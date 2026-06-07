Historia en 4 tiempos | Recepción en Orense del bastón de mando de Francisco Franco

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Recepción en Orense del bastón de mando de Francisco Franco

Recepción del bastón de mando.

(2) Ha tenido lugar el acto de recepción definitiva del bastón de mando del anterior jefe del Estado, Francisco Franco, que ha sido donado por la señora de Meirás al Regimiento Zamora 8.

El acto se inició a las doce y media de la mañana en el patio de Aragón del cuartel de San Francisco, donde se encontraba formada toda la tropa del Regimiento. El acto estuvo presidido por el general jefe de la Brigada DOT, señor Juste Fernández; gobernador militar de Orense, señor Domínguez Manjón; coronel jefe del Regimiento, señor Martínez Espiñeira, y demás jefes y oficiales.

Entre las autoridades civiles se encontraba el gobernador civil, señor Llobell Muedra; el presidente de la Diputación, señor Ferrer Garrido; alcalde de la ciudad, señor Riestra París, y otras autoridades y jerarquías.

Los asistentes se trasladaron a la fachada principal del acuartelamiento y se situaron ante el Monolito dedicado a los Caídos, con el fin de proceder a la ceremonia de recepción del bastón de mando.

El teniente coronel mayor, señor Trapote Rodríguez, leyó una palabras en las que destacó el significado de esta dotación para su unidad militar, teniendo en cuenta que el primer empleo de oficial de Francisco Franco había sido precisamente en el Regimiento Zamora 8.

Inmediatamente, el capellán castrense rezó un responso por los Caídos y el bastó fue llevado hasta el Monolito. Una vez realizado el toque de oración, el bastón fue reintegrado a las dependencias interiores donde ha quedado colocado en un lugar próximo a la bandera del Regimiento.

(1976)

Victoria y récord de Juan Fernández en la IV Subida a Castro de Beiro

Clasificación general de la IV Subida a Castro de Beiro.

(1) Sobre un recorrido de seis kilómetros, justamente, se ha corrido ayer en la carretera de Quintela a Castro de Beiro la cuarta edición de la subida a este último pueblo, puntuable para el Campeonato de España de la especialidad de montaña, para el femenino y para el campeonato gallego.

La prueba, luego de unos entrenamientos previos, comenzó a mediodía con una expectación tan numerosa como pocas veces se recuerda en los altos de esta carretera, a la que ayudaba el tiempo veraniego sin calor explosivo y el material presentado, que nunca se vio por estos pagos. Todo estos ingredientes atrajeron a miles de espectadores al recorrido de la carrera, que fue pródiga en accidentes, pero que, como siempre, debido a las excepcionales medidas de seguridad, ni siquiera revistieron otra cosa que espectacularidad y aparatosidad.

El campeón de la carrera con récord incluido ha sido el catalán Juan Fernández, veterano piloto de 45 años de la Escudería Montjuich, campeón de España y de Europa en muchas ocasiones, al que convenció Reverter para estar en la carrera orensana, confirmando su favoritismo junto a Beny Fernández, cuyo abandono por problemas de motor nos dejó sin duelo.

La organización de la carrera corrió a cargo de la Escudería Orense, siendo como siempre excelente coadyuvando la Guardia Civil, y hasta los escobas o peones que limpiaron de obstáculos la carretera.

Éxito pues sin precedentes en nuestro automovilismo, que sonrió ampliamente a la organización Reverter pese al abandono de sus promocionados Beny y Pío.

Crónica de Juan Luis

(1976)

Estas novelas

(3) La novela estaba encima de una mesita, al lado de una máquina de escribir. Todo tiene importancia, en este mundo.

Tenía cubierta de colorines y era de Faulkner. Faulkner es Premio Nobel.

El Premio Nobel es una institución de Derecho Internacional Público.

Como yo no conozco ninguna otra novela de Faulkner, la cogí, y en bastante poco tiempo, y sin que me hiciera falta más, la fui leyendo a grandes saltos. Lo suficiente para darme cuenta… Hubiera sido incapaz para más.

Con todo, yo -como todos y cada uno de ustedes- soy uno de aquellos para quienes esta novela fue escrita. Soy un posible número entre el público de Faulkner.

Pero lo que leí me supo a ceniza o cosa peor. Me resultó desabrido y sin interés. Ni en los personajes ni en los sucesos, ni en las palabras, ni en los pensamientos. Ni en el estilo. El interés está en el “caso”. Es decir, en los maravillosos efectos de la sugestión y de la propaganda, que se compueban, una vez más, “a fortiori”, en una novela sin belleza.

Sin embargo, puede que esté equivocado. Puede que la novela no deba ser bella, ni agradable, ni atrayente, ni interesante, ni entretenida. Puede que los grandes novelistas que uno ha leído estén equivocados. Incluso algunos de ahora, incluso algunos premios Nobel.

