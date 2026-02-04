Historia en 4 tiempos | Premios provinciales de artesanía escolar

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Premios provinciales de artesanía escolar

(2) En la mañana de ayer se celebró en la Casa Sindical un sencillo acto en el que se hizo entrega, por el delegado sindical, Sr. Ramos Sánchez, de los premios otorgados en la fase provincial del II Concurso Nacional de Artesanía Escolar y de Centros de Formación Profesional, el cual felicitó efusivamente a los galardonados y les animo a continuar cultivando su afición a los trabajos artesanos.

Los jóvenes ganadores del concurso en la fase provincial fueron los siguientes:

En trabajos artesanos de centros de EGB:

1.-Rosario López Fernández.

2.-José Pereira Iglesias.

3.-Milagros Iglesias Ferreiro, todos ellos del Centro número 1 y 2 de EGB de La Peroja.

En trabajos artesanos de centro de Formación Profesional:

1.-Felipe Diéguez Castro del Centro Sindical 12 de Octubre.

El 2 y 3 fueron concedidos a Hermesindo Álvarez de Dios del taller artesano de alfarería de Alto do Couso, por un juego de taberna y un afilador, respectivamente.

(1976)

“Soio haberá cine galego cando se faga cine en galego”

(1) Un dos poucos homes que en Ourense traballan e soñan con chegar a facer un bo cine galego é ise xoven tan coñecido xa que se chama Eloy Lozano.

-¿Desde cando te adicas ti ó cine?

-Fago cine desde fai tres anos. Neste intre estudio carto de Ciencias da Imaxen na Facultade de Ciencias da Información e a máis deso teño o carnet sindical de director de Cine, que serve pra poder estar respaldado nunha forma legal.

-¿Cres de abondo na posibilidades dun cine galego?

-Pra min soio poderá esistir un cine galego cando se normalce o feito de face-lo cine en galego, ou sexa que pola simple anécdota de que esistan por ahi adiante tres ou catro películas galegas, non quere decir que teñamos xa un cine galego.

-¿Refíreste a un cine comercial?

-Pra min ten que ser un cine comercial e de ningún xeito pra xente de determinada élite, competitivo con todo tipo de cine estranacional

-¿Cine galego quer decir cine con teimas galegos?

-Pra min, o cine galego é aquil que partindo da realidade galega obedece nos seus plantexamentos os intereses populares e non distorsiona a realidades, mostrándose sempre como cine crítico.

-¿Cal foi o teu problema con Blanco Amor?

-Que il se negou taxantemente sin aducir razós a colaborar no proiecto de realización cinematográfica da su novela “A Esmorga”. Non é, por tanto, problema económico, sino persoal dil.

-¿Ten calidades cinematográficas “A Esmorga”?

-Podía facerse con ella unha película que confirmara o que eu entendo por cine galego, e ó mesmo tempo unha película que poidera abrir un camiño posible pro cine galego.

-¿Interésache aínda ou te esquenciche dela?

-Por miña parte estou sempre aberto ó proiecto, e no momento co Blanco Amor acorde firma-lo contrato xa se poderá empezar a buscá-los dez millons que costará a película.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Coches entregados en Orense por el Garage Neira de Vigo

(3) El Garage Neira de Vigo entregó los siguientes coches en Orense desde el día 29 de enero de 1923, por su empleado D. Justiniano R. Bouzo:

Ernesto García Velasco (ex Gobernador civil): Orense. Overland

Antonio Miranda (Propietario): Amoeiro. Essex

José Fernández (ex chauffeur de Romero): Orense.Hudson

Manuel Pol Piñeiro (director del Sanatorio): Orense. Essex

Luis Fábrega (Farmacéutico)-Orense. Hudson.

Antonio Malingre (Fabricante)-Orense. Hudson.

Secundino Salgado (Comerciante)-Viana. Essex.

Leandro Arias (Hotel Roma)-Orense. Hudson.

Manuel Silva (Industrial)-Orense. Hudson.

Secundino Salgado (Comerciante-Viana. Essex.

Marcelino Montero (Banquero)-Ribadavia. Essex.

Alfonso Hugalde (Banquero)-Carballino. Essex.

José Muleiro (Abogado)-Cea.Essex.

José Ulloa (Propietario)-Orense. Essex.

Antonio Arias (Industrial)-Orense. Hudson.

Juan Varela Limia (Abogado)-Orense. Essex.

Ramón Cons (Chauffeaur)-Orense. Hudson.

Manuel Rego (Chauffeaur)-Orense. Hudson.

José de las Cuevas (Almacenista) Orense. Packard.

José Conde Fidalgo (Propietario) Allariz. Essex.

Manuel Silva (Industrial)-Orense. Essex.

Servando Otero (Industrial)-Orense. Sccripps.

Julio Alonso (Empleado)-Orense. Citroen.

