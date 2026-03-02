Historia en 4 tiempos | Paro generalizado de camiones en Orense

Una de las concentraciones de camiones en Orense, con la Policía Armada al fondo.

Paro generalizado de camiones en Orense

Una de las concentraciones de camiones en Orense, con la Policía Armada al fondo.

(2) Las empresas de transporte de mercancías observaron un paro casi generalizado en la ciudad, al que se han sumado algunas villas de la provincia. El fin de semana no se notó nada anormal, pero ayer lunes por la tarde los estacionamientos de camiones mostraban claramente la paralización casi completa del sector. Numerosos vehículos aparecían estacionados en calles del Couto, Puente Ribeiriño (con fuerte presencia allí de fuerzas del la Policía Armada y Policía Municipal), Las Lagunas, Avenida de Marín, Muelles Tras Estación, Untes, etc.

Al mismo tiempo se pudo comprobar como varias obras que se realizaban en la ciudad estaban paralizadas, debido al no funcionamiento de los camiones de transportes de tierras y otros materiales.

En Carballiño, donde se pincharon las ruedas a algunos vehículos, la paralización ha sido completa, lo mismo que en Verín, mientras que en Ribadavia la situación fue de absoluta normalidad.

En Orense las empresas de transportes que registraron un paro total fueron las siguientes: Pereira, Martínez, Cadavia, Sarmiento, Suárez, Montaña, Comercial Terrestre Marítima (excepto en el reparto de mercancías en la ciudad), Teófilo Feijóo (total en camiones y basculantes), Nespereira, Anuska, Pescanova (que solo hizo repartos urgentes en la ciudad).

Entre las empresas que no pararon figuran Mateu Mateu y pocas más.

La escuela de tenis del Pabellón

Los alumnos de la escuela infantil de tenis del Pabellón con Pepín Méndez.

(1) Quince alumnos tiene la escuela de tenis del Pabellón, la escuela infantil, porque luego la de adultos reúne a unos cuantos. Hablamos con su director-entrenador, el conocido tenista Pepín Méndez.

-¿Cómo empezó esa escuela del Pabellón?

-El 16 de febrero con solo 2 alumnos, pero cada día se iban apuntando más, hasta llegar a los 15 de hoy.

-¿Edad ideal para comenzar en el tenis?

-Los 9 años, para familiarizarse o un poco antes, sobre todo para que los chavales se vayan habituando a una cancha de tenis, a una raqueta; consiste en estar en las canchas, en hacer muñeca. Para competir a partir de los 13 y 14 años, y a los 15 ya puede lanzarse.

-¿Qué necesita un niño o niña que asiste a una escuela de tenis?

-Sobre todo, atención. A los niños hay que tratarles con cariño, no reprimirles. Al fin y al cabo el tenis se trata de un juego.

-¿Precio mensual de las clases para niños?

-200 pesetas para los socios del Pabellón.

-¿Y para adultos?

-300 pesetas.

-¿Qué le pedirías a tu escuela para una expansión de futuro?

-Que se promocionase el tenis en los colegios, clubs; no digo que se haga obligatorio el tenis como disciplina deportiva, como lo es en algunas ciudades de Italia; pero con ir a unos centros de enseñanza y traer a unos cuantos chavales a clases, ya se harían grandes cosas.

La religiosa ourensana Salud Conce impulsa un colegio en Monterrei

Salud Conde, en el centro de la imagen junto a Olegario Vázquez Raña, recibe la Encomienda de manos del embajador de España en México.

(3) La religiosa ourensana Salud Conde, de las Esclavas de las Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, originaria de Vilar de Barrio pero residente en México desde 1956, promueve en las inmediaciones del complejo deportivo de Monterrei la apertura de un colegio con capacidad para más de 800 alumnos, dotado con los últimos avances pedagógicos y técnicos, muy especializado en idiomas y acompañado de una formación humana y religiosa profunda.

La religiosa, que acaba de recibir la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por su labor social en México, donde dirige los colegios Miraflores en los que estudian las clases más acomodadas del país y realiza una importante Obra Social, asegura que el centro, que cuenta con el apoyo del conocido empresario originario de Avión Olegario Vázquez Raña, sólo está pendiente de dar el visto bueno a los últimos trámites urbanísticos y de la modificación del Plan de Urbanismo de Pereiro de Aguiar que permita convertir la parecela rústica en dotacional.

La iniciativa tendrá una estructura similar a los colegios Miraflores, pero estará plenamente adaptada al sistema educativo español, acogiendo a estudiantes desde los tres años hasta que finalicen el bachillerato.

