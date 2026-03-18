Historia en 4 tiempos | Paro y manifestación de los estudiantes del Instituto Masculino de Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Éxito de la X Festa da Mimosa en Carballiño

La Coral De Ruada, en la X Festa da Mimosa.

(2) La sociedad Casino de Carballiño ha celebrado su tradicional Festa da Mimosa que este año ha resultado extraordinaria.

En el Cine Alameda se celebró el acto cultural artístico actuando de presentador don Manuel Rodríguez Godás.

El presidente del Casino dio la bienvenida a todos los asistentes, y seguidamente se procedió a la proclamación de las Reinas de la Festa da Mimosa. La Reina de este año ha sido la señorita Finita Rodríguez González, a la que acompañaron sus damas de honor, Ana Raquel y Ana Victoria Carreiro González. Como reina infantil lo ha sido la jovencita María de los Ángeles Abraldes Iglesias y sus damas, María Jesús Abraldes Iglesias y Susana Villanueva Rodríguez.

Actuó la Coral De Ruada, cuyas canciones fueron largamente aplaudidas.

Don Juan Luis Saco Cid fue el encargado de la exaltación de esta gran fiesta, haciendo un breve estudio de la historia de Carballiño y de sus gentes, y también de la fiesta que se celebraba. Sus palabras fueron seguidas con mucha atención y pronunciadas en gallego.

Seguidamente se celebró la gran cena en el restaurante O Pote, a la que asistieron doscientas personas.

Por último, en los salones de la sociedad hubo un animado baile. Estaban sus dependencias completamente abarrotadas de socios e invitados y el baile finalizó hacia las seis de la mañana.

Crónica de Julio Lama

(1976)

Paro y manifestación de los estudiantes del Instituto Masculino de Orense

Los manifestantes, en el Parque de San Lázaro.

(1) Un grupo de unos trescientos estudiantes, en su mayoría del Instituto Masculino al que se sumaron algunos del Instituto Femenino, el Colegio Cardenal Cisneros y la Academia Padilla, se manifestaron por el centro de la ciudad.

La manifestación, organizada entre otras causas por la petición de un sindicato estudiantil gallego, el no a la selectividad, la solidaridad con las reinvindicaciones de los PNN o la amnistía general, se concentró en el Parque de San Lázaro y recorrió las calles de Juan XXIII, Capitán Eloy y José Antonio para volver al Parque.

Los manifestantes, que portaban una bandera gallega y pancartas con sus peticiones, cantaron durante su recorrido el himno gallego y la canción “Venceremos nós”.

En el Parque de San Lázaro se leyó una carta dirigida a la opinión pública con sus demandas, entre ellas la petición de actividades culturales en el centro, el apoyo a los profesores que quieran impartir clases en gallego, la derogación del “decreto de “lenguas regionales” o la readmisión del catedrático Francisco Rodríguez, “moi conocido entre nós pola súa laboura académica e a favor da lingoa e cultura galegas”, cuyo exilio califican de “claro exemplo de arbitrariedade sobor de todo tendo en conta que xa teñen voltado outros profesores nas mesmas condiciós ca il”.

(1976)

Alvaro Pino gana el III Memorial Severino Viso

Felpete Bao recibe el premio de la montaña de manos del alcalde de Xunqueira de Espadañedo.

(3) El corredor ponteareano Álvaro Pino Couñago resultó vencedor del III Memorial Severino Viso Santamaría de ciclismo en el que tomaron parte 44 corredores de la región gallega.

La salida tuvo lugar en la calle Peña Trevinca, marchando los corredores neutralizados hasta la estación de servicio de Mariñamansa, en donde se dio la salida oficial. En el Alto de Allariz, primera dificultad de la jornada, chocaron cuatro corredores que cayeron al suelo, teniendo que ser trasladado en ambulancia a la Casa de Socorro Carlos Arenosa con una leve lesión en un dedo de una mano.

Por Xunqueira de Ambía ya pasó ligeramente destacado Álvaro Pino junto a otros dos corredores, y en Maceda el pelotón fue acogido con bombas de palenque. A partir del Alto del Couso se incrementa la velocidad y Pino y González Rodríguez marchan en cabeza, formándose detrás varios pelotones.

Bajando hacia Santabaya los de cabeza a 80 kilómetros por hora, en Castadón se les une Teixeira Rodríguez, rodando los tres juntos hasta Orense. Cerca de la meta, Álvaro Pino consigue dejar atrás a sus compañeros y entra en solitario en la meta.

El vencedor recibió su trofeo de manos del delegado provincial de Educación Física y Deportes, don Javier Vázquez Navarro, y el vencedor de la montaña, Felpete Bao, recibió el suyo de manos del alcalde de Xunqueira de Espadañedo, don Hermógenes González Blanco.

