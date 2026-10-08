Historia en 4 tiempos | Tercer centenario del Padre Feijóo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Tercer centenario del Padre Feijóo

Fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro nació en Casdemiro, en la parroquia de Santa María de Melias (Orense), en este obispado y provincia.

Estatua del Padre Feijóo en Orense.

Sin acabar su niñez, sintió la “llamada”. Su primera instrucción en gramática y catequesis, fue gallega. Su primigenia visión del mundo natural, uno de sus permanentes amores, se fue sedimentando entre Casdemiro y Allariz, entre lo blando y lo ríspido del paisaje; más luego, su pequeña vida discurrió entre lo montaraz y lo marino; al fondo los galayos de Ursaria o la ría helenística y acarminada de Pontevedra: Lérez y Poyo esas cosas, que se le instalaron para siempre, en los entresijos -en los “entrefollos”- del alma. Tal como está dicho en R. M. Rilke: “La patria del hombre es su infancia”.

Mascarilla mortuoria del Padre Feijóo que se encuentra en Casdemiro. Orense.

¿Qué más? Ingresó, aún sin pelusa de bozo, en la Orden de San Benito, en su abrumadora riada de santidad, de cultura, de acción, de política durante los cinco siglos instituyentes de Europa. Quiero decir: la Orden que dio de sí los mil quinientos santos, beatos, doctores y bienaventurados; sus docenas de papas, sus millares de purpurados, prelados y otros mitrados; sus millones de ordenados en negro y en blanco: Cister, Cluny, con sus legos hortelanos, artesanos, copistas, pendolistas, miniaturistas, arquitectos, orfebres y canteros prodigiosos que, por vez primera, en el “do de pecho” de la Edad Media, “enorme y delicada”, hizo sonreír la piedra de los labios del profeta Daniel en el Pórtico, culminación del románico que los frailes benitos extendieron por todo el orbe y del que Galicia fue provincia auroral y excepcional.

Crónica de Eduardo Blanco Amor 1976

Las autoescuelas orensanas celebran su Día Nacional

Las autoescuelas orensanas, de la capital y la provincia, celebraron el Día Nacional de las Autoescuelas con varios actos que comenzaron con una concentración de vehículos en la avenida de Marín, para trasladarse seguidamente a Carballiño.

Comida de hermandad de las autoescuelas orensanas en el restaurante O Pote.

En el templo de la Veracruz tuvo lugar una misa oficiada por el consiliario religioso de la Jefatura provincial de Tráfico, don Castor Alberte Nieves, la cual estuvo presidida por el jefe provincial de Tráfico, don José Antonio Blanco Sierra, al que acompañaban el presidente de la agrupación sindical de autoescuelas, don Rodolfo Gutiérrez Fernández; el delegado comarcal sindical, don Ramón Valeiras Sobrino, y otras autoridades. A la misa asistieron los directores y profesores de las autoescuelas de Orense y provincia y familiares en número aproximado a las trescientas personas.

Finalizada la misa tuvo lugar en el campo municipal de Espiñedo un partido de fútbol entre casados y solteros de las distintas autoescuelas, resultando vencedores los solteros por 4-1.

A las dos y media de la tarde, en el restaurante O Pote, tuvo lugar una comida de hermandad presidida por las autoridades y el delegado provincial de la Organización Sindical, comida que transcurrió en medio de gran alegría y humor.

¿Por aquí se va a la Universidad Laboral?

Sí, por esta calle, cuyo pavimento ofrece este lamentable estado, se va a la Universidad Laboral.

Baches en la calle de acceso a la Universidad Laboral.

Es la calle que comunica aquel centro con la avenida de Zamora, cerca de la gasolinera, y es el único acceso que hoy tiene la Universidad.

Es la calle que se abrió para una urbanización. Naturalmente, el resultado de la obra realizada puede verse. El pavimento está tan destrozado que la circulación por él ofrece peligro. Los ómnibus que realizan el servicio a la Universidad se quejan, con razón, de este abandono.

¿De quien es la calle? ¿Del Ayuntamiento? ¿De la urbanización? Sea de quién sea es cuestión de que se ponga mano en ella. El curso se avecina y el tránsito obligado por esta vía orensana exige su inmediata solución.

Crónica de Urbano 1976

8 de octubre de 1926 | Don Ramón Otero Pedrayo, en El Pueblo Gallego

El culto escritor y catedrático del Instituto de Orense don Ramón Otero Pedrayo comienza a colaborar como columnista en El Pueblo Gallego de Vigo.

