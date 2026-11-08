Historia en 4 tiempos | El Sporting Celanova de Luis Soria provoca el delirio de sus aficionados

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La portada de La Región del 8 de noviembre de 1976. | La Región

El Sporting Celanova de Luis Soria provoca el delirio de sus aficionados

Goleada del Sporting Celanova a costa del Noya en partido celebrado en el Estadio Municipal de la villa de San Rosendo, mostrando ya la influencia positiva del nuevo técnico Luis Soria.

El Sporting Celanova. | La Región

Tarde despacible, con mucha agua y viento, lo que no impidió que numerosos aficionados acudieron al estadio, saliendo satisfechos por el magnífico encuentro presenciado.

La primera parte ya finalizó con 4-1, una parte que tarde se puede olvidar por lo emocionante de los goles, conseguidos todos ellos de magnífica factura, logrando el delirio de los aficionados que presenciaban el encuentro y que no pudieron pedir más, ya que los jugadores, aparte de la técnica individual, derrocharon fuerza, coraje y nobleza. Los goles del Sporting fueron obra de Fleitas (2), Guede, Ayala y Ríos.

La alineación del Sporting Celanova fue la siguiente: Camporro; Jorge, Gil, José Manuel; Ramos, Manolo; Fleitas, Guede, Fernando, Ríos y Ayala. No hizo cambios.

Beny Fernández, quinto en el Rallye 2.000 Virajes

Ha finalizado el Rallye 2.000 Virajes, que en Cataluña organiza el Moto Club Manresa. Este rallye comprende un total de 641 kilómetros, de los que 290 son de pruebas de velocidad en tramos cronometrados que, por demasiado virados, dan denominación a este peculiarísimo rallye que con el próximo Rallye de Cataluña y el Costa Brava forman la trilogía de los grandes de la región.

El Porsche Carrera del matrimonio Etchebers vencedor del rallye. | La Región

Allá se fue el equipo de Reverter-Competición al mando de Antonio Tabarés, que en poco tiempo se ha impuesto en la materia como el más consumado de los directores de equipo, con un equipo de mecánicos y Beny Fernández copilotado por Brasa, los dos montando el BMW 2.002 TII del grupo-1, que como se recordará había resultado poco menos que deshecho en la subida a Castro de Beiro en junio. Ahora el BMW está como una seda, según manifestaba el propio Reverter, y logró un magnífico quinto puesto en la general, primero del grupo-1, en una meritoria actuación.

El triunfo final fue para Marc Etchebers copilotado por su esposa M.C. Etchebers a los mandos de su ya clásico Porsche Carrera, imponiéndose a los otros favoritos Bragation y José María Fernández.

La “destila” de aguardiente, en plena temporada en Orense

El aguardiente, nuestra bebida más fuerte, la típica del país, cuyas equivalencias podrían ser el ron haitiano, el vodka ruso o el finlandés, se encuentra en plena faena. En muchas zonas vinícolas de cuya uva se extrae el precioso licor ya se está “faenando” el aguardiente, es la popular “destila”.

Un “poteiro” de Riocaldo. | La Región

El Ribeiro, por ejemplo, es zona madrugadora, lo mismo que las limítrofes con Portugal, por el este. Las del Valle de Monterrey andan con ella, y en las orensanas suele ser el mes que comienza a mostrarnos el “alquitarreiro”, que es un personaje extraído del campo, invernal, típico, noctívago, barbudo, por días y noches sin volver a casa, como vagabundo que es de uno o dos meses, y escasos, que aparece con su prensa y trayendo en su carro de bueyes el alambique.

A hombros con su alquitarra, que llevaban bueyes para ser más exactos, el “poteiro”, “alquitarreiro” o “alambiqueiro”, que son palabras de uso, se presenta allí donde lo llaman o donde año tras año y sin llamarle ya sabe que debe ir. Se programa para estar un día en cada sitio. Los hay que dominan determinadas zonas y pagan impuestos por su pote a razón de tanto la potada.

Este pote es de cobre, la trompa o alambique también, y lo mismo la espiral adosada a un gran cubo, lleno de agua, donde el vapor alcohólico se hace líquido.

La elaboración del aguardiente comienza en octubre y alcanza su cénit cuando el rigor invernal se hace más crudo, pero nunca entrando en el año nuevo.

Los “alquitarreiros” también han sufrido el ataque de esos monstruos captadores del viñedo que son las cooperativas, ya que casi todas tienen su sistema de recuperación del aguardiente en la vid, con su planta correspondiente.

Crónica de A. Outeiriño Míguez (1976)

8 de noviembre de 1926 | Matías Bobillo dimite como alcalde de Orense

El campo de deportes del Loña es reinaugurado tras su reforma con un partido entre el Germania FC y el Orense FC, con saque de honor a cargo de la bellísima y gentil señorita María Quiroga, hija del pundonoroso teniente coronel don Manuel Quiroga.

