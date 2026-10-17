Historia en 4 tiempos | Vecinas del Couto piden una solución para el "cruce de la muerte"

El delegado de Obras Públicas señor Inaraja atiende a las vecinas del Couto.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 17 de octubre de 1976 de La Región | La Región

Vecinas del Couto piden una solución para el “cruce de la muerte”

El delegado de Obras Públicas señor Inaraja atiende a las vecinas del Couto.

Un total de 17 mujeres, vecinas del barrio del Couto, visitaron en sus respectivos despachos al alcalde de Orense y al delegado provincial de Obras Públicas. El motivo de esta visita era, una vez más, tratar de buscar solución para el conocido ya como “cruce de la muerte” situado en el Couto.

El delegado, señor Inaraja, explicó a las vecinas el proyecto de su ministerio para el cruce, y descalificó al alcalde tachando de “grosería” el escritor que el regidor le envió sobre el asunto hace unos días, añadiendo: “Fíjense si el alcalde puede arreglar esto, que el ingeniero de Accesos a Galicia es el mismo del Ayuntamiento. El delegado de Obras Públicas reiteró que este problema “no era de la incumbencia de su delegación”, aunque había enviado a Madrid un escrito sobre el tema, y aseguró que “no cree” en la solución de los semáforos aunque no se opondrá a su colocación.

Por su parte el alcalde, señor Riestra Paris, dijo a la delegación que el Ayuntamiento contempla la instalación de semáforos, previo informe a Obras Públicas, y que no estaba dispuesto a que se cortase la futura Estación de Autobuses en la zona con la solución planteada por Obras Públicas.

Las vecinas también intentaron contactar con el ingeniero jefe de Accesos a Galicia, por indicación del delegado, pero no pudieron hacerlo por encontrarse el señor Hassan enfermo, según les comunicaron en la oficina de Accesos.

Los vecinos del Couto han decidido dar un plazo “prudencial” a las autoridades para que solucionen el grave problema que ya supuesto cinco muertos en apenas tres meses, además de numerosos accidentes automóvilísticos.

(1976)

“La lucha comenzada por el consejo regulador es importante porque se trata de salvar un buen vino”

Gabriel Yravedra Llopis.

Don Gabriel Yravedra Llopis, jefe de Servicios Técnicos del Indo (Instituto Nacional de Denominación de Origen) estuvo dos días en Orense manteniendo contactos con el Consejo Regulador de denominación de Origen Ribeiro y con los almacenistas, en torno al problema del control del vino.

-Como jefe de Servicios Técnicos, mi misión es la cuestión técnica de control de bodegas y de vinos. La calidad y la garantía de un vino se apoyan en estos dos pedestales: su calidad a partir de un buen viñedo y una buena elaboración, cuya garantía está en las bodegas. El garantizar todo esto es muy complicado.

-En este momento el problema del Ribeiro se ha cifrado en el control de las bodegas, pero al venderse la mayoría del vino del Ribeiro a granel es muy difícil de controlar.

-El vino embotellado beneficia al consumidor y al viticultor. En el caso del Ribeiro tal vez habría que pensar alguna fórmula para que los establecimientos que compran vino a granel y lo venden como Ribeiro se presten también a un control del Consejo Regulador. De otro modo ese vino comprado y vendido a granel no tiene garantía para el consumidor.

-¿Cuál es su opinión concreta sobre la actitud del actual Consejo Regulador?

-El Ribeiro necesita una acción de fondo. Creo que la base es el cumplimiento del reglamento y la seriedad y firmeza del Consejo Regulador. Creo que esta lucha es importante porque detrás de todo esto está un buen vino que merece la pena cuidar. Soy optimista respecto al futuro del Ribeiro.

(1976)

Lección del profesor Rodríguez Villanueva en el Colegio de Farmacéuticos

El profesor Rodríguez Villanueva e imagen del público durante la conferencia.

En el Colegio Oficial de Farmacéuticos, con asistencia de bastantes titulares, tuvo lugar el acto inaugural del Curso sobre Interacciones medicamentosas, que, en colaboración con la Cátedra de Farmacia Galénica de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, organiza el citado Colegio.

La primera lección inau-

gural estuvo a cargo del profesor Dr. don Julio Rodríguez Villanueva, Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, quien disertó sobre “Origen de la vida”.

El conferenciante fue presentado por el titular del Colegio Farmacéutico, don Senén Bernárdez Álvarez.

(1976)

17 de octubre de 1926 - Nuevo comercio en la calle de La Paz

Llegó a Orense procedente de sus posesiones en Amoeiro la distinguida familia del capitán señor Suances.

