Historia en 4 tiempos | Nuevo puesto de la Cruz Roja en Cambeo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 16 de octubre de 1976 de La Región

Nuevo puesto de la Cruz Roja en Cambeo

Nuevo puesto de Socorro de la Cruz Roja en Cambeo.

El presidente-delegado provincial de la Cruz Roja en Orense y los jefes de destacamento de tropas de socorro adscritos a la 33 Brigada en nuestra provincia se trasladaron a Cambeo (Coles), en donde tuvo lugar la inauguración del nuevo puesto de primeros auxilios, cuyo solar fue donado gratuitamente por el Ayuntamiento de Coles.

El módulo, modelo “Caracola”, fue construido por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja.

El edificio cuenta con una sala de estar para el personal de guardia, dotado de muebles y aparato de televisión; de una sala de curas, dormitorio con tres literas para el personal de guardia, servicios de ducha, etc., con un pequeño almacén en la parte trasera; cuenta con servicios de agua corriente, luz y calefacción de calor negro.

Dentro de breve tiempo se le dotará de teléfono y radio-teléfono.

Delante del módulo tendrá una zona ajardinada, y otra zona para las ambulancias, que estarán bajo el porche del edificio. Figura adscrita al puesto, una ambulancia y un remolque.

El puesto, que sustituye al anterior local instalado en una antigua escuela del pueblo de Cambeo, fue bendecido por el alférez capellán de la unidad, don Alfredo Suárez Fernández.

(1976)

Los peatones dan las gracias

Acera de Curros Enríquez en perfecto estado.

La foto muestra cómo una de las aceras de la céntrica calle Curros Enríquez ha quedado tras la realización de las obras, todavía en marcha, de construcción de un edificio.

Hace unos días ha sido retirada la valla, que ahora es metálica, y que ha sido situada en la línea de edificación.

Tras la retirada de la valla, se ha procedido, de inmediato, a la reparación total de la acera, reponiendo las losetas y procediendo a la reparación incluso en puntos que continúan siendo utilizados para entrada y salida de vehículos con materiales y demás. La acera, nueva.

Un caso que contrasta claramente con los más abundantes de negligencia, descuido o desprecio hacia los viandantes, dejando las aceras en tan mal estado, que incluso se hace peligroso circular por ellas.

Así pues, para que cunda el ejemplo, en nombre de los peatones, gracias a quienes se han preocupado desde el primer momento de cuidar y reponer el espacio debido a los ciudadanos de a pie.

Crónica de Urbano

(1976)

Inauguración de la Casa do Concello en Barbadás

Xesús Palmou en primer término, seguido de Freire Couto, en la inauguración del nuevo Concello de Barbadás.

Tras varios meses de trabajos, Barbadás cuenta oficialmente desde ayer con una nueva Casa do Concello.

El edificio mantiene el emplazamiento del viejo Ayuntamiento pero ha triplicado la superficie útil y actualmente cuenta con cerca de mil metros cuadrados. Las obras de ampliación y rehabilitación, presupuestadas en 900 mil euros, respondieron según el alcalde, José Manuel Freire Couto, a una cuestión funcional: “Ya no somos los tres mil habitantes que éramos hace unos años. Barbadás tiene actualmente alrededor de nueve mil vecinos y el Concello se quedaba pequeño para ofrecer un buen servicio”.

A la inauguración también asistió el ex conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou, responsable de la subvención que recibió el Concello para las obras. El encargado de cerrar el acto fue el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, afónico de la intensa campaña electoral.

Baltar destacó también el crecimiento que experimentó Barbadás en los últimos años: “Un dos Concellos de Galicia que máis traballa polo desenrolo da súa xente o que o está a convertir na envexa de moitos galegos. É un pobo honesto e loitador”.

(2001)

16 de octubre de 1926 - Primera piedra del Sanatorio de La Lanzada

Llegó a Orense procedente de la Argentina don Luis Nogueiras.

-Llegó a Orense procedente de Verín el secretario de aquel Ayuntamiento, don Herminio Conde Fidalgo.

-Llegó a Orense procedente de Coles el juez don Emilio Temes.

-Llegó a Orense procedente de Vigo el administrador de Correos de Trives, don Germán Rodríguez, acompañado de su distinguida esposa y sus bellas hijas Mercedes y Teresita.

-El lugar de Rivela en Albarellos (Verín) es escenario de una “sangrienta reyerta” entre unos canteros portugueses y unos arrieros saldada con dos heridos graves, uno de ellos con un balazo en el vientre.

