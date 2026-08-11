Historia en 4 tiempos | Verano en Manzaneda

Un grupo de chicos en la pista de karts de Manzaneda.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 11 de agosto 1976. | La Región

Verano en Manzaneda

Un grupo de chicos en la pista de karts de Manzaneda. | La Región

La Estación de Montaña de Manzaneda está dando unos óptimos resultados fuera de la temporada de nieve.

En los meses de junio y julio ya fueron numerosas las familias que subieron a pasar unas cortas vacaciones, en el magnífico clima de nuestra montaña, pero es el mes de agosto en el que la afluencia es más notable, encontrándose en este momento totalmente cubiertas todas las plazas hoteleras existentes, y ya hay bastantes reservas para el mes de septiembre.

Como es lógico, la mayor parte de estos veraneantes de montaña son de las provincias de La Coruña y Pontevedra, que buscan un cambio de ambiente para sus vacaciones.

Y prescindiendo del clima y todo lo que es la montaña, Manzaneda tiene hoy en día una serie de servicios y distracciones, donde el más exigente o la familia más variada, puede encontrar siempre algo en que ocupar ese agradable ocio de las vacaciones: equitación, motorismo, karts, ciclismo, tiro al plato, natación, tenis, excursiones, caza o pesca son deportes o distracciones que se pueden practicar en Manzaneda, a la que sin exageraciones podemos designar como el centro turístico más importante de nuestra provincia y un estadio polideportivo, en el que este año ya se celebraron competiciones regionales de esquí, motocross, trial, chave, automovilismo y cursillos de esquí, tenis y equitación.

(1976)

Santiago Álvarez no fue visto en Orense

Los simpatizantes de Santiago Álvarez esperando en vano en la Estación. | La Región

El paso por la estación Empalme del líder del Partido Comunista de Galicia, Santiago Álvarez, se ha producido entre la desi-

lusión del grupo de simpatizantes, que habían acudido a recibirlo en su camino hacia la ciudad de Vigo, ya que no pudieron saludarlo a causa de una confusión.

Santiago Álvarez venía procedente de Madrid, en un tren “Ter” con dirección hacia Vigo, el cual llegó a la estación de Orense con más de una hora de retraso.

Durante el tiempo de espera se habían concentrado en el andén un grupo de unas cincuenta personas, algunas de las cuales portaban una pancarta que decía: “Santiago: somos nós”.

El líder del Partido Comunista de Galicia viajaba en el último vagón del convoy, lo cual dificultó que tanto el señor Álvarez se apercibiese del grupo de simpatizantes que lo esperaban, como que estos diesen con el lugar en que se encontraba el secretario general del P.C.G., quien siguió su viaje hacia Vigo sin saludar a ninguna persona en la estación.

Con motivo de estos hechos, las fuerzas de orden público montaron un servicio de vigilancia especial, con un jeep de la Policía Armada, y varios agentes de la Brigada Político-Social.

(1976)

Hace falta señalizar este paso de peatones

Cruce de Juan XXIII y Concejo, sin paso de peatones. | La Región

Aquí, este cruce -calle Juan XXIII y Concejo- carece de señalización para los peatones que, muchas veces, a la buena de Dios, atraviesan la calzada sin saber si los conductores de los vehículos van a respetarlos o no.

Es un lugar muy concurrido dada la proximidad de un centro oficial -delegación del Ministerio de Educación y Ciencia-, del ambulatorio de la Seguridad Social, así como de varios establecimientos bancarios.

Ayer se ha vuelto a producir un atropello en esa zona, atropello que, afortunadamente, no revistió caracteres graves.

¿Habrá que esperar a que ocurra alguna muerte para que entonces se señalice el paso de peatones? Esperemos que esto no ocurra y se señalice antes.

(1976)

11 de agosto de 1926 | Un ilustre político pasó por Orense

Los vecinos de Orense Modesto Blanco y María Barco son multados con 100 pesetas cada uno por fabricar pan con falta de peso.

-Los siguientes comerciantes de Orense son multados con 25 pesetas cada uno por carecer de carteles de precios: Andrés Cachaldora, Domingo Cid, Camilo Carballo, Crescencia Rodríguez, Eudosia Rodríguez, Carolina Sánchez, Carmen Conde y Julio García.

-En el rápido pasó por la Estación de Orense el ilustre expresidente del Consejo, don José Sánchez Guerra, acompañado de una hija y del conde de Creixel con su familia. A la Estación acudieron a saludarle los señores don José Sabucedo y don Juan Taboada, en nombre del partido conservador orensano.