-Don Matías Bobillo presenta su dimisión como alcalde de Orense debido a “los negocios y atenciones familiares que provocan frecuentes ausencias de la ciudad”, lo que le impide desempeñar el cargo “con el celo necesario”.

-Don Juan Taboada es elegido nuevo decano del Colegio de Abogados de Orense, cargo que estaba vacante desde la defunción del señor García Velasco.

-El general de brigada don Tomás Fernández Rodríguez, ex gobernador militar y expresidente de la Diputación, y su esposa, doña Carmen Rogina Tejada, celebran sus bodas de oro matrimoniales en Orense.

-Un vecino de la localidad de Graíces denuncia el robo de cien pesetas en su domicilio y acusa a un niño de 9 años, comprobándose que el pequeño había gastado 5 pesetas y su madre tenía en su poder 85 pesetas cuya procedencia no pudo justificar.

8 de noviembre de 1951 | Festival por las viudas y huérfanos del Ejercito

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Candedo Lamas, Aurora Domínguez Álvarez, Antonio Garrido López, Avelino García Vázquez y esposa, Manuela Fernández Rodríguez, Castor Ferreira Romero, Ofelia Fernández Vázquez, Claudio Ojea García, Manuel Rivero López, Constantino González Fernández, Gerardo Otero Prieto, Manuel Val Fernández, Manuel Otero Cerdeira, José Rodríguez Castro, Fernando Fernández Queija, Manuel Domínguez González, José Vergara Álvarez, Josefa Álvarez Álvarez, Aurora Álvarez Álvarez, Antonio Álvarez Anta, Esperanza López Fernández y tres menores, Dolores Álvarez González, Manuel Abellás González, José Mosquera Couso, Regina López Forneiro, Aurelio Iglesias Borrajo, Manuel Fernández Fernández, Argimiro Rodríguez Méndez, Tomás Pontevedra Expósito, Basilio Pérez Villar, Camilo Domínguez Rodríguez, Elena Balado Domínguez, Francisco Vaz Villalobos, Avelino Vázquez Guerra, José Veiga Alén, Miguel Santiago Silvares, Benita Santamaría Álvarez y Domingo Vaz Vázquez.

-El festival a beneficio de las viudas y huérfanos del Ejército celebrado en Orense fue un gran éxito, destacando la labor de Luis Madriñán, María Clara Silva, María del Pilar Deza, José Luis Feijóo Montenegro o Bernardita Tabarés, entre otros.

8 de noviembre de 1976 | El diario El País cumple seis meses

Se constituye el comité provincial del Partido Carlista en Orense, formado por los señores: José Aguirre Rivas (secretario provincial), Manuel Nóvoa López, Adolfo Estévez Pérez, Maril Gil Timiraos y Camilo Martínez Martínez.

-El diario El País cumple seis meses desde su aparición consolidando una difusión estable de 150 mil ejemplares diarios y con la aspiración de convertirse en “una institución que pueda ayudar a la construcción de la democracia en España”, como reza su editorial con motivo de la efeméride.

-(1) El Sporting Celanova de Luis Soria ya convence y golea al Noya por 5-2 para “delirio” de sus aficionados.

-(2) Beny Fernández finaliza quinto en el Rallye 2.000 Virajes disputado en Cataluña con el BMW 2.002-TII del equipo Reverter-Competición, con triunfo final para Marc Etchebers conduciendo su Porsche Carrera.

-(3) La “destila” del aguardiente en Orense, en plena temporada.

-La agrupación E.R.G.A. distribuye octavillas por las calles de Orense en defensa del idioma gallego y reclamando “un ensino en galego, racional, centífico, popular e democrático”.

8 de noviembre de 2001 | Daniel Ortega reconoce su derrota en Nicaragua

Varios jóvenes baloncestistas ourensanos son convocados a una concentración de la selección gallega en Sada en diferentes categorías: Infantil femenina: María Freijanes (Carmelitas), Ana Freijanes (Carmelitas), Ana Rodríguez (Carmelitas), Carmen Piedrafita (Pabellón); Infantil masculino: Diego Seara (Salesianos), Javier Bordás (Maristas); Cadete femenina: Natalia Doval (Pabellón), Yolanda Quintas (Carmelitas), Noelia Cacheiro (Carmelitas), Alexandra Núñez (Carmelitas); Cadete masculino: Enrique Fernández (Salesianos COB), Francisco García de la Montaña (Carmelitas), Alfonso Sánchez (Carmelitas), Pablo Fernández Vila (Carmelitas) y Borja Cruz (Carmelitas).

-El ourensano Pedro Escudero, uno de los grandes promotores de la natación en nuestra provincia, es distinguido con la medalla de plata de la Federación Española en reconocimiento a sus más de 50 años como profesor y entrenador.

-El candidato sandinista Daniel Ortega reconoce su derrota frente al liberal Enrique Bolaños en las elecciones celebradas en Nicaragua, felicitando al ganador y mostrando su disposición a “colaborar con el nuevo gobierno para garantizar la gobernabilidad del país”.