Salud Conde, muy conocida entre los emigrantes gallegos en México, solo abandona el país para viajar por encargo de su Congregación, sobre todo a España -aprovecha entonces, si puede, para visitar su localidad natal de Vilar de Barrio-, donde aquélla tienen otros centros, entre ellos el de Sobrado del Obispo

2 de marzo de 1926 - Entierro de la escritora Filomena Dato

La parroquia de San Martín de Domés en Verea presume estos días de su “resurgir”, con logros como la construcción de una rampa por valor de cuatro mil pesetas, la recaudación de tres mil pesetas para la adquisición de un reloj de torre o la instalación de un monumento proclamando el Reinado social de Cristo.

-El joven poeta orensano Augusto María Casas ingresa en el “Seminario de Estudios Gallegos” de Compostela, arropado por su censor el señor Filgueira Valverde, dando lectura a su poema “Festa no ceo e na terra” y a su novela poemática “O Vigairo”, que fueron muy aplaudidas.

-La escritora gallega Filomena Dato recibe sepultura en el cementerio de Morujo en un sencillo acto que contó sin embargo con la asistencia de todos los campesinos de la comarca mariñana así como de los alcaldes de La Coruña y Sada junto a otras autoridades.

-La ciudad de La Coruña nombra como hijo adoptivo al ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo, dedicándole además una de las principales calles de la ciudad.

2 de marzo de 1951 - Un joven orensano brillante

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Camilo Álvarez González, Ángeles Diéguez Diéguez, Celia Vidal Gómez e hija menor, Rafael Vázquez Paradela, Eladio Losada Domínguez, Manuel Pontes Pérez, Faustina Pérez Álvarez, Florinda Blanco Soto, Avelino Baldonedo Castro, Remedios Diéguez Rodríguez, Elías Montoto González y esposa Joaquina Fernández Veiga e hijos menores, Rogelio Muradás López, José Carrera Iglesias, Aurelio Casas Conde, Gloria González Crispín, Lucinda González Pérez e hijos menores, Marcial Fernández Pérez, Benito Freijdeo Cibeira, Rudesindo de la Fuente Rodríguez, Rosa González Fernández, Luis González Salgado, María Rodríguez López, José Martínez Rodríguez, Isabel Vázquez Bande e hija menor y Antonio Vilachá Pereira.

-En la Universidad Central ha terminado la carrera de Derecho con brillantes notas el joven don Abdías Alonso Pérez, secretario particular del Comisario General de lo Político Social e hijo de nuestro buen amigo el secretario del Ayuntamiento de Maside, don Emilio Alonso.

2 de marzo de 1976 - Los médicos jóvenes de Orense se rebelan

Un recorte de la época.

El Club Athlos de Orense se proclama subcampeón gallego de juveniles de hockey sobre hierba, en torneo disputado en La Coruña.

-Los médicos jóvenes de la provincia de Orense se reúnen en asamblea y ratifican su “protesta enérgica”contra la política sanitaria de la Diputación Provincial en relación con el Hospital, así como su apoyo a la candidatura que dirige el doctor Eustaquio Puga en las elecciones para la nueva junta directiva del Colegio de Médicos, frente a la encabeza el actual presidente del Colegio, el doctor López Sendón.

-Un total de veinte centros docentes de enseñanza no estatal de la provincia de Orense son subvencionados por el Estado para ofrecer enseñanza gratuita, entre ellos los de Divina Pastora, Luis Vives, La Purísima o Santo Ángel, en Orense; Ciudad de los Muchachos en Bemposta; Pablo VI en La Rúa o Sagrado Corazón en Carballiño.

2 de marzo de 2001 - Trágico accidente ferroviario en Inglaterra

Un recorte de la época.

(3) La religiosa ourensana Salud Conde, natural de Vilar de Barrio pero residente en México desde 1956, impulsa un colegio privado para 800 estudiantes cerca del área deportiva de Monterrei.

-Mueren 13 personas y otras 70 resultan heridas al chocar dos trenes en Selby, al norte de Inglaterra, un desgraciado accidente provocado inicialmente por la caída de un Land Rober con remolque que se precipitó desde la autopista a la vía del tren y la dejó bloqueada, causando primero el descarrilamiento de un tren de pasajeros y luego su posterior choque con un tren de mercancías.

-Inglaterra vence a España por 3-0 con goles de Barnby, Heskey y Ehiogu en partido amistoso disputado en Birmingham, en una noche aciaga para la selección de Camacho.

-La selección española de fútbol sala se proclama campeona de Europa al vencer a Ucrania por 2-1 con goles de Riquer y Javi Sánchez en la final disputada en Moscú, un título que se une al Mundial logrado hace apenas tres meses.