El vicepresidente de la Federación Gallega de Ciclismo, don Manuel Solla González, entregó la medalla de oro de la Federación, que había sido concedida a título póstumo a Severino Viso Santamaría, a su hijo.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

18 de marzo de 1926 - El general Franco se va de Orense

Se encuentra en Orense el chantre de la Catedral de Tuy, don Manuel R. de Legísima.

-Guarda cama estos días el primer teniente de alcalde y tesorero de la Asociación de la Prensa, don Constantino Añel.

-El conocido hombre de negocios don Ambrosio Bobo Pérez obsequia a un grupo de amigos de su intimidad con un ágape en el Gran Hotel Roma con motivo de su próxima boda.

-El virtuoso presbítero don José García Devesa celebra su primera misa como sacerdote en Feces de Abajo (Verín), apadrinado por el ilustrado párroco de Feces, don David Barbeito.

-El heroico general don Francisco Franco salió en el expreso rumbo a Oviedo, acompañado de su distinguida esposa doña Carmen Polo. Acudieron a despedirles a la estación de Orense el obispo, don Florencio Cerviño, y la marquesa de Atalaya Bermeja, junto a otras autoridades y numerosísimo público, además de la madre del general, doña Pilar Bahamonde de Franco, y sus hermanos, los señores de Franco Jaráiz, en cuya mansión se hospedaron los Franco durante su estancia en Orense.

18 de marzo de 1951 - Desgraciado atropello en El Puente

El distinguido letrado don José Luis de la Villa desarrolla en el Ateneo Jurídico de Orense la ponencia “Algunos aspectos del procedimiento laboral”, con sugerencias de los ateneistas señores Riestra París, Fernández Borrajo, Seoane y Méndez.

-La esposa de don Eduardo Fortes Merino ha dado a luz un niño, sexto de sus hijos.

-La Peña Canalla se suma a la suscripción de ayuda a la Unión Deportiva Orense iniciada por el gobernador civil con 25 mil pesetas y hace un donativo de 100 pesetas, el primero de la campaña a la que se espera se sumen la industria y el comercio de Orense.

-Un vecino de Boborás (Carballino) de 50 años muere en desgraciado accidente en El Puente al ser atropellado por un camión en la bifurcación de la carretera de Orense a Vigo con la de Santiago, resultando aplastado contra otro camión que estaba estacionado ante el espanto de numerosos testigos que había en la zona.

-El Consejo de Europa acepta la petición de ingreso de Alemania Occidental.

18 de marzo de 1976 - Radio Popular se va a la calle General Franco

Según fuentes bien informadas, autoridades orensanas se reunirán esta noche con representantes de un importante grupo financiero español para el posible establecimiento de alguna industria en nuestra provincia, con el gobernador civil, el presidente de la Diputación y el alcalde de Orense por nuestra provincia, y los señores Benito Rojo (con vinculaciones a una industria ya existente en Orense), Benito Cid, Juan Muñoz y Eugenio López López por el grupo financiero.

-(1) Los estudiantes del Instituto Masculino se manifiestan por el centro de Orense con varias reinvindicaciones, entre ellas la readmisión del catedrático Francisco Rodríguez.

-(2) El ciclista de Ponteareas (Pontevedra) Álvaro Pino gana el III Memorial Severino Viso Santamaría con salida y meta en Orense.

-(3) La X Festa da Mimosa se celebró con gran éxito en Carballiño.

-La emisora orensana Radio Popular anuncia su traslado a nuevas instalaciones en un edificio de la calle General Franco, con mejora de los equipos de transmisión y reorganización de todos los departamentos.

18 de marzo de 2001 - Telemiño se consolida en Ourense

Los restos mortales del escritor y filósofo Eloy Luis André, muerto en 1935, yacen por fin en el cementerio de Vilardevós en un ataúd con la bandera de la República, tal y como era su deseo de descansar en su tierra natal, después de 66 años enterrado en Madrid.

-Barcelona acoge un congreso alrededor de la obra de ficción de don Ramón Otero Pedrayo, organizado por la Universidad de Barcelona, la Fundación Otero Pedrayo y el Consello da Cultura Galega, con Camilo Fernández como director y Alfonso Vázquez Monxardín como coordinador, e intervenciones, entre otros, de Francisco Fernández del Riego, Nora Catelli, Henrique Monteagudo, Víctor Freixanes o Xesús Alonso Montero.

-Telemiño se convierte en la televisión local de referencia en Ourense, con 35.000 espectadores diarios y el 76,2 por ciento de los televisores ourensanos sintonizados a la emisora, que dobla en audiencia al resto de televisiones locales.