

12 de septiembre de 1976. | La Región

El Ayuntamiento de Orense instala dos bombas de agua suplementarias en la margen izquierda del Miño para solucionar el problema de abastecimiento en la ciudad.

-(3) El caserón de Xunqueira de Ambía que funcionaba como ayuntamiento es reconstruido y modernizado para ser la nueva Casa Consistorial de la villa.

-El popular cantante Pepe Mairena, famoso intérprete de canción española, muere a los 43 años en accidente de tráfico en la Autopista del Ebro, al salirse de la calzada el coche que conducía de madrugada debido al reventón de una rueda, resultando herido leve el hijo de 21 años del cantante que viajaba junto a él.

-El Gobierno da a conocer la Ley para la Reforma Política que establece la democracia como “la organización política del Estado Español”, y regula las que serán las primeras elecciones para constituir un Congreso con 350 diputados y un Senado con 204 senadores elegidos por sufragio universal directo y secreto de los españoles.

12 de septiembre de 2001 - El peor ataque terrorista de la historia

12 de septiembre de 2001. | La Región

El ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono provoca un fuerte impacto en Ourense, con las calles vacías desde primeras horas de la tarde y los ciudadanos viendo atónitos las imágenes que llegaban por televisión, una reacción que se produjo también en el resto de la provincia con desconcierto general y temor al futuro.

-(1) El peor ataque terrorista de la historia, con dos aviones de pasajeros estrellándose contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro sobre el Pentágono, y un cuarto sobre un descampado en Pittsburgh (Pennsylvania), conmociona al mundo, deja miles de muertos y hace tambalear la paz mundial, con Estados Unidos en estado de shock y apuntando como posible responsable a Osama Bin Laden, un fundamentalista islámico que ya atentó contra las embajadas norteamericanas en Tanzania y Kenia y que advirtió hace pocas semanas de un “ataque importante” contra Estados Unidos.

-Las Torres Gemelas del World Trade Center, uno de los símbolos de Nueva York y del capitalismo occidental, quedan reducidas a cenizas tras el impacto de los dos aviones secuestrados por fundamentalistas islámicos, calculándose en miles los posibles muertos y heridos.