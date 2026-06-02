Historia en 4 tiempos | Paro de las ATS de la Residencia Sanitaria y del Hospital Provincial

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Vistosa carrera de fuera borda en el embalse de Velle

(2) A la hora señalada, ni un minuto antes ni después, los inscritos en la primera carrera de fuera bordas para socios del Club Rivela tomaron la salida para dar tres vueltas, desde Rivela a pocos centenares de metros del pie de la presa de Velle.

Los espectadores comenzaron a afluir a la carretera de Barra de Miño a la hora señalada.

Decir que no hubo competencia sería no ajustarse a nada de lo sucedido.

Tomó el mando de salida Luis Ángel García, que practica muchos deportes como el esquí, en sus dos versiones de nieve y acuático, fue conductor de automóviles de rallies, juega al tenis y cualquier día aparecerá en otro deporte, y ahora, desde hace dos años, el de la motonáutica. Luis afinó su Mercury-500 y conservó la primera posición hasta el final, por delante de Juan Page Vila, Jesús Lastra, José Carlos Pérez y Arturo Estévez Osorio.

La prueba fue patrocinada por Cervezas Skol, que ha donado unos magníficos trofeos entregados a los vencedores. Fue organizada por el Fluvial Rivela bajo la supervisión de la Delegación Provincial de motonáutica.

(1976)

Ganadores con sus trofeos en la carrera de fuera bordas en Rivela.

Paro de las ATS de la Residencia Sanitaria y del Hospital Provincial

Concentración en el Parque de San Lázaro.

(1) Las alumnas de los cursos primero, segundo y tercero de las Escuelas de ATS de la Seguridad Social y del Hospital Provincial estuvieron en paro durante la mañana de ayer, siguiendo los acuerdos tomados por la Coordinadora Nacional de profesionales y estudiantes de ATS. El paro afectó a un número aproximado de 280 ATS al que hay que sumar, durante algunas horas, el de ATS ya profesionales.

El motivo del paro sería protestar por la supresión de la carrera, pasando a Formación Profesional, y en apoyo de las reinvindicaciones solicitadas en los últimos días. Entre otras cosas, las ATS piden que su carrera sea considerada de rango universitario.

La entrada principal de la Residencia acogió la primera concentración de alumnas a la que luego se unieron las profesionales que no estaban de servicio, mientras que las que tenían servicios se turnaban para que éstos no quedasen desatendidos.

Más tarde se unieron a la manifestación un grupo de médicos, acordándose mantener la postura de paro intermitente hasta que se escuchen sus demandas.

Antes del paro, las ATS hicieron entrega a los enfermos de la Residencia de una carta en la que explicaban su postura y los motivos del paro.

En el Hospital, las alumnas de los tres primeros cursos secundaron el paro y se concentraron delante del Pabellón de la Escuela de ATS del Hospital, dirigiéndose luego al Parque de San Lázaro donde se concentraron durante una hora antes de reincorporarse a su trabajo.

En ambos centros la actividad laboral quedó reducida al mínimo, cubriénsode en muchas secciones tan solo las urgencias ante la falta de personal.

(1976)

Formas apasionadas del bronce

Manuel Buciños firma ejemplares del catálogo de la exposición.

(3) Un arte que no necesita de otros, como la literatura, para ser explicado. Así el escultor Manuel Buciños su obra, que comunica con el espectador de una forma directa, rotunda, apasionadamente sincera.

Adentrarse en ella, dejarse seducir por las formas y el espíritu etéreo que las caracteriza, se puede hacer durante todo este mes en el Museo Municipal de la ciudad, donde está expuesta una selección de sus esculturas de los últimos siete años.

Son cincuenta piezas en bronce, de cuyo proceso creativo toda la responsabilidad recae en Manuel Buciños, quien se siente extraordinariamente libre trabajando con este material. “Teño un pouco abandonada a madeira, á que penso volver próximamente”, afirma el escultor. “Como fago a fundición, síntome cómodo e podo empregar técnicas personais que me permiten apoyar as pezas nun punto moi pequeno”, añade.

Con una obra radicada fundamentalmente en Galicia -sobre todo en Ourense y Vigo- el trabajo de Buciños puede verse también en otras ciudades españolas, como Valladolid.

Se considera privilegiado por ser el artista presente en el Municipal durante fechas tan significativas como las Fiestas del Corpus. En el museo, la disposición es de lujo: las piezas más grandes se encuentran en la planta baja, mientras que la segunda planta acoge, con luz tenue, las de tamaño más reducido.

