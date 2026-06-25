Historia en 4 tiempos | “Estimo que Orense debería de aprovechar más la circunstancia automovilística”

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de 1976 de La Región. | La Región

“Estimo que Orense debería de aprovechar más la circunstancia automovilística”

Antonio Tabarés Lezcano, gerente de la Escudería Orense, nos habla sobre el IX Rally de Orense a punto de celebrarse.

Antonio Tabarés Lezcano. | La Región

-¿Cuántos pilotos hay inscritos?

-Tenemos 55 equipos inscritos.

-¿Figuras estelares?

-Jorge de Bagration con Lancia Stratos, que fue segundo el año pasado; Carlos Pradera con Alpine 1.800, Beny con el BMW de Resfré Competición, Ventura y su Seat FU, Carlos Trabado, Oñoro con Simca… En fin, al faltar los oficiales de Seat, Zanini y Cañellas, y el doble vencedor de las dos últimas ediciones, Etchebert, digamos que hay muchas opciones a pilotos con máquinas menos potentes.

-¿Cuánto cuesta el Rally?

-El Rally cuesta más de 850.000 pesetas. El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Fiestas, nos subvenciona con 500.000. Las firmas comerciales ayudan con cantidades que cubren algo más de cien mil pesetas. El resto del dinero procede de las inscripciones de los equipos concursantes, y lo que falte, es el déficit. En las anteriores ediciones el déficit ha sido muy variable, desde cien a 300 mil pesetas. En el actual hemos procurado juntar el máximo de dinero posible, La Región nos procura un importante donativo y la publicidad y algunas exclusivas espero que palien el déficit, aunque hasta el final no podremos determinarlo con precisión.

-¿Podría ser rentable el automovilismo deportivo en Orense?

-Orense está en primera línea del automovilismo español, y de contar con un circuito sería adelantada y líder permanente. El circuito no sería deficitario, y hasta creo que la Escudería Orense se podría permitir el lujo de organizar el Rally con los beneficios del circuito. Estimo que Orense debería aprovechar más la circunstancia automovilística.

Crónica de Gonzalo Belay (1976)

Intensa labor del Jurado de Montes Vecinales en Mano Común

D. Rafael Oliver Ypiens. | La Región

El Jurado provincial de Montes Vecinales en Mano Común viene funcionando en nuestra provincia desde el año 1968, en que se creó por ley. Hablé con el secretario del Jurado, D. Rafael Oliver Ypiens, que lo es a la vez del Gobierno Civil de la provincia.

v-¿Qué ha de entenderse por montes vecinales en mano común?

-Son los pertenecientes a vecinos agrupados en parroquias, aldeas, lugares, caseríos, barrios y otros similares, constituidos formalmente en entidades municipales que se aprovechan consuetudinariamente en régimen de comunidad.

-¿Cuál es la misión del Jurado?

-El estudio de la situación jurídica del monte y en su caso la clasificación del mismo como vecinal en mano común.

-¿Cuál es su composición?

-Preside el gobernador civil y es vicepresidente un magistrado de la Audiencia provincial, siendo los demás miembros el delegado provincial de Agricultura, un abogado del Estado, un notario, un registrador de la propiedad, un letrado en ejercicio, un ingeniero del Servicio provincial de Montes, y representantes de la COSA, de la Diputación provincial, de la Hermandad de Labradores y del Ayuntamiento en cuyo territorio radique el monte. Es secretario el del Gobierno Civil.

-¿Qué labor se ha realizado hasta la fecha?

-Hay dos etapas, la de investigación y la de clasificación propiamente dicha. En cuanto a la primera se han investigado ya 753 montes, y el número total de clasificados es de 326. Los 753 investigados corresponden a 56 términos municipales, quedando por tanto otros 36 términos municipales pendientes de investigación.

Crónica de F. Álvarez Alonso (1976)

Quirós, Pataco, Ordax, Gil y Castro, bajas en el Orense

Ordax, Quiros y Pataco respectivamente. | La Región

La Secretaría de Club Deportivo Orense facilitó a los medios informativos una nota oficial de la situación de la plantilla profesional:

Han causado baja, por finalización de contrato: Quirós, Pataco, Ordax, Gil y Castro.

Con contrato en vigor: Sánchez, Casado, José Luis, Casimiro, Fuertes, Tucho, Pablo, Escudero, Saa, Pachín, Teixidó, Somaza, Juan Luis, Blach, Lorenzo (cumpliendo el servicio militar).

Con contrato prorrogado: Muñoz y Antonio.

Se incorporan a la plantilla: Fernández y Tenorio, que en la última temporada jugaron en calidad de cedidos en el Lemos.

En la lista figuran, con posibilidades de incorporarse al primer equipo -esto dependerá del informe que emita el nuevo entrenador- los jugadores Dacosta -de C. D. Orense juvenil-, Novelle, Tomás, Cadahía y Núñez, del Atlético Orense, y Francisco, Emilio y Rivera, del Atlético Parque.

