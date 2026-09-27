Historia en 4 tiempos | Otra vez el Barbaña

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 27 de septiembre 1976. | La Región

Otra vez el Barbaña

El río Barbaña convertido en basurero. | La Región

Vuelve el Barbaña a ser tema; vuelve a ser motivo de indignación.

Porque parece que los orensanos la han tomado contra este pacífico río que bastante hace con aguantar nuestras aguas menores y mayores.

Pero hay gentes que no guardan ni el más mínimo decoro y vuelven a utilizar el río como basurero.

Así está el río, aguas arriba del puente de Marcelo Macías, hacia el Polvorín y La Sila.

Hasta hay neumáticos, desperdicios de industrias, materiales de construcción, deshechos, de todas clases.

¿Por qué esta maltrato a un río que ha sido tomado por los orensanos como cloaca de la ciudad? ¿Por qué el desprecio, tras la obra realizada por el Ayuntamiento, de la limpieza total de su cauce?

A ver si las lluvias de ahora incrementan el curso de las aguas y toda esta basura se va de aquí, porque el espectáculo no es nada agradable.

Crónica de Urbano (1976)

Peregrinación de las cajas de Ahorros a Santiago

A la izquierda, el director gerente de La Región Internacional señor López Salgado; a la derecha, el presidente de la Diputación y de la Caja de Ahorros de Orense, señor Ferrer Garrido, con otras autoridades. | La Región

Santiago acogió la peregrinación nacional de Cajas de Ahorros Confederadas, con motivo del Año Santo.

Encabezaba la peregrinación, en la que figuraban representantes de todas las Cajas de España y de sus empleados, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, señor Sancho Dronda, y el director general de la misma, ex-gobernador del Banco de España, señor Coronel de Palma. El número de peregrinos ascendía al millar, con delegación orensana incluida con el presidente de la Caja don David Ferrer Garrido al frente.

Leyó la ofrenda el presidente de la Confederación, que impetró la protección del Apóstol para la obra benéfico-social que las Cajas de Ahorros vienen realizando. Contestó el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor don Ángel Suquía.

(1976)

Reunión de representantes de Reforma Social Gallega

Un momento de la reunión en el Ateneo de Orense. | La Región

Ayer se reunieron en nuestra ciudad -en el Ateneo- los representantes de las juntas locales y provinciales, en Galicia, de Reforma Social Gallega. No pudo asistir su líder, Manel Cantarero del Castillo, por hallarse tomando parte en el Congreso Interparlamentario que se celebra en Madrid. Esta reunión estuvo presidida por el vocal de la Junta nacional de R.S.G. y catedrático de Filosofía y Letras en Lugo, don Joaquín Marván Román.

El objeto de la reunión era el de coordinar la actuación de R.S.G. y la problemática de la misma en la región gallega, así como de las próximas elecciones, con vistas a la Asamblea Nacional que se celebrará en octubre en Madrid.

R.S.G cuenta en la actualidad en Galicia, según nos manifestó el señor Marván, con unos tres mil afiliados, número que de momento consideran suficiente “aunque no renunciamos a ampliar la base”. A nivel nacional cuentan con unos cuarenta mil afiliados.

A esta reunión estaban invitados los partidos socialistas orensanos, los cuales no asistieron.

Los asistentes celebraron luego un almuerzo en un céntrico restaurante en el que estuvieron presentes periodistas orensanos, quienes mantuvieron un amplio cambio de impresiones con el señor Marván.

(1976)

27 de septiembre de 1926 - El torero “Castrelito” triunfa en Madrid

Llegó a Orense procedente de La Coruña el culto inspector provincial de Sanidad don Ramón Fernández Cid con sus hermanas políticas las bellísimas señoritas Adelaida y Celia París, que estaban en Guitiriz.

-El torero orensano Manuel Rodríguez, “Castrelito”, triunfa en novillada celebrada en la plaza de Puente Vallecas en Madrid, a beneficio de la Casa de Socorro, recibiendo la ovación del público por su faena y el elogio de la crítica madrileña que asegura que “en este chico hay un buen torero”.