-Llegó a Orense procedente de Pontevedra y Vigo, con su familia, don Claudio Pozo Soto, subdirector de la Compañía de Seguros La Estrella.

-Llegó a Orense procedente de Ponferrada la familia del catedrático don Gustavo Nieto.

-Llegó a Orense procedente de Bayona, con su esposa e hijos, don Carlos Moreno.

-Llegaron a Orense procedentes de sus posesiones de San Payo de Ventosela, y acompañadas de sus padres, la bellas señoritas de Falcón.

-Salió para Bilbao el acreditado industrial don Manuel Novoa López.

-Don Amador Molina Díez toma posesión como nuevo juez de Instrucción de Orense.

-Regresó a Orense procedente de Verín el notable arqueólogo don Cándido Cid, con su señora.

-Felipe Sánchez Guerra abre un nuevo comercio de tejidos y novedades en la calle de la Paz de Orense.

17 de octubre de 1951 - Asesinado el presidente de Pakistán

Nacieron en Orense: Julio García Santiago, Marcos Vila, Dolores Alfonsín Francisco, Juan Martínez Santos, María García Barreiro y Emilio Iglesias Touriño.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José González Fernández, Antonio Barge Fernández, José Vázquez Vaz, Rosa Bueno González e hijo menor, Amelia Carballo Rivas, Luis Castro Conde, Consuelo Castro Peaguda, Carmen Díaz Arias y Emilio Núñez González.

-La Orensana cae ante el Mieres por 1-0 y se acerca a los puestos de descenso de Segunda División, aunque al final del partido recibió los elogios del prestigioso técnico del Atlético de Madrid, Helenio Herrera, que estaba entre el público y calificó de “excelente equipo” a la Orensana.

-El político Joaquín Chapaprieta, que llegó a ser jefe del Gobierno como presidente del Consejo de Ministros en 1933, muere en su casa de Madrid a los 79 años.

-El primer ministro de Pakistán, Llaquat Ali Kan, muere al ser tiroteado cuando daba un discurso en Karachi por un individuo que luego fue muerto por la multitud.

17 de octubre de 1976 - Doble boda en La Guía en Gomesende

Los titulares de La Región del 17 de octubre de 1976 | La Región

Un grupo de vecinas del barrio del Couto visita al alcalde de Orense y al delegado de Obras Públicas reclamando una solución para el ya conocido como “cruce de la muerte”, en el cruce de Ervedelo con Accesos a Galicia.

-(2) El jefe de Servicios Técnicos del Indo (Instituto Nacional de Denominación de Origen), don Gabriel Yravedra, visita Orense para tratar el problema con la denominación de origen Ribeiro.

-(3) El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Orense inaugura un curso sobre interacciones medicamentosas.

-En La Guía (Gomesende) se celebraron dos bodas en días consecutivos: la de la señorita Delfina Álvarez Álvarez, de San Payo, con el joven Julio César Yáñez, de Los Mociños, y la de la joven Esther Mosquera González, de Folón, con Serafín Álvarez Álvarez, de Puentedeva y con residencia en Australia.

-Nacieron en Orense: Miguel Álvarez Teixeira, Luis Rodríguez Dacosta, Noemi Vázquez de la Iglesia, Juan Morgado Souto, Adolfo Casal Bernárdez y Susana Rodríguez Cortiñas.

17 de octubre de 2001 - La nueva amenaza de los sobres con ántrax

Los titulares de La Región del 17 de octubre del 2001

La pintora ourensana Teresa Quiroga es escogida por la familia propietaria del nuevo Hotel Sila, los González Álvarez, para realizar los cuadros que decorarán el establecimiento en el centro de Ourense, un total de 62 cuadros y una tarea que supone un motivo de orgullo para la artista: “Para mi es como tener un museo en mi propia ciudad natal”.

-La amenaza terrorista del ántrax crea la psicosis en medio mundo, tras confirmarse doce casos de contagio en Estados Unidos de la peligrosa bacteria con el envío de sobres infectados, uno de los cuales llegó al líder demócrata en el Senado, registrándose ya un fallecido. Los envíos, de los que también hay indicios en Europa, han sido atribuidos al integrismo islámico cuando apenas ha pasado un mes desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero por el momento no hay pruebas sobre los posibles responsables.

-El alemán Michael Schumacher (Ferrari), campeón del mundo de Fórmula Uno desde hace varias carreras, cierra el campeonato a lo grande ganando el Gran Premio de Japón, dándole así a Ferrari el título de constructores.