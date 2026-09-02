Historia en 4 tiempos | La playa de Oira se queda sin bañistas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 2 de septiembre del 1976. | La Región

La playa de Oira se queda sin bañistas

La playa de Oira ha visto descender notablemente el número de bañistas que durante el verano la visitan, especialmente a últimas horas de la tarde.

Durante el atardecer, el número de bañistas es casi mínimo. Dentro de esta limitación, el mayor número corresponde sin duda a estudiantes y jóvenes que todavía no han comenzado el curso escolar, así como personas de edad madura.

La Playa de Oira, casi vacía en septiembre. | La Región

El número mayor de asistentes continúa registrándose a mediodía.

Las instalaciones de la playa de Oira, especialmente la zona de parque, está siendo visitada por numerosos niños, que allí encuentran fácil solaz y entretenimiento, sin peligro alguno para sus juegos infantiles, siempre que sus cuidadores vigilen el que no estropeen los solariums de hierba. Desde primeras horas de la tarde, el arbolado proporciona grata sombra a la zona y, de este modo, en estos días de septiembre, la playa se convierte en un grato parque infantil para las familias que disponen de vehículo propio para estos desplazamientos.

Recepción en el hotel San Martín al Galicia de Caracas

El Hotel San Martín fue escenario de una recepción en honor de la expedición del Galicia de Caracas, que se encuentra en Orense para celebrar un partido amistoso con CD Orense.

El presidente del Orense don Antonio Docabo encabezó el acto recordando su estancia en Caracas, y entregando una rueda de afilar a los representantes del club venezolano, y un emblema del CD Orense en plata a los jugadores.

El presidente del Orense don Antonio Docabo, a la derecha de la imagen, se dirige a los presentes en la recepción. | La Región

Tras la entrega de los obsequios, el vicepresidente del Orense don Salvador Pérez Pérez tomó la palabra y recordó “con alegría” su papel como “pionero” en la fundación de la liga mayor y profesional de Venezuela, entregando al delegado venezolano don Manuel Páez Fernández un placa de plata. Luego le tocó el turno al presidente del Galicia FC, don Javier González Vila, que agradeció el homenaje y se manifestó feliz de estar en Orense, entregando al presidente del Orense una placa de recuerdo. En representación del gobernador civil estaba el secretario general del Gobierno Civil, don Rafael Oliver Ypiens, que cerró el acto en nombre del gobernador dando la bienvenida a la expedición venezolana.

A continuación fue servida una copa de vino español, departiendo todos los presentes en ambiente de cordial simpatía y haciendo votos porque el partido se desarrolle con brillantez.

La emoción más intensa

Estoy en la inauguración, leve vértigo. Justo en lo alto de la pasarela coincido con el arquitecto Álvaro Varela. Va conmovido, leve temblor en su rostro. Le digo: “Arquitecto, dígame que siente justamente ahora mismo que se estrena su obra”. Se para, mira alrededor: “¿Sabe?, siento un gozo intenso que sólo he tenido muy pocas veces en mi vida”. Le digo, el puente se refleja en el Miño y parece mirarse en el agua como lo haría una mujer hermosa, sabedora de su magia. Lo que siente usted, Varela, será esa que vagamente llaman felicidad.

Los ourensanos pasean por el nuevo puente el día de su inauguración. | La Región

Es un día histórico en la ciudad. Los ciudadanos caminan emocionados. Una jovencita exclama: “Este puente tiene sex appeal”. Un fluido, esa adrenalina que tiene el poder cubre hoy a las autoridades. Hoy lleva el alcalde una pizca de eternidad en los ojos; Baltar tiene la mirada hacia dentro, y Cuiña camina, granítico y curioso, casi líricamente. Al fondo, allá, el viejo Puente Romano nos hace señas nostálgicas. Melancólico, recuerda un día como hoy de hará más de veinte siglos: el general romano subió orgulloso a la cuadriga, chasqueó el látigo en el lomo de los caballos y atravesó por primera vez el vetusto puente. ¡Ah!, días después lo atravesaron innumerables mulas cargadas de oro rumbo a Finisterre, donde esperaban las naves romanas. Pero la última trucha se suicida en el aire, se inmola porque no puede subir hacia arriba. Tapias y presas se lo impiden. No puede subir hasta la fuente de la felicidad por este Miño manso, mutilado y manipulado por el hombre, que ya no tiene el esplendor que vio el general romano.

(Una mariposa verde se posa en el agua, se alza y se detiene justo en lo más alto del puente. Una anciana con la meiga en la fuente afirma: “Es un buen presagio”).

