Historia en 4 tiempos | Ratas en la Alameda

Ratas en la Alameda

Domingo González Castro. | La Región

(2) Domingo González Castro es desde hace tiempo camarero en una cervecería sita en la Alameda del Concejo, y denuncia las anomalías que cualquier persona puede corroborar si se da un paseo por allí:

-Los jardines -nos dice- están tan abandonados, que a esto ya no se le puede llamar jardín. No se ve una triste hierba, no hay verde por ningún lado.

-Pero habrá limpieza ¿no es así?

-Hasta cierto punto. Los del servicio de limpieza del ayuntamiento vienen por aquí y recogen, pero nadie fue capaz todavía de llevarse a las ratas que pasean por las noches.

-¿Cómo sabes que hay ratas y cuál es su recorrido habitual en el paseo que indicas?

-Las ratas salen al oscurecer del puesto de helados ambulante; allí deben tener su nido. Salen a dar una vuelta incluso hasta cerca de la parada del autobús, por debajo de los bancos, y vuelven a su escondrijo. El que quiera presenciar este recorrido que venga por aquí.

-¿Quizá favorezca el paseo de las ratas la penumbra?

-Sólo una parte de la Alameda disfruta de luz, podemos decir que es el lateral izquierdo. El resto también tiene farolas pero me da la impresión que las rompen porque están destrozadas en la parte superior, quizá para favorecer los romances al atardecer.

(1976)

El puente romano de La Lonia necesita cuidados

El puente romano de La Lonia en estado de abandono. / Manuel Conde Salgado. | La Región

(1) Desde hace varios años don Manuel Conde Salgado trabaja como zapatero en La Lonia, y se preocupa por la zona donde vive y trabaja:

-En cualquier parte de España -nos dice- hay fotos de este puente romano de La Lonia. El río está seco, es una auténtica cloaca y el puente no luce porque está rodeado de maleza y desperdicios. El grupo escolar de Mende causa más residuos que contribuyen a agrandar el problema. Es necesario que, al menos, de cuando en cuando, dejen correr el agua para que se limpie el cauce del río; si no acaba peor que el Barbaña.

-¿Qué es lo que hecha usted de menos en esta zona de Orense?

-Yo suspiro por una educación permanente de adultos que a todos nos vendría bien. Falta urbanización de caminos, por esa razón en Prado Lonia no cuentan con agua de la traida. Un tema muy importante es la falta de comunicación con la ciudad, es decir que poco importa que existan accesos si no hay un servicio de autobuses. Es necesario mejorar también los puntos de luz.

(1976)

Román Torán juega 40 simultáneas de ajedrez con escolares de Carballiño

El señor Román Torán jugando las partidas. | La Región

(3) Con motivo de celebrarse el “V Torneo Internacional de Ajedrez” en la capital orensana, se han desplazado al Colegio Nacional Comarcal de Carballiño los señores Román Torán, director del torneo de Orense y director de la Campaña Nacional de Promoción del Ajedrez; el jugador señor Bellón; el delegado provincial de Educación Física y Deportes, don Javier Vázquez Navarro y el presidente del Comité Escolar de Ajedrez de la Delegación de la Juventud, don Manuel Justo Martín.

Se jugaron unas simultáneas con la participación de cuarenta ajedrecistas.

“Me estaría varias horas con estos amables muchachos si el tiempo nos lo permitiera”, ha dicho el señor Román.

Hemos de significar, también, que ha asistido el primer teniente de alcalde, señor Fontaiñas, en representación de la primera autoridad. Una vez finalizadas las partidas, se sirvió un vaso de vino español, cambiándose una serie de impresiones entre todos los asistentes insistiendo de un modo muy especial en la didáctica del ajedrez.

Crónica de Julio Lama

(1976)

28 de enero de 1926 - Primo de Rivera, hijo adoptivo de Barcelona

Con toda felicidad ha dado a luz en Maceda una hermosa niña la bella esposa de don Isidoro Rapela.