A los jugadores se les ha dado vacaciones hasta el próximo día 26 de julio, fecha en la que se efectuará la presentación en el “José Antonio”.

Crónica de Ellacuriaga (1976)

25 de junio de 1926 | Regreso de un médico orensano

En Madrid ha sido pedida para el culto abogado de Verín don Carlos Miñambres, la bella señorita Delfina Ruiz de Assins y Navarro de Cuenca, de aristocrática familia murciana.

-Por la respetable señora doña Elisa Ramos, viuda de Pagán, y para su hijo don Ángel, ilustrado maestro de la escuela nacional de Cabanelas (Leiro), ha sido pedida la discreta y muy simpática señorita de dicha localidad Jorgelina Carreiro Borrajo.

-El doctor orensano don J. Regueiro López regresa a nuestra ciudad procedente de Madrid, donde desempeñaba el cargo de jefe del Laboratorio de la Facultad de Medicina, abriendo de nuevo su gabinete de consulta en el Gran Hotel Roma de Orense.

-Saludamos en Orense al prestigioso notario de Monterroso, don José A. V. Miranda.

-Regresó a Orense procedente de Barcelona el diputado provincial don Olegario Muñiz.

-Estuvieron en Orense el abogado de Trives don Bonifacio Casanova y el secretario de aquel Ayuntamiento, señor Santamaría.

25 de junio de 1951 | Homenaje a don Jesús Soria

Nacieron en Orense: Consuelo Paradela Conde, Elena Liz Álvarez y Luisa Romero Fernández.

-En el Instituto de Enseñanza Media de Orense han sido galardonados con premio en el examen de ingreso los alumnos del Colegio Sueiro Emilio Santamaría Aleas, Julio Freijanes Parada, Ramona Salceda González y Victoria Lama Balvís.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso niño doña Pepita Pérez Ansia, esposa del funcionario de la Delegación de Abastecimientos don Antonio de la Fuente Rodríguez.

-El restaurante Xesteira acogió una comida de homenaje al catedrático de Dibujo del Instituto de Orense recientemente jubilado don Jesús Soria, ofrecido por sus antiguos compañeros de claustro, con emotivas intervenciones de los señores Saco, Vázquez Martínez, Colemán, Risco y Souto Vila poniendo de relieve las grandes cualidades educativas y humanas del señor Soria.

-Con brillantes notas aprobó el primer curso en la Escuela de Comercio de Orense la aplicada niña Benita Barreiro García.

25 de junio de 1976 | Trágica explosión en Zaragoza

La Fundación Barrié de la Maza concede sendas subvenciones en Orense: un millón de pesetas al Colegio Universitario, 250 mil al Museo Arqueológico provincial y 50 mil al Orfeón Unión Orensana.

-(1) El gerente de la Escudería Orense, Antonio Tabarés Lezcano, cifra en más de 850.000 pesetas el coste del Rally de Orense, que este año llega a su novena edición.

-(2) El Jurado de Montes Vecinales en Mano Común ha calificado un total de 326 en la provincia de Orense en sus ocho años de funcionamiento.

-(3) Los jugadores Quirós, Pataco, Ordax, Gil y Castro causan baja en el Orense por finalización de contrato.

-Las gimnastas orensanas Rita Gómez y María Estela Loma, ambas del Pabellón, se proclaman subcampeonas de España en categoría infantil y cadete, respectivamente, en el Campeonato de España de Mini-Tramp celebrado en Gijón.

-La explosión de un camión cisterna de propano en las instalaciones de Butano SA en Utebo (Zaragoza) deja al menos 7 muertos y 25 heridos, la mayoría trabajadores de la empresa.

25 de junio de 2001 | Salvador Cañellas gana el Rally de Ourense

Salvador Cañellas gana el Rally de Ourense a los mandos de un Seat Córdoba, beneficiado en parte por el abandono de Luis Monzón al salirse de la calzada con su Peugeot 206 en el tramo Castrelo-Trelle, con el carballiñés Javier Paz como primer ourensano en el puesto 14 con Renault Clío Sport.

-El escritor y profesor Xosé Luis Méndez Ferrín es galardonado con el Premio Trasalba 2001.

-El guitarrista de “blues” John Lee Hooker, autor de más de cien álbumes y admirado por artistas como Van Morrison, Santana o los Rolling Stones, muere en su casa de San Francisco mientras dormía a los 83 años.

-Herri Batasuna se “transforma” en Batasuna después de 22 años en una Asamblea Nacional celebrada en Pamplona en la que Arnaldo Otegi, hasta ahora portavoz, fue elegido como líder de la Mesa Nacional, y la propuesta de la corriente Aralar para que ETA cese en su actividad terrorista y declare una “tregua indefinida” contó tan sólo con un 8 por ciento de votos favorables.