-Se coloca la primera piedra del futuro Sanatorio marítimo “Príncipe de Asturias” frente a la “hermosa y extensa” playa de La Lanzada, un centro impulsado por el Congreso Antituberculoso de La Toja y Mondariz. El acto contó con la asistencia de distinguidas autoridades y personalidades como la marquesa de la Atalaya Bermeja y condesa del Valle de Oselle, que provista de una paleta de plata echó la primera argamasa sobre el asiento de piedra.

16 de octubre de 1951 - Nueva entrega de pasaportes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Enrique Tejada López y esposa Esperanza da Sousa Martínez e hija menor, Clemencia Vázquez González, Teodoro Tazón Fernández, Vicente Souto Boullosa, Josefina Marqués Salas, Rogelio González Vázquez, Celso Álvarez Outomuro, Álvaro Pérez Iglesias, Marcial Martínez Babarro, Manuel Sánchez Fernández, Arsenio Sendín Santamaría y esposa Isabel Parra Fernández e hijos menores, Teresa Carbajales Araujo e hija menor, Aurelio Casas Castro y esposa Asunción Grande Vieira e hija menor, Gregorio Cendón Domínguez, Hermenegildo Parra Barrio y esposa Benigna Fernández Bande, Anita Estévez Vázquez, Hortensia Estévez Vázquez, Ramón Cid Fernández, Placeres Cendón Álvarez e hijo menor, Manuel González González, Manuel González Mato, Marnuel Marquina Domínguez, Jesús López López, Elías Iglesias Conde, Isaac González del Campo, María Francisco González, Carmen Fernández Pérez, Benita Barreiros González, Manuel Álvarez Moreiras y esposa Isabel Fernández Conde e hijo menor, Isauro Álvarez Taboada, Antonio Míguez Rodríguez y esposa Dolores Castro Fernández e hija menor, Josefa Álvarez Rodríguez.

16 de octubre de 1976 - Elecciones en Cuba por primera vez en 17 años

Titulares de La Región del 16 de octubre de 1976

La Cruz Roja inaugura un nuevo puesto de socorro en Cambeo (Coles).

-(2) Un ejemplo a seguir en la calle Curros Enríquez, donde los peatones dan las gracias.

-Cuba celebra elecciones por primera vez en 17 años, para elegir los órganos del “poder popular” en asambleas municipales, con una participación superior al noventa por ciento (votaban todos los mayores de 16 años) y una abstención prácticamente “inexistente”, como destacó el propio Fidel Castro, que asegura que también votaron “los hospitalizados, los becarios en el extranjero, los trabajadores en barcos pesqueros y mercantes y los miles de técnicos cubanos en países de África y Asia”.

-El británico James Hunt (McLaren) gana el Gran Premio de Estados Unidos y se acerca cada vez más al líder del Mundial de Fórmula Uno, el austríaco Niki Lauda (Ferrari), que finalizó tercero.

-El juzgado militar especial de Madrid que instruye el asesinato del presidente del Gobierno Carrero Blanco en diciembre de 1973 dicta orden de busca y captura contra once nuevos procesados, entre ellos Juan Galarraga Mendizábal (hasta ahora el principal sospechoso) o Francisco Múgica Garmendia, mientras otras seis personas (entre ellas Eva Forest) permanecen en prisión por la misma causa.

16 de octubre de 2001 - El BNG, “saboteado” por el PP en Barbadás

Titulares de La Región del 16 de octubre del 2001

El Ourense logra un empate (1-1) en su visita a la Cultural Leonesa, con gol ourensanista obra de Maxi.

-(3) Barbadás inaugura su nueva Casa do Concello, una rehabilitación completa del antiguo edificio que ha costado alrededor de 900 mil euros.

-El BNG denuncia que su mitin planificado desde hace más de un mes en Barbadás se quedó sin público por la inauguración “electoralista” de la nueva Casa do Concello, de la que fueron informados “solo dos días antes”, con una comida organizada por el PP que reunió a mil personas y desbarató por completo el mitin nacionalista, obligando a los ponentes Xosé Lois González “O Carrabouxo” y Marcos Valcárcel a suspender sus intervenciones, una situación que el BNG calificó de “fraude en plena campaña electoral”.

-El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, protagoniza el mitin socialista en O Barco y reclama un “voto libre y sincero, no a cambio de favores y sometimientos” en las próximas elecciones autonómicas gallegas.