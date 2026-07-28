Historia en 4 tiempos | Los reyes visitan la provincia

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 28 de julio 1976. | La Región

Los reyes visitan la provincia

Los Reyes de España aclamados en Ribadavia. | La Región

Después de su visita a Orense, los reyes se dirigieron al Polígono de San Ciprián de Viñas, donde visitaron la factoría Barreiros recibidos por don Valeriano Barreiros, y a continuación pusieron rumbo al parador nacional de Monterrey, donde la Diputación les ofreció un almuerzo con presencia de toda la comitiva real y las principales autoridades orensanas.

Finalizado el almuerzo, hicieron una parada en Verín que no estaba prevista en el programa, pero la gran afluencia de verinenses hizo que los reyes se detuvieran en la villa recibidos por la alcaldesa doña Carmen Lovelle Alén. Poco después abandonaron Verín en un helicóptero que pilotaba el mismo don Juan Carlos rumbo a Ribadavia.

Más de dos mil personas les recibieron en Ribadavia, con el alcalde, don Jaime Dávila Sánchez, al frente, ofreciendo el rey un discurso desde el balcón de la Casa Consistorial. Desde Ribadavia fueron a Valdepereira, en el mismo municipio, visitando la cooperativa vinícola Pazo-Ribeiro.

Para finalizar su ruta por la provincia, los monarcas se desplazaron a Carballiño, donde fueron recibidos por la más importante concentración de personas habida en toda la provincia, aventurándose la cifra de 15 mil personas ya que todos los ayuntamientos del partido judicial se descolgaron sobre la villa. En la Plaza del Ayuntamiento, el rey respondió al discurso de bienvenida del alcalde, don Javier Perea, y los monarcas inauguraron el Instituto Mixto de Enseñanza Media de reciente construcción, regresando a Santiago de Compostela en helicóptero a primera hora de la noche.

(1976)

Los reyes, aclamados en Orense

Los reyes de España saludando a las autoridades provinciales y locales frente al Palacio Episcopal. | La Región

Nuestra ciudad vivió ayer una jornada emotiva con motivo de la visita de SS.MM. los reyes de España. Una jornada que alcanzó su punto máximo, su culminación más apoteósica, en la Plaza Mayor, a la llegada de don Juan Carlos I y doña Sofía al Ayuntamiento.

Al límite de la provincia habían acudido a recibir a los reyes el gobernador civil y otras autoridades provinciales.

En El Puente, una pancarta decía que gracias a la visita habían prolongado un día más sus fiestas, con numerosos pontinos siguiendo la comitiva real. La caravana siguió por la avenida del Generalísimo, engalanada para la ocasión, y en el Palacio Episcopal los monarcas fueron cumplimentados por el alcalde de Orense, don Miguel Riestra Paris. En la Alameda se escuchó el himno nacional, y el rey pasó revista a la compañía que le rindió honores. Los reyes se trasladaron luego a pie por la avenida de Pontevedra hacia el Ayuntamiento, con la Plaza Mayor presentando un impresionante aspecto, alcanzando los vítores y aplausos su punto máximo. Recibidos por la Corporación Municipal, los reyes subieron al salón de sesiones, donde después de permanecer unos momentos se asomaron al balcón central del Ayuntamiento, correspondiendo con saludos a los orensanos que les ovacionaban y vitoreaban. El rey don Juan Carlos respondió al discurso del alcalde con palabras de elogio para Orense, “noble ciudad y lugar privilegiado junto al Padre Miño”, terminando con vivas a Orense, Galicia y España. A continuación los reyes firmaron en el Libro de Oro del Ayuntamiento y se dirigieron a la Catedral, donde fueron recibidos por el obispo de Orense, don Ángel Temiño, celebrándose un acto de acción de gracias y firmando en el Libro de Oro de la Catedral donde figura la firma de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, abuelos de don Juan Carlos, que firmaron en su visita realizada en septiembre de 1927.

Crónica de Ellacuriaga (1976)

Las pancartas que vieron los reyes

Posiblemente haya sido Orense la provincia en que mayor número de pancartas se hayan exhibido en la visita de los reyes a Galicia. Procuramos dar una lista de las que hemos visto y posiblemente se nos escape alguna:

“Os obreiros de Oren’s con vos, mais… queremos cobrar, vivan os reises” (Polígono). “Aparcelamento, regadíos, industrias”, “Queridos reises, os nosos pais queremolos con nos non en Alemania” (Piñeira de Arcos). “Oimbra saúda as súas maxestades”, “Dios hizo la luz y al llegar a la Granja se paró” (Verín). “Juan Carlos, los gallegos no piden, emigran” (frase de Castelao escrita en una pancarta en Lalín). “Postos de traballo en Ourense” (Polígono). “Allariz cuna de príncipes saluda al príncipe Felipe y a las infantas”, “Allariz fon, non é, pero coa vosa axuda será”, “O río é noso”, “Allariz onde o Rey Sabio escribiu as cantigas, está con vos” (Allariz). “O pobo de Taboadela cos reises”. “Barbantes reinvindica su nombre”, “Comisións campesiñas pola libertá”, “Outro Castrelo, non”, “Queremos industrias con puestos de trabajo”, “Cooperativismo democrático sí, nos ós caciques”, “Libertad sindical”, “Fraude non, Ribeiro sí”, “Non a urxente ocupación”, “Salvar a Cooperativa, salvar o Ribeiro”, “Créditos a baixo interés e largo plazo”, “”Anulación da cuota empresarial S.S.A.”, “Los ex-caballeros legionarios con el rey”, “Padrenda saluda al Rey, queremos grupo escolar para 700 alumnos”, “Vivan los reyes de todos los españoles”, “La Ter Trepa con el rey, te saluda y cuenta con tu apoyo”, “Sindicato campesiño sí, caciques non”, “Os pobos de Cartelle en contra do salto de Arnoya”, “Non ó viño matute”, “Leiro siempre leal a sus reyes”, “Prosperidad para nuestra patria”, “La juventud de Puente Deva, con sus reyes”.