-De sus hermosas posesiones de Lagariños y acompañado de su distinguida y bella esposa doña María Feijóo de Montenegro y Feijóo, llegó ayer a Orense el culto abogado y digno juez de Coles don Emilio Temes Chamochín.

-Saludamos ayer en Orense al joven secretario del Ayuntamieto de Verín, don Herminio Conde Fidalgo.

-Don Román Vázquez Yáñez toma posesión como jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza.

-El poeta de la Montaña don Antonio Noriega Varela es propuesto para socio del Seminario de Estudios Gallegos.

-Regresó a Orense de sus posesiones de Villaseco la Excma. Sra. Marquesa de Atalaya Bermeja.

-El presidente Miguel Primo de Rivera es nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Barcelona.

28 de enero de 1951 - Franco inaugura el museo Lázaro Galdeano

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Alejandro Nóvoa García, Manuel Pérez Quintas, Luz Pérez Quintas, José Rodríguez Pérez, José Rodríguez Rodríguez, Ramona Fernández Álvarez, Dolores Alonso Feijóo, Bautista Álvarez Crespo, Juan Rey Rodríguez, Camilo Noguerol Vázquez y esposa Elvira Vázquez González, Ignacio Herrero Noguerol, Benita Mamiella González, María Meiriño Gómez, Amador Meiriño Gómez, Cristina Míguez Alonso con dos hijos menores, María Crespo Álvarez y Emilia Fernández Sánchez.

-De Barcelona, a donde fue comisionado para la adquisición de las últimas creaciones de la moda en pañetín para caballero, ha regresado a Orense el inteligente y simpático joven Camilo Aser Fernández González, de la firma industrial Sastrería Fernández.

-Francisco Franco inaugura el nuevo museo Lázaro Galdeano en Madrid, que cuenta con obras de artistas como El Greco, Velázquez, Ribera, Goya, Zurbarán o Claudio Coello.

28 de enero de 1976 - “La Pasionaria” quiere volver a España

Un recorte de la época. | La Región

Nacieron en Orense: Teresa Sotelo Piedad, Jacobo Martínez Fernández, Javier Valente López, Pedro Barreiros Pereira, Alberto Carballo Dacal, Ruth Gallego Santos y María Pérez González.

-Los médicos jóvenes de la provincia de Orense muestran su malestar con la gestión del Colegio de Médicos y proponen como candidato a la presidencia al doctor don Gerardo Sueiro Martínez, que ha “declinado ese honor por múltiples razones de carácter personal y profesional”.

-La dirigente comunista Dolores Ibarruri “La Pasionaria” solicita permiso para regresar a España ante la misión comercial española en Moscú. “La Pasionaria” acaba de cumplir 80 años y ha vivido durante 36 años en el exilio, al que ahora quiere poner fin tras la muerte de Franco.

28 de enero de 2001 - Muere el exboxeador Pedro Carrasco

Un recorte de la época. | La Región

Las lluvias torrenciales vuelven a la provincia de Ourense y las riadas provocan el corte de hasta seis carreteras de la red provincial, amagando de nuevo el Miño con desbordarse en la ciudad de Ourense donde la lluvia cayó sin interrupción durante 26 horas con la prensa de Velle descargando hasta 4.100 metros cúbicos por segundo.

-La compañía ourensana “Adolfo Domínguez” pone fin a dos meses y medio de “caída libre” en la Bolsa y roza el 100 por cien de revalorización desde que comenzó el año, alentada por los rumores de una posible OPA.

-El exboxeador Pedro Carrasco muere en su casa de Madrid a los 57 años al sufrir un ataque cardíaco, encontrado por su esposa Raquel Mosquera cuando ya llevaba varias horas fallecido. Campeón de Europa y del Mundo de los pesos ligeros, fue muy popular en la España de los años sesenta y setenta, popularidad incrementada cuando se casó en 1976 con la tonadillera Rocío Jurado, con la que tuvo una hija, Rocío, y de la que se separó en 1989.