Historia en 4 tiempos | Outomuro en fiestas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 19 de agosto de 1976.

Outomuro en fiestas

Agustín Villar Madarnás.

(2) Hablamos con D. Agustín Villar Madarnás, presidente de honor de las fiestas de Outomuro, licenciado, director de la sección Delegada de Formación Profesional de primer grado de Allariz, ensayista y gran estudioso de los problemas de la Galicia rural.

-Sr. Madarnás ¿qué opina de estas fiestas populares?

-Las fiestas populares tuvieron siempre una gran tradición en nuestras tierras y es el momento en que las personas aprovechan para reunirse con sus familiares, para olvidarse del duro trabajo de cada día y para mostrar su devoción a la “Santiña”. Estas fiestas deben continuar y mejorarse porque están en el alma del pueblo.

-¿Qué opina de la juventud del pueblo?

-La juventud tiene muchos valores reconocidos a todos los niveles y por todas las personas. La unión mantenida entre todos es, desde luego, un gran valor. De todos modos y a nivel general faltan iniciativas que puedan traducirse en realizaciones prácticas, como sería un tele-club, una explotación agrícola comunitaria, una mentalización de los mayores.

-¿Qué actos culturales podrían celebrarse en el aspecto cultural?

-Los actos culturales que pueden integrarse en un programa de festejos son múltiples y variados, el teatro puede tener cabida. El guiñol estaría perfecto para la pequeña grey. Una buena programación de Cine-Club tendría buena aceptación. Un ciclo de conferencias sobre cultura, cultivos, economía, desarrollo, etc., sería también de agradecer. En suma, todo puede integrarse perfectamente en los festejos populares.

(1976)

La Casa de la Cultura funciona a medias

Casa de la Cultura de Orense.

(1) Nació para Casa de la Cultura. Estaba proyectado que en ella funcionaran la Biblioteca Provincial pública, las oficinas de la Delegación de Educación y Ciencia, el museo municipal, una sala de juntas, un salón de acto y posiblemente algo más.

Pero he aquí que por esas cosas que pasan: cambio de ministros, lentitudes burocráticas, afición a hablar mucho y hacer poco, interés por cubrir expedientes y dejar las cosas a medias, la Casa de la Cultura, de cuyo coste no queremos acordarnos, funciona sólo a medias.

La Biblioteca pública, que viene funcionando desde hace años en unas condiciones ínfimas, sigue en donde estaba y puede que siga por mucho tiempo, porque en el nuevo local aún no hay colocadas ni las estanterías para los libros.

El Museo Municipal, más o menos anda igual, con el agravante de que algunas de las obras más valiosas que posee el Ayuntamiento, tal como cuadros de Quesada, están expuestos a la humedad en lugares invisibles y próximos a la destrucción.

En cuanto al salón de actos, en este momento no recordamos exactamente cuántos actos se habrán celebrado allí durante el curso pero, puesto que por aquí solemos enterarnos de estas cosas y si la memoria no nos falla y siendo muy generosos, nos atreveríamos a decir que no pasan de diez. Pues nada, a ver si seguimos coleccionando edificios relucientes, costosos y ostentosos, pero bien cerraditos para que no se estropeen.

(1976)

“Es indignante el olvido que se hizo de Galicia”

Xaime Quesada.

(3) La Bienal de Venecia, el acontecimiento artístico más importante del año, dedicó un pabellón a exponer el arte de los últimos cuarenta años producido por artistas españoles, pero por distintas razones allí faltaban muchos, entre ellos los gallegos. Xaime Quesada, que estuvo allí, nos cuenta lo que pasó.

-La historia es la siguiente: la Bienal quiso dedicar este año un pabellón al arte español, y se creó lo que se llamó el Comité Democrático de Artistas de España, dando como título a la exposición el de “Vanguardia artística y realidad social. España 1936-1976”. El problema fue la creación del citado Comité, apoyado por unos y criticado por otros, dando como resultado una conducta poco democrática del comité seleccionador y llegando las divisiones y protestas. Los vascos se enfadaron y eso provocó la ausencia de artistas fundamentales como Chillida y Oteiza, y a los gallegos ni se nos invitó. Ese fue el gran fallo de la Bienal: las graves ausencias. Pienso que todo se debió a que en el Comité había infiltrados muchos trosquistas, anarquistas y ácratas, olvidándose de nombres importantísimos y con un claro significado antifascista. Algunos seleccionadores, como Saura y Tápies, fueron muy poco honestos y colgaron un número excesivo de sus propias obras. Tápies llevó más de veinte, y Saura igual. Carrillo y Felipe González no fueron a la inauguración, en protesta por los fallos de organización. El nivel era muy alto, pero era fundamental que allí estuviera la obra de Castelao, la de Laxeiro, Colmeiro y Souto, los cuatro representativos de la lucha antifascista. Lo que indigna es esta ignorancia y olvido de Galicia.

(1976)

19 de agosto de 1926 - Mussolini cree que ha vencido a la Mafia

Saludamos en Orense al culto abogado D. Arturo Noguerol Buján.