(1976)

28 de julio de 1926 - Aviso a los propietarios de terrenos incultos

Procedente de Madrid pasa una temporada con su familia en Baños de Molgas la distinguida señora doña Emma R. Garrido, viuda de Santamarina.

-Con su distinguida y bella esposa regresó a Orense el arquitecto municipal, don Manuel Conde Fidalgo.

-Salió para sus posesiones de Bóveda (Amoeiro) el abogado don Narciso Rivas Martínez con su distinguida familia.

-Salió para Melón la señora doña Mercedes Gil Fernández de Caramés, acompañada de su hermana e hijos.

-Llegó a Orense procedente de Italia y Francia el diputado provincial don Arturo Pérez Serantes, acompañado de su distinguida esposa.

-Don Federico Pérez Olea toma posesión como nuevo jefe de Estadística de la provincia de Orense.

-El Ministerio de Fomento obliga por decreto a los propietarios de terrenos incultos a cultivarlos, ya que de no hacerlo en el plazo de dos años el Estado se incautará de los mismos y los destinará a la reproducción y repoblación forestal.

28 de julio de 1951 - Boda en Villar de Barrio

En Villar de Barrio contrajeron matrimonio la encantadora señorita Consuelo Lage Rodríguez y el culto joven don Cándido Salgado Blanco, apadrinados por el padre de la novia, don Ruperto Lage Cid, maestro nacional de Padreda, y la hermana del novio, señorita Mariana Salgado Blanco.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Félix Barrio Pérez, Hortensia Vergara Arias, José Fernández Araujo, Julio Pérez Diéguez, José de Francisco Rivera, Pablo Feijóo López, Modesto Rodríguez Pérez, Rosa Fernández Suárez, Obdulia Torres Rodríguez, Manuel Fernández Castro, José Fernández Grande, Mercedes Fernández López, Nicanor Vázquez Morgade, Manuel Rodríguez Martínez, Benito Rodríguez Otero, Manuel Penín López, Justo Casal Muleiro, José Silvares Fraiz, José Vidal Alejos, Carmen Tesouro Díaz, Victoriano Sotelo Quintela, Encarnación Rodríguez Vázquez, Nieves Cid Santos, Amancio Diéguez Gil, Palmira Dopazo Fernández, Lisardo Rodríguez Conde, José Seara Vázquez, Esther Gómez Rodríguez con un hijo menor, Benita Pérez Marnotes.

28 de julio de 1976 - Destruida la discoteca El Quijote en Carballiño

Los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, son aclamados por miles de personas en Orense en su primera visita oficial.

-(3) Las pancartas que vieron los reyes en Orense.

-(2) Los reyes visitaron también, además de la capital, Verín, Ribadavia y Carballiño, con almuerzo ofrecido por la Diputación en el parador nacional de Monterrey.

-Nacieron en Orense: Martín González Cidre, Eva Nogueira Morán, Clara Rodríguez Testa, Federico Bragado Trigo, Roberto Blanco Vázquez, Carmen Méndez Seoane y Paloma Varela Parra.

-Se casaron: Armindo Silva Mendes y Nélida Martínez Rodríguez, José Rodríguez Rodríguez e Inés Rodríguez Cerdeira, Manuel Deaño Deaño y Josefa Fernández Iglesias, Eliseo García López y Elvira Fabello Iglesias.

-Un incendio provocado por un cortocircuito destruye prácticamente la discoteca El Quijote en Carballiño, trabajando durante más de cuatro horas los bomberos de Orense y Carballiño para extinguir las llamas.

-El ciclista Álvaro Pino gana el Premio Ciclista Fiestas de El Puente.

-El tenista portugués Vaz Pinto gana el Trofeo Cervezas San Martín disputado en las pistas de Manzaneda.

28 de julio de 2001 - Sara Montiel presenta a su nuevo amor

El Partido Popular en Ourense deja fuera de sus listas para las próximas elecciones autonómicas a seis de los ocho parlamentarios que actualmente tiene en Santiago: José Jaime Vázquez, Serafín Escudero, Gregorio Rodríguez, Joaquín Muñoz, Castor Gago y Dolores Rodríguez Seijas.

-Más de un millón de personas, según fuentes oficiales, se manifiestan en La Habana contra la política de Estados Unidos respecto a la isla, una marcha que fue encabezada por el presidente Fidel Castro acompañado por Hasan Jomeini, el nieto del líder de la revolución islámica en Irán, conmemorando además el 48 aniversario del inicio de la revolución cubana bautizado como Día de la Rebeldía Nacional. De ser ciertas las cifras oficiales uno de cada diez cubanos habría participado en la marcha, calificada por el exilio cubano como una “actividad absurda” en la que la asistencia era “obligatoria”.

-La artista española Sara Montiel, de 73 años, hace pública su relación amorosa con el cubano Tony Hernández, un operador de cine de 38 años divorciado y padre de una niña de 10 años.