-Don Daniel Rodríguez Rubín es nombrado inspector jefe de Primera Enseñanza de la provincia de Orense.

-Llegó a Orense procedente de Buenos Aires el exitoso comerciante don Vicente Álvarez, que viene a pasar un mes con su madre en Piñor de Cea.

11 de agosto de 1951 | Pedró Solé, nuevo técnico de La Orensana

En Orense contrajeron matrimonio la señorita Lolita Malingre Lamas, de distinguida familia de Orense, y el joven don Rafael Lozoya Ramos, apadrinados por el hermano de la novia, don Manuel Malingre Lamas, y la hermana política del novio, doña Augusta Malingre de S. Abelenda.

-Pedro Solé, exjugador del Español y extécnico del propio Español y el Betis, entre otros equipos, ficha como nuevo entrenador de Unión Deportiva Orensana.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Dolores Rodríguez Martínez, Manuel Rodríguez Cortés, Odilo Martínez Fidalgo, Concepción Cerdeira Pérez, Ana Blanco Gallego, José Bermello Puga, Gumersinda Janeiro Ameijeiras, María Ruiz Carreiro, Julio Ruiz Covela, Manuel Rosendo Fernández, Eladio Rodríguez Vázquez, Manuel Otero Rodríguez, Eduardo Fornos Rodríguez, Antonio Vázquez Rivas, Ramón Estévez López, Amadora López Araujo, José Ferreiro Domínguez, José Dávila Fernández, Francisco Penín Díaz, José Paz Cota, Juan González Sulleiro, Manuel González Seoane, Eladio González Rodríguez, Benigno González Rodríguez y José González Crespo.

11 de agosto de 1976 | Encuentro entre Adolfo Suárez y Felipe González

11 de agosto de 1976. | La Región

El secretario general del Partido Comunista de Galicia, Santiago Álvarez, no pudo encontrarse con sus seguidores en Orense, que lo esperaban en la Estación Empalme, debido a una “confusión” con el tren que lo trasladaba rumbo a Vigo.

-(2) Plena ocupación en el mes de agosto en la Estación de Montaña de Manzaneda.

-(3) Un cruce sin señalizar en pleno centro de Orense.

-El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y Felipe González, primer secretario del PSOE, se entrevistan durante tres horas en un domicilio de Madrid, con las elecciones, el referéndum, la Constitución o la política general del país como temas a tratar “en un tono bastante cordial”, según fuentes socialistas.

-Un avión militar que transportaba a militares y familiares se estrella tras intentar un aterrizaje de emergencia cerca de Chiclana de la Frontera (Cádiz), falleciendo doce de las 32 personas que iban a bordo.

-El expresidente de Portugal, general Antonio de Spínola, regresa a Lisboa desde su exilio en Río de Janeiro e ingresa en prisión por su intento de golpe de Estado en 1975, un regreso propiciado por su amistad con el recién elegido presidente de Portugal, general Ramalho Eanes.

11 de agosto de 2001 | Salvaje atentado en Jerusalén

11 de agosto de 2001. | La Región

El Concello de Ourense aprueba la licencia de derribo de la iglesia y la residencia que los Franciscanos tienen actualmente en el Parque de San Lázaro, trasladando la iglesia a su antigua ubicación en San Francisco para dar paso a un convento y pisos y locales comerciales con salida a Cardenal Quevedo que “financiarán” la iniciativa.

-Un joven de 23 años, natural de Freande (Sarreaus), aparece muerto a balazos en el interior de su coche en Cualedro, en lo que parece un ajuste de cuentas.

-La casa de Esther Koplowitz en Madrid es asaltada por una banda de ladrones que inmovilizó al guarda jurado y se hizo con veinte valiosas obras de arte, entre ellas cuadros de Goya, Sorolla, Brueghel o Juan Gris de valor incalculable. Koplowitz, marquesa y principal accionista del principal grupo constructor español, está considerada como una de las mujeres más ricas del mundo con una fortuna estimada de 200 mil millones de pesetas.

-Un joven palestino de 23 años se inmola con una bomba en un restaurante del centro de Jerusalén y provoca 16 muertos, entre ellos cinco niños y un bebé, en uno de los atentados más graves desde el comienzo de la ola de violencia que sacude la región desde septiembre del pasado año.