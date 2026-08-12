Historia en 4 tiempos | La venta de helados aumentó un veinte por ciento en relación con el año pasado

Puesto de La Ibense en el Parque de San Lázaro.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 de La Región

La venta de helados aumentó un veinte por ciento en relación con el año pasado

Puesto de La Ibense en el Parque de San Lázaro.

El verano caluroso que hemos tenido en Orense hizo que aumentase el consumo de helados, una cuestión sobre la que opinan los dos propietarios de las dos más importantes fábricas de helados existentes en nuestra ciudad. A ambos les hemos formulado las mismas preguntas: ¿Cómo va la venta en relación con el año pasado? ¿Qué causas han influido en esto? ¿Repercutió en el precio de los helados el aumento del coste de la vida? ¿Quiénes consumen más helados?, y ¿dónde están más caros, en las cafeterías o en las heladerías?

El primero en respondernos fue don Francisco Gómez Gómez:

-Un poco mejor, cerca de un diez por ciento.

-Porque el verano fue más caluroso.

-No se subió lo que debíamos, a pesar de que las materias primas subieron.

-Más las mujeres, pero podemos decir que poco más que los hombres. Hasta a los niños desde un año les gustan los helados.

-Más en las cafeterías por el margen que tienen.

Después visitamos en su heladería a don Julio Ramos Álvarez:

-Un poco mejor. Oscila entre un 10 y un 15 por ciento, por el momento, hasta finalizar la temporada puede cambiar el porcentaje y ser como el año pasado.

-Debido al buen tiempo. Hace años que no recuerdo un verano como este.

-Muy poco, no llega ni a un 2 por ciento. Las materias primas no aumentaron mucho. Lo que aumentaron fueron los sueldos, impuestos, etc.

-Casi no hay diferencia, pero los mayores consumen más que los niños. El consumo va en aumento.

-En las cafeterías por ser revendedores.

¡Pues que siga el buen tiempo y aumente la venta!

(1976)

Mañana dan comienzo las Fiestas de Celanova

La comisión en la Redacción de La Región.

Varios miembros de la Comisión de Fiestas de Celanova, que comienzan mañana, estuvieron en nuestra Redacción, con su presidente don Manuel Fernández Pérez a la cabeza.

-Don Manuel, ¿cómo fue nombrada la Comisión de Fiestas?

-En una asamblea celebrada en el Ayuntamiento. Nadie quería formar parte, el pueblo pide fiestas, pero a la hora de “arrimar el hombro” se escabullen.

-¿Muchas dificultades para salir adelante?

-Muchas, muchísimas. Las peores: el tiempo y la económica. Solo llevamos un mes organizándolas, insuficiente para realizar unas fiestas de categoría como se merece la villa. En cuanto a la economía hubo buena respuesta de los establecimientos, con la excepción de cinco que no han aportado la cantidad que se les consignó. El Ayuntamiento concede una subvención de 90 mil pesetas.

-¿Cuáles son los números más destacados del programa?

-La actuación de siete orquestas, las de las bandas de música de Celanova, bajo la dirección de don Miguel Santiago, y la de Revelhe-Fafe (Portugal). También tenemos un “Día Infantil”, pruebas deportivas y representación teatral a cargo del grupo “A Farándula” de Vigo.

-¿No hay actos religiosos?

-Sí, y es que después de muchos años sin celebrarse este año se retoma la procesión de San Roque. Habrá también una misa en gallego, en la que tomarán parte la banda municipal de Celanova y la organista doña Alicia de Santiago.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

El artista “chiflado” de Os Peares

El pintor Vázquez Ribada.

Inquieto, irreverente, “Don Chiflado”, como le conocen muchos. Así es Manuel Vázquez Ribada, el pintor de Os Peares que después de una itinerante vida de “clochard” por capitales del mundillo artístico como Barcelona, Madrid, París o Roma, ha recalado definitivamente en la ciudad de Ourense.

Su obra, que ha sido exhibida en diversas salas de España y otros países europeos, se caracteriza por ser descaradamente variopinta, con rasgos impresionistas y surrealistas que llegan a producir un “efecto alucinante”, con una gran fuerza expresiva del color, llegando a producir dos piezas diarias “según le marque el día”.

Ahora su pintura colgará próximamente en las paredes de las fundaciones Cela y Alberti, dos cuadros que contarán con textos del escritor Xosé Rivela y que han sido donadas por un coleccionista suizo a ambas entidades, un “proyecto” que surgió a través de la mediación del escritor español Fernando Arrabal.

Los cuadros, que ya están finalizados, serán expuestos en Ourense antes de viajar hasta su destino definitivo, “arropando” una muestra de trabajos de los alumnos del Instituto de Celanova. Las obras de los alumnos expuestas en Celanova contarán con una dedicatoria de Fernando Arrabal, y el dinero que se obtenga de su venta se dedicará al arreglo del tejado de la iglesia de Entrimo.

