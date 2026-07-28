Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian Bach nació en Eisenach, Alemania, en el seno de una familia profundamente musical.

Desde joven demostró un talento excepcional para la música, aprendiendo a tocar el violín y el órgano, instrumentos que lo acompañarían toda su vida. Quedó huérfano a los 10 años y fue criado por su hermano mayor, Johann Christoph, también músico.

Durante su carrera, Bach ocupó diversos cargos como organista y compositor al servicio de iglesias y cortes alemanas.

Su obra abarca una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo obras corales, música instrumental, cantatas religiosas, fugas, y composiciones para teclado.

Entre sus piezas más conocidas se encuentran el Clave bien temperado, las Variaciones Goldberg, la Misa en si menor, la Pasión según San Mateo, y las Suites para violonchelo solo.

Bach fue un maestro del contrapunto, técnica que llevó a su máxima expresión, y se convirtió en una figura central del período barroco.

Aunque en vida fue respetado como organista, su obra no alcanzó la fama que merecía hasta el siglo XIX, cuando compositores como Felix Mendelssohn redescubrieron su música, especialmente con la interpretación de la Pasión según San Mateo en 1829.

A lo largo de su vida, Bach tuvo 20 hijos con dos esposas, aunque solo la mitad sobrevivió a la infancia. Algunos de ellos, como Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach, también se destacaron como músicos y compositores.

A partir de 1740, la salud de Bach comenzó a deteriorarse.

Padeció problemas de visión que lo llevaron a someterse a varias operaciones, probablemente mal realizadas, lo que le causó ceguera.

Falleció el 28 de julio de 1750 en Leipzig, dejando un legado inmenso que influyó profundamente en la música clásica occidental.

Hoy, Johann Sebastian Bach es considerado uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, símbolo del equilibrio entre técnica, espiritualidad y emoción en la música.