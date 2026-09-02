Venezuela: Delcy, entre Maduro y Trump

Delcy Rodríguez llega a un importante y polémico acuerdo con la administración Trump sobre el petróleo venezolano, y casi al mismo tiempo aparece Nicolás Maduro con un mensaje desde Nueva York.

Primera fotografía desde que fue detenido por un comando de los servicios especiales de Estados Unidos, donde se encuentra en prisión junto a su esposa, a la espera del juicio por malversación y tráfico de drogas que se celebrará en el mes de junio. Maduro, vestido con un chandal gris, aparece más delgado, con buen aspecto, sonriente y con el mensaje “estamos fuertes”, dedicado a sus nietos … pero también a quienes mandan en Venezuela, todos ellos ex colaboradores suyos.

La fotografía lleva fecha del terremoto que se ha cobrado más de 6 mil vidas, a las que Maduro no se refiere, probablemente porque aunque la foto es anterior el mensaje se conoció más tarde.

Se ha hecho pública cuando el anuncio del acuerdo entre Estaos Unidos y Delcy Rodríguez sobre el petróleo ha levantado los ánimos de gran parte de la población venezolana. La oposición, porque no acepta que Trump pueda llegar a ningún tipo de acuerdo con una “presidente ilegítima”. Maduro y Delcy no ganaron las elecciones y además Delcy ha sido colocada “a dedo” por el presidente norteamericano. Y todos, chavista y oposición, casi unánimemente son contrarios al acuerdo sobre el petróleo.

Estados Unidos controlará el 20 por ciento de las reservas venezolanas, las más grande del mundo, lo que supone control de 6 mil millones de barriles de crudo durante los próximos cien años. Delcy ha salido a dar explicaciones en las que ha puesto el acento en lo que supone económicamente: 150 mil millones de dólares para inversiones, que se dedicarán fundamentalmente a infraestructuras y mejoras energéticas, a los que hay que sumar unos 200 mil millones más de cargas fiscales que según la presidenta en funciones se dedicarán a medidas sociales.

Aún así, simpatizantes de Delcy y miembros de la oposición, coinciden en una misma preocupación: la cesión a Estados Unidos de unos derechos que afectan directamente a la soberanía. Delcy ha advertido que el contrato es por 25 años, no por 100, pero sus palabras no han convencido a casi nadie. Por otra parte mantienen la intranquilidad de los últimos meses, en los que no se ha apreciado ningún movimiento como el que prometió Trump de la provisionalidad de Delcy Rodríguz al frente del gobierno.

En enero se cumplirá un año, Delcy actúa como fuera presidenta sin condiciones, y sin más avances democráticos que haber liberado a un puñado de presos políticos. Ni siquiera a todos.

También en Estados Unidos se ha recibido con reticencias el acuerdo. Por su tinte electoralista – Trump da prioridad a las elecciones de mid term de noviembre- y porque Trump, empresario antes que presidente promueve un controvertido acuerdo que podría tener como objetivo seguir engrosando sus cuentas más que garantizar el suministro energético en las próximas generaciones.

Cn Trump, siempre se busca una doble intención. Y casi siempre se encuentra.