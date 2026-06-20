Historia en 4 tiempos | Objetivos de Cáritas Orense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 20 de junio de 1976. | La Región

Objetivos de Cáritas Orense

Chabolas en el barrio de Santa Teresita. | La Región

El delegado diocesano de Cáritas en Orense, Benigno Moure, un cura inquieto y tenaz que va directo a los problemas y necesidades humanas para tratar de paliarlas, nos informa de los tres objetivos principales de la campaña del próximo curso 1976-77: dos residencias-hogar para ancianos, un centro de recuperación de alcohólicos y una residencia para señoritas estudiantes.

Respecto al primer proyecto, falta muy poco para que uno de estos hogares pueda funcionar. Se trata de que matrimonios o personas de la tercera edad convivan en un piso, en número de siete a diez, organizando su vida comunitaria como amigos, sin depender de los regímenes de asilos o residencias organizadas.

El centro de recuperación de alcohólicos es otros de los proyectos más ambiciosos de Cáritas, para afrontar un problema cada vez más grave y del que la sociedad orensana debe concienciarse.

La residencia de señoritas de estudiantes es otra necesidad, y se va a plantear de forma totalmente novedosa, diferente al concepto de pensión, residencia o colegio menor al uso. Se trata de una residencia-hogar en que grupos de chicas hagan vida comunitaria en familia de forma absolutamente responsable, una residencia dirigida por autogestión.

Tres acciones que necesitan dinero y de ahí las cuestaciones públicas; acciones que necesitan el sentido solidario, la corresponsabilidad social, no sólo de las personas, sino de los organismos y entidades.

Don Benigno Moure, atareadísimo, me dejó estos apuntes: “Teño moito que facer. Pon o que queiras”. Y uno pone estas líneas, con los objetivos de Cáritas.

Crónica de Alvarado (1976)

Entrega de los trofeos Antorcha de La Voz del Miño

Somaza, Muñoz y Pachín recogiendo sus trofeos. | La Región

En el hotel Sila tuvo lugar el acto de entrega de los trofeos otorgados por la emisora La Voz del Miño a través del espacio deportivo “Antorcha”, a los jugadores de CD Orense. Pachín, Somaza y Muñoz, trofeos que premian al máximo goleador -19 tantos consiguió el primero a pesar de estar quince jornadas sin actuar-; el jugador más regular -Somaza actuó en todos los encuentros tanto de Copa como de Liga- y al de la deportividad -Muñoz no fue amonestado ni una sola vez en los 33 encuentros en que actuó-.

Asistieron al acto el delegado provincial de la Organización Sindical, señor Rodríguez Castuera; secretarios de las delegaciones provinciales de Información y Turismo y Educación Física y Deportes; presidente y entrenador de CD Orense; el director de los programas deportivos de La Voz del Miño, señor Otilio Muñoz Álvarez; el director de La Voz del Miño, señor Vázquez Regueira; director provincial de Asuntos Sociales de la Organización Sindical, así como varios jugadores de CD Orense y representaciones de los medios informativos.

El director de La Voz del Miño resumió la entrega: “Estos trofeos son la rúbrica de una larga temporada de CD Orense. A todos, mi enhorabuena”.

El delegado provincial de Sindicatos cerró el acto felicitando a los jugadores y haciendo referencia a la “cena del perdón” en la que plantilla, directiva y técnicos cerraron “heridas”.

Los asistentes al acto fueron obsequiados con una copa de vino español.

(1976)

Aniversario de la Agrupación de Sordomudos

Profesores y miembros de la Agrupación en el local social. | La Región

La Agrupación de Sordomudos de Orense conmemora el segundo aniversario de su fundación con varios actos, entre ellos una excursión a Vigo con partido de fútbol entre sordomudos de Oporto y Orense, campeonatos de parchís y dominó, torneos de cartas y ajedrez y elección de Miss Silencio Orensana. Estuve con profesores y algún miembro de la Agrupación.

-¿Mejoras conseguidas en estos dos años?

-Ha aumentado bastante el número de socios activos, debido sobre todo a un curso de confección impartido a sordas venidas de las aldeas; ha habido viajes de intercambio a La Coruña, Lugo, Santiago y Madrid; y se han tratado los problemas más acuciantes del colectivo en una asamblea ordinaria.

-¿Hay muchos sordos trabajando con sueldo?

-La mayoría viven de su trabajo, si bien lo cierto es que muchos carecen de él, viéndose obligados, aun siendo mayores, a convivir con sus padres. Por eso pedimos, si es posible, trabajo para todos, ya que las veinte asociaciones que trabajan en una fábrica se va a ver en la calle por cierre de la misma.

-¿Cuál es el censo actual de sordos en la provincia?

-Están cobrando la pensión del Instituto Nacional de Previsión unos 400 sordos, lo que indica que ese es el número de ellos que debe haber en la provincia.

-¿Pertenecen todos a la Asociación?