Manuel Conde Fidalgo (Arquitecto)-Orense. Essex.

Luis Hermida Cachalvite (Empleado)-Orense. Essex.

Lucio Pérez Rumbao (Almacenista)-Orense. Essex.

Wulf Dainow (Odontólogo)-Orense. Essex.

(1926)

4 de febrero de 1926 - Asalto en casa de la viuda de Torre

El Teatro Principal de Orense se pone “de bote en bote” con el estreno de varias películas cómicas infantiles protagonizadas por Tomasín y la película “El mimado de la abuela” cuyo protagonista en el renombrado actor Harold Lloyd.

-La bella y estudiosa joven señorita Maruja González Rodríguez termina sus estudios del Bachillerato en el Instituto con brillantes calificaciones, recibiendo muchas felicitaciones su padre, don Serafín González.

-La casa de la señora viuda de Torre en Orense fue escenario de un brillante asalto con presencia junto a la dueña de la casa de las señoras de Carballo, Torre López (D. Gil), Aznar y Muñiz; las asaltantes fueron las señoritas de Alcalá, González Movilla, Rodríguez Conde, Carballo, Muñiz y Rodríguez Casal.

-El mal tiempo provoca que la fiesta de las Candelas celebrada en Cudeiro fuera muy desanimada.

4 de febrero de 1951 - Alfred Krupp, aclamado en Alemania

En Orense dio a luz con toda felicidad un precioso y robusto niño doña América Fernández, esposa de don Fermín Novo Fernández, apoderado de Carpineba S.L.

-Regresó de su viaje de bodas el acreditado industrial y propietario de Pungín don Lino Míguez con su distinguida y bella esposa doña Maruja Redonet Estévez, fijando su residencia en Viñoá.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Concepción de Dios Rodríguez, Cesáreo Diéguez Domínguez, Herminio Vázquez López, Leonor Vázquez López, José Vázquez Mouriño, Inés Vázquez Pérez con una hija menor, Graciano Vázquez Rodríguez y Ramón Vázquez Dacal.

-El industrial alemán Alfred Krupp, indultado por Estados Unidos de su condena a muerte por crímenes de guerra durante la pasada Guerra Mundial, es aclamado por una multitud a su salida de la prisión de Landsberg junto a otros 28 alemanes militares y civiles indultados. Krupp, magnate del acero en Alemania, estuvo al frente de las famosas fábricas de armamento que trabajaron para el rearme alemán bajo el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler, jugando un papel clave en la guerra.

4 de febrero de 1976 - Nueva directiva del Club Athlos

(1) El cineasta orensano Eloy Lozano apuesta por el cine “galego en galego”.

-(2) Premios provinciales de Artesanía Escolar.

-Nacieron en Orense: Elena Suárez Brehrer, Jorge Hermida Casado, Sonia Rodríguez Vázquez, Javier Rodríguez Saeta, Marta Vázquez González, Gabriel Malvido González, César Sotelo Diéguez, Ana Alonso González, Montserrat Calvo González, Susana Abelleira Méndez, José Iglesias Limia, Laura Rodríguez Puertas, Eva Valeiras Rodríguez y Olga García Colmenero.

-El Club Polideportivo Athlos celebra su reunión general en la Casa de la Juventud de Orense, eligiendo una junta directiva formada por: José A. Villamarín Iglesias (secretario general), Antonio Piñeiro Fernández, José Luis Feijóo López, Arturo Fernández Obes, Manuel Nieto Forneiro, Manuel Justo Martín y Laudino Vázquez López.

-Manuel Fraga se define en una entrevista concedida al diario francés Soud-Ouest como “un liberal que está a la izquierda del franquismo”.

4 de febrero de 2001 - Fraga, candidato a la Xunta por cuarta vez

La editorial ourensana Linteo presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su nueva colección “Linteo Poesía”, dirigida por el poeta y crítico Antonio Colinas, cuyas primeras obras son “Como espejo de enigmas”, de Héctor E. Ciocchini; “El cementerio marino”, de Paul Valéry, y “Barco sin luces”, de Pimentel.

-Manuel Fraga es proclamado por cuarta vez como candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, respaldado en el Palacio de Congresos de Santiago por la cúpula del Partido Popular con el presidente José María Aznar al frente junto al vicepresidente primero ,Mariano Rajoy, y el secretario general del PP, Javier Arenas.

-La película “El Bola”, la primera del actor Achero Mañas como director, da la gran sorpresa en los Premios Goya al llevarse cuatro premios, los de mejor película, mejor guión, mejor dirección novel para Mañas y mejor actor revelación para Juan José Ballesta, de solo 13 años. Los premios de interpretación fueron para Juan Luis Galiardo por su papel en “Adiós con el corazón” y para Carmen Maura por su interpretación en “La Comunidad”, mientras que el veterano José Luis Borau ganó su primer Goya como mejor director por “Leo”.