-Llegó a Orense procedente de Sanjenjo el culto inspector de escuelas D. Manuel Maceda, con su distinguida familia.

-Salieron para Leiro el culto maestro de Lebosende D. Benito Enríquez con su bella esposa; el salmista de la Catedral D. Joaquín González y el propietario de las fábricas de chocolates y maderas de dicho punto D. José Corral, a quien acompaña su pariente D. Bernardino Somoza Corral, licenciado y culto sacerdote, quien después de catorce años de residencia en América ha vuelto a su pueblo natal con objeto de descansar entre los suyos.

-El dirigente italiano Benito Mussolini asegura haber acabado con la Mafia cumpliendo su promesa de mayo de 1924 en Palermo, cuando comprobó que la organización se había hecho con el control absoluto de la isla de Sicilia. La Mafia se pasó entonces al fascismo y ayudó a Mussolini a ganar las elecciones, pero Mussolini quiso cumplir con su palabra y envió a Sicilia al prefecto Mori, que en unos meses ha detenido a los principales dirigentes y a los altos cargos relacionados con la organización.

19 de agosto de 1951 - Muere el magnate William Randolph Hearst

Nacieron en Orense: Claudio López Carballo, Hilda Pérez Gabián, Isabel Gómez Nóvoa y Luisa Fariña Busto.

-En Amoeiro recibió la Primera Comunión la encantadora niña Chelo Carpio Vázquez, hija de don Alipio Carpio, capitán de Infantería, y de su esposa doña Consuelo Vázquez.

-En Tetuán, donde tiene su residencia, ha dado a luz un precioso niño, primero de sus hijos, la bella y distinguida María Bouzo Santiago, esposa del capitán veterinario don Mariano Muñoz Conde.

-El magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst muere en su residencia de Beverly Hills a los 88 años, dejando un imperio de la comunicación que incluye actualmente a veinte periódicos de los más influyentes del país, editoriales, compañías de cine, emisoras de radio y revistas, además de todo tipo de propiedades. Considerado uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, ejercía su poder en el ámbito político con todo tipo de campañas, llegando a ser considerado el “responsable” de la guerra de Cuba que enfrentó a España y Estados Unidos, aunque en los últimos años su gran “enemigo” era la Unión Soviética.

19 de agosto de 1976 - Los incendios asolan la provincia de Orense

19 de agosto de 1976.

Se casaron en Orense: Juan Sánchez Barreira y Rosalía Marín Gómez, Ramón Iglesias Belmonte y Edita Blanco Blanco, Manuel Torres Félix y Rogelia Rodríguez Varela, José Delgado Álvarez y Estrella Fernández Outeiriño, Carlos Fernández Pérez y Azucena Robles González, Luis Pérez Mantilla y Carmen Rodríguez Rodríguez, Manuel González Losada y Celia Gómez Pérez, Ernesto Álvarez González y Margarita Díaz Pérez, José Moreira Hervella y Teresa López Rodríguez.

-Orense vive una dramática jornada de incendios forestales, con hasta ocho declarados en Rivela, Reádegos, Leiro, Bande, Calvos de Randín, Lobera, Montederramo, Allariz o Melón.

-(1) La Casa de la Cultura de Orense, un edificio que “prometía” y que tuvo un alto coste, funciona solo a medias.

-(2) Outomuro celebra sus Fiestas, con don Agustín Villar Madarnás como presidente de honor.

-(3) El pintor orensano Xaime Quesada lanza duras críticas desde las páginas de La Región contra la Bienal de Venecia.

19 de agosto de 2001 - La plaza Bispo Cesáreo cambia de cara

19 de agosto de 2001.

La plaza Bispo Cesáreo en Ourense, peatonalizada y pavimentada hace ahora tres años, sufre un nuevo “lavado de cara” con hasta cuatro inmuebles en obras: la remodelación del Obispado con nuevo tejado y dependencias interiores, la reforma del edificio “La Marquesa” propiedad de los hermanos Domínguez conservando la línea arquitectónica del inmueble, la recuperación del edificio “Alfredo Romero” y la rehabilitación del número 15 de la avenida de Pontevedra; obras a las que se unirán en breve la reforma del tejado y el patio de columnas de la entrada del Liceo y la posible recuperación del edificio del antiguo Hotel Barcelona.

-La antología “50 poemas del milenio”, coordinada por la escritora Ana María Foix y editada por Debolsillo, incluye entre los 50 mejores poemas en español de los últimos mil años el poema del ourensano José Ángel Valente “Serán ceniza”, que comparte páginas con obras de Espronceda, Quevedo, Lorca o Rosalía de Castro, la otra escritora gallega incluida en el volumen con “Campanas de Bastabales”.

-La banda terrorista ETA hace estallar un coche bomba en el parking de un hotel en Salou. Una llamada anónima avisó una hora antes de la explosión, lo que no evitó que se registraran trece heridos leves, entre ellos seis niños.