-Ni mucho menos. En este momento tenemos 75 socios activos. El número va aumentando poco a poco, a medida que ellos conocen esta obra. Por eso nuestra ilusión sería que acudieran todos ellos a nuestra sede para recibir eficazmente todos los beneficios que dimanan de la Agrupación.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

20 de junio de 1926 - El arte español triunfa en Italia

Saludamos en Orense al diputado provincial don Luis Conde Valvís, de Ginzo.

-El teniente coronel don Manuel Estévez salió para sus posesiones en Carballeda de Avia acompañado de su familia.

-De Villagarcía llegó a Orense en un magnífico automóvil Oakland el copropietario del Garaje Hispano Americano, don Manuel Vázquez.

-Los jóvenes Daniel y Pedrito Romero Romero, y su hermana Maruja, obtienen brillantes calificaciones en la carrera de peritos mercantiles que cursan en la Escuela de La Coruña, recibiendo muchas felicitaciones su madre, doña María Romero, viuda de Romero.

-La natalidad y los matrimonios descienden a su nivel más bajo en años en Inglaterra y Gales.

-El pabellón español en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Venecia recibe encendidos elogios de la crítica especializada, que le considera el mejor de la muestra, destacando especialmente las obras del pintor Joaquín Sorolla, cuyos cuadros han impresionado vivamente al propio rey de Italia.

20 de junio de 1951 - Irlanda, al margen del pacto atlántico

Nacieron en Orense: Camilo Comesaña Santalices, Matilde Canabal Domínguez, Antonio Vázquez Rey, Francisco Vieira Almeida, José González Álvarez y José Bautista Rodríguez.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Conchita Rey Rey y don Prudencio Pedrosa Sobral, capitán de la Legión. Fueron padrinos doña Carmen Sobral Sampayo, madre del novio, y don Pedro Rey Daviña, padre de la novia.

-En Veiga (La Bola) recibió la Primera Comunión la niña Elvirita Álvarez Vega, hija de don José y doña Visitación, maestros nacionales de dicha parroquia.

-En Orense contrajeron matrimonio la distinguida señorita Julita Rey Pumar y el médico don Ricardo Cid R. Toubes, apadrinados por el padre de la novia, don Agustín Rey Francisco, y la hermana del novio, doña Dolores Cid R. Toubes de Pérez Vázquez.

-El nuevo primer ministro de Irlanda, Eamon de Valera, anuncia que el país permanecerá por el momento al margen del Pacto del Atlántico, en tanto que se encuentra “dividido”.

20 de junio de 1976 - Los Rolling Stones actúan en Barcelona con incidentes

20 de junio de 1976. | La Región

El hotel Sila de Orense acoge la entrega de los trofeos Antorcha de La Voz del Miño.

-(2) El delegado de Cáritas Diocesana en Orense, Benigno Moure, nos habla de los objetivos para la campaña 1976-77.

-(3) La Agrupación de Sordomudos de Orense celebra el segundo aniversario de su fundación.

-La Comisión de Fiestas del Portal en Ribadavia de este año quedó formada por: Julio Viñas Martínez (presidente), Valentín Lorenzo Fariña, Justo García Márquez, Francisco Cuiñas Martínez, Amando Martínez Deaño, Avelino Graña Meiriño y José Míguez Fernández.

-El rey Carlos Gustavo de Suecia y la alemana Silvia Sommerlath contraen matrimonio en la catedral de Estocolmo ante 1.200 invitados, entre ellos varios monarcas, jefes de Estado y miembros de casas reales.

-Los Rolling Stones actúan ante unas doce mil personas en la plaza de toros Monumental de Barcelona, registrándose varios incidentes con intervención policial antes del concierto cuando algunos grupos de jóvenes pretendieron entrar sin pasar por taquilla, con las entradas al precio único de 900 pesetas.

20 de junio de 2001 - El Atlético de Madrid seguirá en Segunda

20 de junio de 2001. | La Región

En la isla de A Toxa contrajeron matrimonio ante unos cuatrocientos invitados Jorge Bermello y María Domínguez, una boda que ha sido el “acontecimiento social del año en Ourense”.

-Mariluz Barreiros anuncia la firma de un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para desarrollar durante tres años la Cátedra Eduardo Barreiros, dedicada a la investigación del papel del automóvil en la industrialización española.

-El Barcelona logra la clasificación para la Liga de Campeones en el último minuto del último partido gracias a un gol de Rivaldo que puso el 3-2 frente al Valencia, amarrando así la cuarta plaza que da acceso a la máxima competición europea junto a Mallorca, Deportivo y Real Madrid, campeón de Liga hace varias jornadas.

-En Segunda División la noticia fue el Atlético de Madrid, que finalizó cuarto y seguirá otra temporada en el “infierno” de la categoría de plata, ascendiendo a Primera Tenerife, Betis y Sevilla.

-El Barcelona pone el 1-0 en la final de la Liga ACB al vencer al Real Madrid por 81-73 liderado por Jasikevicius, Pau Gasol y Karnisovas.