Crónica de E. Rodríguez

(2001)

2 de junio de 1926 - El arquitecto Antonio Palacios, en Orense

El comandante don Odilo Armesto Salgado tomó posesión como nuevo subjefe de la Comandancia de Carabineros de Orense.

-El presidente de la Diputación de Orense, señor Casar, marcha a Lugo acompañado del ingeniero jefe de la Sección Agronómica, señor Rivadeneira, con objeto de estudiar la organización de la Junta de Ganaderos existente en aquella provincia para aplicarla en nuestra análoga institución.

-El canónigo lectoral de la Catedral de Orense, don Juan Labayen, es nombrado nuevo presidente de la junta directiva del asilo de niños huérfanos de Orense.

-La bella señorita Herminia Fernández Melón termina con brillantes notas la carrera del Magisterio.

-Un vecino de la calle del Villar en Orense denuncia el robo en un local de su propiedad, situado en la calle del Baño, de tres gallinas y un gallo, deteniéndose a las pocas horas al ladrón con los animales en su poder.

-El gran arquitecto gallego don Antonio Palacios llega hoy a Orense acompañado de su esposa a bordo del tren exprés.

2 de junio de 1951 - Lauro Olmo, un nuevo poeta orensano

En Carballino recibieron la Primera Comunión los simpáticos niños José Fraguas Lavandeira y Verónica Lois Mosquera, hijos de don Heliodoro y doña Lola y de don Casimiro y doña Irene, respectivamente.

-En la localidad de Los Peares fue bautizada una preciosa niña, hija del acreditado industrial de esta plaza don Eloy Rodríguez Rodríguez y de su joven esposa, doña Manuela Moreiras Nóvoa. La niña recibió el nombre de María Beatriz Manuela, y fue apadrinada por la señora doña Emilia Rodríguez de Rodríguez Pereira y por don José Moreiras Nóvoa, factor de la Renfe, abuela y tío, respectivamente, de la recién nacida, en representación del abogado de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) don Francisco Díaz Flores y de su esposa, doña Beatriz Ayado Sevilla.

-El joven poeta orensano Lauro Olmo, de Barco de Valdeorras, se revela como gran autor con una lectura de su obra en el Centro Gallego de Madrid, apadrinado por el poeta José Ramón Santeiro y el profesor de Literatura y crítico Dionisio Gamallo Fierros.

2 de junio de 1976 - La Caja cede sus hoteles en Orense al grupo Husa

2 de junio de 1976.

La Diputación firma un concierto con la empresa Husa por el cual la Caja de Ahorros cede a esta empresa la explotación de los cuatro hoteles de su propiedad: San Martín y Residencia Padre Feijóo en Orense, Arenteiro en Carballiño y Avia en Ribadavia.

-(1) Las ATS de Orense se declaran en paro durante dos horas demandando que su carrera tenga rango universitario.

-(2) El Embalse de Velle acoge una vistosa carrera de fuera bordas para socios del Club Rivela, con triunfo final para Luis Ángel García.

-El historiador y exdiputado gallego Emilio González López regresa a España procedente del exilio, después de salir de nuestro país en 1938 en calidad de cónsul general de España en Suiza, donde el reconocimiento por parte de Francia del Gobierno de Franco hizo imposible su regreso afincándose en Estados Unidos, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera docente.

-Varios operadores de viajes visitan Cabeza de Manzaneda para convertirla en estación internacional acogiendo la visita de turistas británicos durante la próxima temporada invernal a través del servicio de ferry que une Inglaterra y Vigo.

2 de junio de 2001 - Inversión para el Liceo y San Cibrán de Las

2 de junio de 2001.

La Consellería de Cultura que dirige Xesús Pérez Varela firma sendos convenios con la Diputación provincial para la restauración de las instalaciones del Liceo de Ourense y la revalorización del yacimiento arqueológico de San Cibrán de Las.

-Los vecinos del cruce de la avenida de La Habana con Curros Enríquez apenas pueden dormir estos días debido al ruido que provocan los vehículos al pasar sobre las rejillas del parking de Juan XXIII, al romperse las gomas de amortiguación. La empresa encargada del parking prometió la restauración de las gomas, no solo en ese punto sino también en los otros seis respiraderos que hay en la ciudad.

-(3) El escultor Manuel Buciños expone una selección de su obra de los últimos siete años en el Museo Municipal de Ourense.

-El técnico Luis Aragonés deja el banquillo del Mallorca alegando “razones familiares y deportivas”, y se plantea un posible regreso al Atlético de Madrid.

-El compositor y director polaco Krysztof Penderecki es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.