Crónica de X. Noguerol (2001)

2 de septiembre de 1926 | Tragedia ferroviaria en Tarragona

Regresó a Orense de su excursión veraniega el catedrático del Instituto don Jaime P. Colemán.

-Llegó a Orense procedente de Pontevedra el bizarro comandante de Infantería don Enrique Enríquez, con su distinguida esposa.

-Llegó a Orense procedente de Montederramo el señor arcipreste de la Catedral don Joaquín Jiménez.

-Llegó a Orense procedente de Áncora el secretario del Gobierno Civil don Faustino Santalices.

-En Barcelona, donde reside, ha dado a luz una hermosa niña la esposa de nuestro paisano don Juan Francisco Freiría, partiendo hacia la Ciudad Condal el virtuoso presbítero don Marcelino Freiría para oficial la ceremonia bautismal.

-El tren correo-exprés que cubría la ruta entre Barcelona y Valencia descarrila cerca de la estación de Amposta, en Tarragona, debido a un desprendimiento de tierra sobre la vía causado por las lluvias torrenciales, con trágico resultado de al menos 40 muertos y 138 heridos, muchos de ellos de gravedad.

2 de septimebre de 1951 | Excavaciones en el castillo de Ribadavia

El colegio de las Josefinas de Orense declara abierto el plazo de matrícula de Primera Enseñanza y Enseñanza Media

-El arquitecto conservador de monumentos don Francisco Pons Sorolla dirige las excavaciones arqueológicas en el Castillo de Ribadavia junto al arqueólogo don Joaquín Lorenzo Fernández y el comisario del Patrimonio Artístico Nacional, don Manuel Chamoso Lamas.

-La compañía de operetas y revistas Colsada debuta en el Coliseo Xesteira de Orense con la farsa lírica “Tú eres la otra...”, con la famosísima Maruja Tomás al frente del reparto.

-Regresó a Orense el ginecólogo del cuadro médico de la Asociación de la Prensa don Marcelino Rodríguez de Dios.

-Un hombre de 46 años es detenido por la Guardia Civil en Villardevós como autor confeso de la tala de quince robles en la finca de un convecino.

-La Royal Air Force británica desarrolla un nuevo avión a reacción tetramotor con capacidad para transportar la bomba atómica.

2 de septiembre de 1976 | El “infierno” de Irlanda y el Ulster

El Cine Club Padre Feijóo anuncia una subida de cuotas a sus socios, debido al aumento de gastos y la “falta de ayuda” de ningún organismo estatal o provincial, al tiempo que adelanta su programa para la nueva temporada que incluye participación en las Xornadas do Cine en Ourense, que alcanzan su quinta edición, y ciclos dedicados a directores como Ingmar Bergman, Federico Fellini o Luchino Visconti, entre otros.

-(1) La Playa de Oira ya no tiene tantos bañistas, pero es un magnífico parque infantil.

-(2) Cariñosa recepción al club Galicia de Caracas en el Hotel San Martín antes de su encuentro con el Club Deportivo Orense.

-Un total de siete explosiones en cines, bares y casas desocupadas siembran el pánico en la ciudad de Dublín, aunque sin causar heridos, sin que se sepa si los autores son los lealistas del Ulter o el IRA; mientras la ciudad de Belfast se ha convertido en un auténtico “infierno” con niveles de violencia difíciles de describir, con niños muertos en atentados e incluso familias enteras como en el último ataque, al impactar un cóctel molotov contra una vivienda.

2 de septiembre del 2001 | Trágico incendio en Tokio

Ourense vive un día “histórico” con la inauguración del quinto puente sobre el Miño, en acto presidido por el conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, y el alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, con miles de ourensanos “probando” ya el primer día la pasarela del nuevo puente que ha tenido un coste de 11 millones de euros.

-En torno a veinte mil personas (algo menos que en la pasada edición) participan en una nueva edición de la Festa da Istoria en Ribadavia.

-La atleta ourensana Marta Míguez y la nadadora del Pabellón Ourense Paula Carballido forman parte de la delegación española que participa en los Juegos Mediterráneos que dan comienzo en Túnez.

-España debuta en el Eurobasket que se disputa en Turquía con un claro triunfo sobre Eslovenia por 85-61, liderada por Navarro y Pau Gasol.

-Un incendio provocado por un escape de gas provoca 44 muertos en un edificio de Tokio que albergaba un casino y salas de citas sexuales, barajándose incluso la posibilidad de un atentado.