-El periódico El Ribadaviense informa que la cosecha del Ribero de este año es “mala y escasa” debido a la falta de lluvia, según los técnicos “un verdadero champagne”, lo que hará que los precios de los vinos suban de precio.

-Con gran aprovechamiento terminó el sexto año de Bachillerato la distinguida señorita Encarnación Rodríguez.

-Con brillantes notas concluyó el Magisteiro y el Bachillerato la aprovechada alumna y bella señorita Gloria Luis de Dios.

-Con muy buenas notas se hizo bachiller el aventajado alumno Augusto Tejada Salgado.

-Ha terminado con verdadero aprovechamiento la carrera del Magisterio la bellísima señorita Alicia Álvarez Novás.

-Un espectacular incendio provoca graves daños en el monte cercano a Carballino, propiedad de don Perfectino Vieitez, extinguido gracias a la labor de los vecinos.

8 de octubre de 1951 | Peregrinación diocesana a Fátima

El estudioso joven orensano José González F. Viso, hijo del habilitado pagador de Correos don José González Viso, aprueba con brillantes notas el último curso de Peritaje Mercantil en la Escuela Superior de Comercio de La Coruña.

-En Dacón fue bautizada una preciosa niña hija de don Luis Cibeira y esposa, doña Concha González. La pequeña recibió el nombre de María Jesusa, y fue apadrinada por sus tíos, don Bautista Prado y esposa, doña Jesusa González.

-Un total de 140 personas forman la Peregrinación Diocesana al santuario de Fátima que saldrá de la ciudad de Orense encabezada por el obispo de la diócesis, y que partirá de la calle Calvo Sotelo frente al Banco de España previo acto religioso en la capilla de las Mercedes.

-Han sido nombradas las siguientes maestras en Orense: Josefa Pérez González (Beariz), Concepción Domínguez Outomuro (Padrenda), María Fernández Pascual (Espiñeira), Carmen Fariñas Pavón (Castro Caldelas), Josefa Carballo Álvarez (Irijo), Carmen Salgado Paz (Laza), Margarita Varela Rodríguez (Avión), Consuelo Vázquez Salgado (Vilariño de Conso), América Blanco Lemos (La Vega).

8 de octubre de 1976 | Hallazgo arqueológico en San Ciprián de Viñas

Nacieron en Orense: Isabel Romero González, Azucena Vázquez Rodríguez, David Manzano González, Diego Bande Martínez y José Dopazo Iglesias.

-El doctor don Vicente Rodríguez Gracia localiza una pieza del periodo paleolítico, una cuarcita gris de 15 centímetros tallada por ambas caras, en terrenos del Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas, durante unas excavaciones realizadas con fines industriales. La pieza es similar a las encontradas por el señor Ribas en las obras del nuevo cementerio de Orense en Santa Mariña, a poca distancia del nuevo hallazgo.

-(1) Hoy se celebra el tercer centenario del nacimiento del Padre Feijóo en Casdemiro, en la parroquia orensana de Santa María de Melias, una solemnidad que ha pasado desafortunadamente desapercibida salvo el homenaje que hoy le tributará el Liceo Recreo Orensano.

-(2) Las autoescuelas orensanas celebraron su Día Nacional con una concentración en Carballiño.

-(3) Los accesos a la Universidad Laboral, en estado lamentable.

8 de octubre del 2001 | Estados Unidos bombardea Afganistán

El COB vence al Universidad Complutense por 84-87 en la Liga LEB, liderado de nuevo por Kammerichs con 14 puntos y 5 rebotes.

-El Teatro Principal de Ourense acoge el estreno de la obra teatral “La raya del pelo de William Holden”, una comedia protagonizada por José Luis López Vázquez, Ana Torrent y Manuel Galiana.

-El doctor coruñés Ramón Berguer Sande, cirujano en Detroit, es galardonado con el Premio Nóvoa Santos, otorgado por la Asociación de Médicos Gallegos en Madrid (Asomega) y patrocinado por Caixanova.

-El Deportivo remonta al Barcelona en Riazor en Liga y vence por 2-1 con dos goles de Fran tras el tanto inicial de Kluivert.

-Emilie Schindler, la viuda del empresario alemán Oskar Schindler que salvó del genocidio nazi a más de mil judíos, inmortalizado en una película por Steven Spielberg, muere en Alemania a los 94 años.

-Estados Unidos bombardea objetivos militares en Afganistán con el apoyo de Gran Bretaña dando inicio a la operación Libertad Duradera contra los responsables de los ataques del 11 de septiembre, mientras el presidente Bush asegura que más de cuarenta países “ayudan en la operación”.