-Con brillantes calificaciones han terminado el tercer año del Bachillerato los estudiosos jóvenes Víctor y Abilio González Cerezales, alumnos del acreditado centro de enseñanza que rigen los Hermanos Maristas en Orense e hijos de don Ricardo G. Cerezales.

-Con brillantes notas terminó los dos primeros cursos del Bachillerato en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Orense la alumna Concepción Docampo Salinas, hija del suboficial de Carabineros de esta Comandancia, don Eliseo.

27 de septiembre de 1951 - Gran batalla aérea en Corea

Nacieron en Orense: Clemente Hermida Cachalvite Fernández, Manuel Gago Rodríguez y Joaquín Carballo Rodríguez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Julio Fernández Vázquez, Fernando Folgoso Ferro, Isabel Dacal Folgoso, José Feijóo Fernández y Modesto Rodríguez Álvarez.

-Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Concepción Fernández Gómez (Escuadro), Marina Bouzas Fernández (Baños de Molgas), María Fernández Fernández (Bande), Carmen González Mira (Vilarchao) y Marina Bernárdez Bernárdez (Domés-Sás).

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Teresa Sánchez Vázquez y don José Camba Cerreda, de conocidas familias orensanas. Fueron padrinos don Lorenzo Sánchez Cervelo, industrial de esta ciudad, y doña Maruja Vázquez Diéguez de González, tíos de la novia. La nueva pareja fijará su residencia en La Coruña.

-La guerra de Corea es escenario de la mayor batalla aérea de la historia de la aviación retropropulsada, con la participación de un total de 256 aviones de ambos bandos.

27 de septiembre de 1976 - “Peitos”, el piloto de moda en Orense

27 de septiembre 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Óscar González Diz, Marina Vila Iñama y Juan Fontarigo Conde.

-Se casaron: David Bolaño Conde y Rosa Fernández Blanco, Emilio Castro Iglesias y Lourdes Pomar Fernández, Arturo Fernández Failde y Felicita Beltrán González, Samuel Cid Iglesias y Alicia Diéguez Albes, Emilio Manso Fernández y Ana Rodríguez Rodríguez.

-El piloto orensano José Antonio Rodríguez Estévez “Peitos” se convierte en la gran revelación de la temporada, que cierra con un gran segundo puesto en la Subida al Iroite con su Seat 1800.

-(1) Las Cajas de Ahorros de España, incluida la de Orense, peregrinan a Santiago con motivo del Año Santo.

-(2) El río Barbaña vuelve a ser noticia negativa convertido de nuevo en “vertedero”.

-(3) La agrupación Reforma Social Gallega celebra una reunión en el Ateneo.

-El Orense vence al Bilbao Athletic en San Mamés por 1-2 con dos goles de Pachín.

-Se inaugura en Orense la discoteca Kojak, en el número 95 de la calle General Franco.

27 de septiembre de 2001 - De “Justicia infinita” a “Libertad duradera”

27 septiembre 2001. | La Región

La baloncestista noruega Nanna Kristine Sand, internacional con su país, llega a Ourense para una prueba con el Pabellón Ourense, procedente de la Liga Universitaria de Estados Unidos.

-Vladimir Putin anuncia que Rusia cooperará con la coalición de lucha contra el terrorismo internacional impulsada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, incluyendo colaboración en la campaña militar contra bases terroristas en Afganistán sin excluir “otras formas más profundas de colaboración”.

-Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Pakistán rompen relaciones diplomáticas con Afganistán, dejando solo al régimen talibán ante la ofensiva de Estados Unidos, que busca ahora el apoyo de Irán para lograr un apoyo “definitivo” a su operación “Libertad duradera”, el nuevo nombre que ha sustituido al de “Justicia infinita” para designar la campaña que intentará “hacer justicia” tras los atentados del 11 de septiembre.

-El Barcelona vuelve “a las andadas” en la Liga de Campeones y cae ante el Bayer Leverkusen por 2-1, pese a adelantarse en el marcador con gol de Luis Enrique.