O puede que, al lado de la novela bella, agradable, atrayente, interesante, entretenida, deba existir -como la sombra acompaña a la luz- la novela fea, ingrata, repelente, fastidiosa y desabrida. La cosa solo tiene un peligro: que la sombra llegue a apagar la luz.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

7 de junio de 1926 - Batalla de Flores en Orense

El nuevo servicio de autobuses que recorre las calles del centro de Orense hasta el “populoso” barrio del Puente Mayor ha sido muy bien acogido al dar a nuestra ciudad “un ambiente de modernidad” y un gran servicio al vecindario, que está entusiasmado con la novedad. Los autos son de la conocida marca Chevrolet, interviniendo en el proyecto el señor Conde Fidalgo, con diseño de la carrocería a cargo del hábil dibujante y compañero de Redacción en La Región señor Rodríguez Veiras, y construcción en los talleres de los hermanos Suárez, recibiendo todo tipo de enhorabuenas los iniciadores del proyecto don José y don Antonio Cid.

-El Jardín del Posío acogió la Exposición de Automóviles de los Festejos del Corpus, con actuación de las bandas militar y municipal; por la tarde se celebró en la calle del Progreso la anunciada Batalla de Flores, con premios para las carrozas “Nido de cigüeñas”, “Primavera” y “El perro de Xaudaró”, esta última original de nuestro compañero en La Región Rodríguez Veiras y ejecutada por el ebanista señor Casasnovas, “viajando” en ella las bellísimas señoritas Delia Goyanes, Concha, Carmen y Asunción Padilla, Pura Valcárcel, Concha Elices, Teresa Pomares, Victoria Feijóo, Rita Marquina y Marujita París.

7 de junio de 1951 - Vuelca un autocar en Quintela de Velle

Nació en Orense Manuel Abella García.

-Un ómnibus de ferias y fiestas que iba desde Orense a la feria de Monforte vuelca cuando iba lleno de viajeros a la altura de Quintela de Velle, al sufrir un reventón en una rueda delantera, resultando heridos un total de quince viajeros, afortunadamente ninguno de gravedad y todos atendidos en la Cruz Roja y el Hospital Provincial de Orense.

-En Solveira (Viana del Bollo ) recibió la Primera Comunión la niña Carmina Martínez Giraldo, sobrina del párroco de Solveira, don Antonio Giraldo.

-El franciscano Manuel Feijóo Sousa celebra su primera misa como sacerdote en su Outomuro (Cartelle) natal.

-En Carballino ha dado a luz un robusto niño, cuarto de sus hijos, doña Irene Mosquera, joven esposa del encargado de la empresa hidráulica del Arenteiro don Casimiro Lois. El niño recibió los nombres de Andrés Raúl.

-(3) Vicente Risco no disfruta leyendo a William Faulkner, Nobel de Literatura.

7 de junio de 1976 - Tres orensanas en Barcelona

Nacieron en Orense: Fernando Villanueva Vázquez, Sonia Rodríguez Gómez, Paula Peleteiro Higuero y María Gómez Otero.

-En Orense contrajeron matrimonio la distinguida señorita María del Carmen Rivera Doforno (de soltera Chiqui), médico del Ayuntamiento de Avión,, y el también médico en Murcia Francisco Javier Pescador y Roca de Togores, apadrinados por el padre de la novia, don Celso Rivera Rodríguez, y la madre del novio, doña Trini Roca de Togores de Pescador.

-Tres jóvenes mujeres orensanas, Marta Marroquí, Cuca Tovar y Mayuca Tesouro, participan como “observadoras” en las Jornadas Catalanas da Dona celebradas en Barcelona, donde se discutieron diversas ponencias sobre la situación de la mujer en España en todos los ámbitos.

-(1) El catalán Juan Fernández gana la IV Subida a Castro de Beiro y bate el récord de la prueba, marcada por el abandono del que era gran favorito Beny Fernández al romper su BMW 2.002.

-(2) El cuartel de San Francisco acoge la recepción del bastón de mando perteneciente a Francisco Franco donado por su viuda doña Carmen Polo al Regimiento Zamora 8.

7 de junio de 2001 - Fallece Pedro Laín Entralgo

7 de junio de 2001.

Fallece en Ourense a los 90 años doña Flora Míguez Barril, muy vinculada a La Región por su matrimonio con el que fue director del diario durante más de treinta años don Ricardo Outeiriño Rodríguez, con el que tuvo quince hijos.

-El doctor Francisco Gómez Lorenzo, jefe de Cirugía en la Residencia de Ourense, resulta herido de gravedad en accidente de tráfico registrado en Vistahermosa, tras chocar con su coche contra un camión en un cruce.

-El Club Alexandre Bóveda celebra su despedida tras once años de actividad cultural con un recital poético en el que un total de 93 personas de todos los ámbitos ourensanos leyeron fragmentos de los textos recogidos por Marcos Valcárcel en su obra recopilatoria “Ourense, craro río, verde val”. Entre los participantes estuvieron, entre otros, Manuel Cabezas, Pura y Dora Vázquez, “O Carrabouxo”, Buciños, Maribel Outeiriño o Víctor Campio, cerrando el acto el propio Marcos Válcárcel con el poema “Silgar, en inverno”, de Xosé Lois Rúa.

-El humanista Pedro Laín Entralgo, miembro de las Reales Academias de la Lengua, Historia y Medicina y Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en 1989, muere en Madrid a los 93 años.