(2001)

12 de agosto de 1926 - Un niño “fugitivo” recogido en Orense

Llegó a Orense procedente de Los Peares el médico don Camilo Mosquera, acompañado de su bella esposa.

-Llegó a Orense procedente de Parada de Amoeiro el párroco don José María Vázquez, al que acompañaba su bella sobrina Concha.

-Llegó a Orense procedente de Boñar, León, el farmacéutico y diputado provincial don Modesto F. Román.

-Llegó a Orense procedente de Pereiro de Aguiar el médico don Baldomero Álvarez.

-Llegó a Orense procedente de Baños de Molgas el arcipreste de la Catedral de Orense don Joaquín Jiménez.

-Salió para Trives don Bernardino R. Rodicio.

-Salieron para La Coruña el industrial de esta plaza don Alejandro Anta y doña Ramona Ulloa.

-Un guardia municipal recoge en la vía pública en Orense a un niño de 11 años, natural de Canabal (Lugo), que según “confesó” se había fugado de casa de su madrastra a causa de los malos tratos que le daba, acabando en nuestra ciudad.

12 de agosto de 1951 - Establecimiento de curtidos en Carballino

Nacieron en Orense: Ángel Domínguez Congil, Isaura Lorenzo Guede y Severino Rodríguez Paradela.

-Se casaron: Rafael Losada Ramos y Dolores Martínez Ramos, Rudesindo Vázquez y Remedios López Gutiérrez.

-La Comisión Permanente Municipal de Orense concede autorización para ejecutar obras a los siguientes señores: José Romero Álvarez, Carmen Cabanelas Freijido, Gumersindo Menor Amor, Emilio Rodríguez Ortega, José Fernández Troitiño, Antonio Deza Blanco, José Rivela Estévez, Joaquín Abadín Domínguez, Félix López Teijeiro, Manuel González Caride, Justiniano Rodríguez Bouzo, Adolfo Rodríguez Rodríguez, Tomás Guerra Pérez, César Fernández Vázquez, Antonio Folgar Fuentes y Severino Rodríguez Vieiro.

-El fabricante de curtidos don Antonio Rodríguez Roque inaugura su nuevo establecimiento Curtidos Roque en la villa de Carballino.

-La princesa Margarita de Inglaterra cumple 20 años y la prensa le “adjudica” hasta cuatro pretendientes para convertirse en su novio.

12 de agosto de 1976 - Posible fecha para el referéndum

El economista orensano don Eduardo Ulloa Añel, profesor en la Facultad de Económicas de Santiago durante varios años, es ordenado sacerdote en Madrid junto a otros 49 profesionales socios del Opus Dei.

-(1) La venta de helados aumenta un veinte por ciento en Orense, como nos comentan los dos propietarios de las dos fábricas de helados más importantes de la ciudad.

-(2) El presidente de la Comisión de Fiestas de Celanova, don Manuel Fernández Pérez, nos habla sobre los festejos que comienzan mañana.

-El Gobierno de Adolfo Suárez se plantea el próximo mes de octubre como fecha del tan ansiado referéndum, mientras continúa estudiando la reforma constitucional.

-Enzo Ferrari retira sus coches del Mundial de Fórmula Uno como protesta por las resoluciones de la Federación Internacional Automovilística (FIA), a la que acusa de favorecer al piloto británico James Hunt en las últimas carreras, una decisión que llega en plena polémica por el accidente del austríaco Niki Lauda que casi le cuesta la vida y del que la FIA responsabilizó directamente a Ferrari por un fallo mecánico, una hipótesis que ha sido rechazada por un informe de técnicos italianos.

12 de agosto de 2001 - Ayuda para los ourensanos en Venezuela

Los ladrones “aprovechan” las vacaciones de verano y roban en varias viviendas del centro de Ourense, en Juan XXIII, Bedoya, la Alameda do Cruceiro y el Parque de San Lázaro, llevándose sobre todo joyas y cuadros de valor, lo que hace pensar en “bandas especializadas”.

-(3) El pintor ourensano Manuel Vázquez Ribada deja su vida “itinerante” y se asienta definitivamente en Ourense, con dos de sus cuadros adquiridos por las Fundaciones Cela y Alberti tras la mediación de Fernando Arrabal.

-El base José Luis Galilea deja el COB “por la puerta falsa”, después de una temporada decepcionante, y ficha por el Ionikos griego, después de barajar una oferta de un “grande europeo”.

-La agrupación Xuntanza Fillos de Ourense, que preside en Venezuela Álvaro Gómez García, pone en marcha la fundación Fundaourense, la obra social de la entidad cuyo objetivo es cubrir la atención sanitaria de muchos ourensanos mayores de 65 años en Venezuela, cerca de 5.000 que sumarán esta ayuda a las de la Xunta y los empresarios de Ourense.