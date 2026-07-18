Historia en 4 tiempos | Visita del gobernador civil a Parada do Sil, Maceda y Xunqueira de Ambía

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 18 de julio del 1976. | La Región

Visita del gobernador civil a Parada do Sil, Maceda y Xunqueira de Ambía

El gobernador civil de la provincia, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, acompañado del subjefe provincial del Movimiento, señor Matías de la Torres, y otras jerarquías, visitó los ayuntamientos de Parada do Sil, Maceda y Xunqueira de Ambía, presidiendo en cada una de sus casas consistoriales sendas reuniones celebradas con las corporaciones, municipal y local del Movimiento. En el transcurso de las mismas, el señor Blanco Gutiérrez, después de expresar la satisfacción que le producía esta su primera visita, explicó que el proceso político a que está sometido nuestro país examinando ampliamente el alcance y la significación de la apasionante aventura de alcanzar por los cauces legales de la comprensión, del orden y el mutuo respeto ciudadano, el proceso evolutivo que constituye la inquietud del Gobierno y de todos los españoles.

Imágenes de las visitas a Maceda y Parada do Sil. | La Región

Al acabar las reuniones, el señor Blanco Gutiérrez hizo entrega de diez talones bancarios con sus respectivos importes correspondientes a otras tantas subvenciones concedidas, tres a vecinos de Parada do Sil, cinco a Maceda y dos a Xunqueira de Ambía, por el Patronato para la Mejora de la Vivienda Rural.

A su llegada, el gobernador civil y acompañantes fueron saludados por las respectivas corporaciones a cuyo frente se hallaban los alcaldes, señores Prieto, Rodríguez Beleiro y Guede, emprendiendo, sobre las diez de la noche, el viaje de regreso a la capital.

Luis Otero, periodista de Piñeira de Arcos y autor de dos libros

Luis Otero, periodista, ex funcionario de Correos, 34 años, padre de una niña, natural de Piñeira de Arcos, a donde viene dos o tres veces al año, y subdirector de la revista Personas, se ha convertido en noticia al escribir dos libros, motivo de esta entrevista.

Luis Otero. | La Región

-“31 animales sagrados” es un libro de entrevistas, en el que hablan, entre otros, Lola Flores, Sara Montiel, Santiago Bernabéu, Camilo José Cela o Francisco Umbral; “Qué queréis compañeros” es otro libro de entrevistas, en este caso con los líderes de la huelga de los 300 mil que tuvo lugar en Madrid.

-¿Por qué has recurrido a la entrevista precisamente para escribir dos libros?

-Porque pienso que es un buen sistema para descubrir a una persona o sus cualidades personales o su trabajo, o su actividad pública, política, etc. A mí me interesa sobre todo la entrevista de tipo humano.

-De tus personajes entrevistados, ¿cuál te gustó más?

-De la que más satisfecho estoy es de la que le hice a Cela en Mallorca. Sin embargo, la que más éxito tuvo, y de la que yo no quedé contento, fue la que le hice a Sánchez Albornoz en la Argentina, la primera que se le hacía en muchos años por lo que fue la más reproducida.

-¿Por qué el éxito de tirada de una revista como Personas?

-Empezamos con 500 ejemplares y no cobrábamos casi. El éxito de tirada creo que está claro, el destape vende pero por sí solo no mantiene una tirada. Hay que sorprender al lector y el bikini ya no le sorprende, sino la información y el reportaje de otro tipo. La prueba es que revistas exclusivamente porno tuvieron que cerrar o les va mal económicamente.

El árbitro Minal Barbosa, ascendido a Segunda División

El árbitro orensano Minal Barbosa logra por fin el ansiado ascenso a Segunda División.

Minal Barbosa. | La Región

-¿Cuántos años llevas en esto, Minal?

-Arbitrando, unos veinte. En Tercera, a la espera de un ascenso, catorce, casi. Bueno, ya sabía que no era llegar y ascender. Pero tan pronto estás en una categoría y ves que puedes defenderte, esperas que te den una oportunidad.

