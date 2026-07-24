Historia en 4 tiempos | El Puente arde en fiestas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página del 24 de julio de 1976.

Preparativos en Orense para la visita de los reyes

Retrato del rey Juan Carlos obra de Alejandro Veiras que presidirá el salón de sesiones del Ayuntamiento.

(2) Es cada día más creciente el interés popular por la inminente visita de los reyes de España a Orense, prevista para el día 27.

Se prepara en la calle de General Franco, en lugar próximo a la Alameda, una tribuna de recepción para todas las autoridades orensanas, y se están ultimando obras de embellecimiento y ornato en los dos principales centros que visitarán los monarcas: el Ayuntamiento y la Catedral.

En el Ayuntamiento se ha procedido al pintado de balcones exteriores, adecentamiento y limpieza de fachada, y colocación de farolas nuevas. En el salón de sesiones se ha procedido al barnizado de los escaños de concejales y presidencia, a la restauración de molduras y adornos, pintado de puertas y ventanas y colocación de nuevos cortinajes blancos. También se va a colocar un cuadro del rey Juan Carlos I obra de Alejandro Veiras.

En la Catedral se han pintado las puertas de acceso y se ha procedido a la limpieza general de fachadas. En el interior ha sido instalada una alfombra de color rojo ante el presbiterio, lugar que será ocupado por los reyes durante la ceremonia religiosa que se celebrará allí. También se ha previsto la reposición de lámparas, luces, limpieza y adorno de altares.

(1976)

El Puente arde en fiestas

Las calles del Puente ya lucen las iluminaciones.

(1) El Puente arde en fiestas a partir de hoy. La Comisión de Fiestas, que preside Eladio Diz Ojea, formada por la Sociedad Artística La Troya, ha venido realizando una activa labor y sinnúmero de gestiones para llevar adelante el programa de los festejos que se prolongarán un día más, hasta el día 27, con motivo de la visita de los reyes de España.

En el programa de festejos destacan los siguientes números:

-Inauguración del Monumento al Ferroviario con la Locomotora Zaragoza-A y ancla en la avenida de Marín.

-Banda de Música de Orense.

-Presentación de la reina de las Fiestas en La Troya.

-Actuaciones de Marionetas Meroño en el parque infantil y jimkana infantil.

-Bandas de Gaiteiros Os Montes y Os Barrios.

-Juegos y deportes: llave, tiro olímpico, baloncesto, campo a través, ciclismo, futbito, fútbol.

-Procesión de Santiago Apóstol.

-Orquestas: París de Noya, Saratoga, Trovadores, Estrellas Azules.

-Pirotecnia Josman.

-Iluminaciones León Martín.

(1976)

Café e inter presentes

(3) Lleva uno tantos años yendo al mismo café, que cuando uno se va, hace que se va y vuelve.

Esto les pasa a muchos de los que allí estamos juntos.

No hay fidelidad como la que se le tiene al café. Jamás se le tuvo al sitio donde uno vive. Todos se mudan alguna vez de piso -si pueden o si los echan-; todos se mudan de hotel o de casa de huéspedes; se mudan de sastre, de barbero, de playa, hasta de tasca… Pero díganme de alguna que se haya mudado de café.

La que se le tiene al café es una fidelidad que llega a ser esclavitud.

Sólo hay un caso: el cierre del café. El cierre del café al que se va es como la muerte de una persona de la familia.

Somos muchos a recordar la descolocación que produjo en nosotros el cierre del café Frascati, en Madrid (que ya no se llamaba Frascati, pero se lo seguíamos llamando).

Muchos más son, en Orense, los que recuerdan, con honda saudade, el viejo Royalty y el casi antiquísimo Galón.

Bueno ¿cómo recompensan los cafés tanta fidelidad?

Creo yo que no basta con un vaso de agua de Seltz… En cada café, la autoridad máxima, que es “El Mostrador”, debía crear Premios de Asistencia, naturalmente, en metálico, lo cuales deberían ir acompañados de un diploma y una medalla.

También podrían crearse “dietas”, aunque fueran módicas, que el parroquiano asiduo dejaría de cobrar el día que no asistiese.

Al más antiguo y más asiduo, es decir, el que contase con mayor número de asistencias, podría otorgársele un título, que pudiese ostentar en las tarjetas.

Vean ustedes si se le ocurren más cosas. Por mi parte, procuraré seguir inventando.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

24 de julio de 1926 - Muere en accidente el aviador Juan Durán

Marchó a Santiago con objeto de asistir a las fiestas del Apóstol el alcalde de Orense, don Matías Bobillo.

-Salió para Madrid el propietario del establecimiento La Gallega, don José Pérez Builla.

-Para Junquera de Ambía salió la familia del médico militar César Gutiérrez.

-Salieron para Santiago, con objeto de asistir a las fiestas del Apóstol, don Isaac Salgado Suárez, párroco de la Santísima Trinidad, y don Plácido Núñez Conde, capellán auxiliar del batallón de Mérida.

-Llegó a Orense procedente de Bayona la bella señorita Elvira Vide.

-Llegó de la ciudad de Madrid, continuando viaje a Ginzo de Limia, el jefe de Correos de dicha villa, don Lino Arcos García.

-El intrépido aviador Juan Durán, uno de los cuatro tripulantes del Plus Ultra que completó este mismo año el primer vuelo transtlántico entre España y América, muere a los 26 años en el choque de dos aparatos durante una exhibición aérea en Barcelona.

24 de julio de 1951 - Fallece el mariscal Pétain

Nacieron en Orense: José Nóvoa Juiz, Pilar Babarro Fortes, Gumersindo Pousa Álvarez, Isolina Sáez Alvarado, Antonio Pérez Ugalde, Antonio Castellanos Fernández, Raúl Conde García, Gerardo Pumar Pumar, Fernando Capdevila Cayón y Antonia Vega Gil.

-(3) Elogio del café a cargo de Vicente Risco.

-El almirante Forrest Sherman, jefe de operaciones navales de Estados Unidos y héroe en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muere repentinamente en Nápoles a los 54 años al sufrir un ataque al corazón.

-El mariscal Philippe Pétain, jefe del Estado francés durante el régimen de Vichy entre 1940 y 1944 y héroe de la Primera Guerra Mundial, muere a los 95 años en la Isla de Yeu, donde cumplía condena por “alta traición” después de que le fuera conmutada la pena de muerte debido a su avanzada edad.

-El jefe del Estado Español, Francisco Franco, da el pésame a la viuda del mariscal Pétain con el siguiente telegrama: “Al enterarme con profunda tristeza del fallecimiento del ilustre mariscal y conmovido por la pérdida de tan preclaro soldado y excelente amigo, le ruego acepte la expresión de mi pesar y de la emoción con que comparto su dolor”.

24 de julio de 1976 - Los reyes de España llegan a Galicia

24 de julio de 1976.

(1) Hoy comienzan las fiestas del Puente, “las más animadas y populares de la provincia, si no de Galicia”.

-(2) La ciudad de Orense ultima los preparativos para la próxima visita de los reyes.

-Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, llegan a Santiago en su primera visita oficial a Galicia, que incluirá a la provincia de Orense.

-Nacieron en Orense: Cristina Vázquez Rodríguez, Cristina Díaz-Caneja Castro, Pablo Areas Conde, Óscar Álvarez Grande, Diego Núñez Macía, Miguel Abadín López y Fidel Márquez Cortizo.

-Se casaron: José Fernández Valcarce y Josefina García Rodríguez, Manuel Gómez González y Reyes Atrio Albitos, Miguel Meije Gómez y Elvira Fernández Blanco, José López Vázquez y Remedios Seoane Fernández.

-El Galaico gana la Copa Orense al vencer al Pabellón en la tanda de penaltis en la final disputada en La Moreira.

-Dos avionetas contratadas por Icona se instalan en Monte Medo para combatir los incendios forestales en la provincia de Orense.

-El Voltregá se proclama ganador de la Copa de Europa de hockey sobre patines al vencer en una final española al Barcelona por un global de 5-3.

24 de julio de 2001 - Aumentan los robos de carteras en el Paseo

24 de julio de 2001.

Las rebajas disparan el número de robos de carteras en locales del céntrico Paseo en Ourense, con más de veinte robos registrados desde el mes de junio. Los ladrones eligen momentos de gran afluencia para actuar, preferentemente a media mañana, y el botín suele rondar las 25 mil pesetas de promedio.

-Se presenta la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Ourense, que tendrá lugar entre el 3 y el 9 de septiembre con cartel a cargo de Xosé Lois Vázquez “Che”, y la sección “Memoria histórica” dedicada a la figura de Camilo José Cela.

-El ciclista español Roberto Laiseka, del equipo Euskaltel-Euskadi, gana la etapa 14 del Tour de Francia con meta en Luz Ardiden, la segunda de los Pirineos, con el estadounidense Lance Armstrong controlando la carrera.

-El piloto finlandés Tommi Makinen gana el Rally Safari disputado en Kenia y se destaca al frente del Mundial beneficiado por el abandono de sus más directos rivales, como el español Carlos Sainz o los británicos Richard Burns y Colin McRae.