-¿No llega demasiado tarde?

-Llega un poco tarde. Tengo siete temporadas por delante todavía. Si la racha sigue, ahora que ha comenzado para bien, puedo ascender en un par de años. Soñar no cuesta nada ¿no?

-Será más difícil que en Tercera.

-No. Quizás sea una mayor responsabilidad, por la categoría de los equipos y la profesionalidad de los que intervienen, pero precisamente por eso, por tratar con profesionales en vez de con aficionados, hay más responsabilidad por parte de los jugadores, que se miden más por temor a las sanciones, que les cuesta muchos quebraderos de cabeza. Y no corres el peligro que se te presenta fácil en muchos campos de Tercera, donde la protección es en tantos casos deficiente. Además, acuden con dos líneas bien preparados que te facilitan mucho el arbitraje.

Pues enhorabuena, y a mantener esa línea ascendente…

Entrevista de Fernández Sobrino

18 de julio del 1926 | Obras en el Campo de San Lázaro

El Ayuntamiento de Orense adjudica las obras de urbanización del campo de San Lázaro, que incluyen la construcción de un muro artístico de cierre y contención de tierras, al único postor de la subasta, don Cesáreo González Blas, que rebajó hasta 29.000 pesetas el coste final de las obras.

-El ilustre arquitecto don César Cort Cota regresa a Madrid después de presentar al Ayuntamiento de Orense para su aprobación los proyectos de plaza de abastos, matadero y alcantarillado firmados por él.

-Saludamos en Orense al culto ingeniero don Salvador Ponte y Conde.

-Salió para sus posesiones de Amoeiro la bella señorita Ramona Sarratea.

-Con objeto de pasar una temporada al lado de sus padres y hermana, ha llegado a Orense procedente de Madrid la señorita Victoria Polanco, oficial del Ministerio de la Gobernación.

-Francia destina al líder rifeño Abd-el-Krim, enemigo declarado de España en la guerra de Marruecos, a la isla de Reunión, una colonia francesa situada en el Océano Índico al este de Madagascar.

18 de julio del 1951 | Nuevos fichajes en la Orensana

Nacieron en Orense: Consuelo Nóvoa Doforno, Carmen Conde Sampayo y María Fernández López.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Pedro Ibisate Gorria, visita las Plazas de Abastos de Orense y El Puente acompañado del alcalde de la ciudad don Eduardo Valencia.

-Los siguientes alumnos del Colegio Cardenal Cisneros aprueban brillantemente la Reválida del Bachillerato: Ángel Martínez Randulfe, Ramón Soto Gómez, Evencio Álvarez Fernández y José Ureña Crespo.

-El joven orensano don Antonio Rodríguez Diéguez termina brillantemente sus estudios con la categoría de teniente de Intendencia en la Academia General del Aire.

-El delantero centro Rubio y el centrocampista Alcalá fichan por la Orensana procedentes del Cacereño y el Toledo, respectivamente.

-El recién nombrado gobernador civil de Orense, don Pedro Ibisate Gorria, general de Brigada de Infantería en situación de reserva, es distinguido por el Ministerio del Ejército con la Gran Cruz de San Hermenegildo.

18 de julio del 1976 | Atentado contra la Casa Sindical de Vigo

Noticias escaneadas del periódico La Región del 18 de julio de 1976. | La Región

Don José Otero Novás es nombrado subsecretario técnico del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

-Martialay se convierte en nuevo entrenador de Club Deportivo Orense después de tres temporadas al frente del Racing de Ferrol.

-(1) El gobernador civil de Orense, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, visita Parada do Sil, Maceda y Xunqueira de Ambía, sus primeras visitas en nuestra provincia desde que asumió el cargo.

-(2) Entrevista con el periodista y escritor orensano Luis Otero.

-(3) El árbitro orensano Minal Barbosa es ascendido a Segunda División después de 14 años en Tercera.

-Una bomba explota a las puertas de la Casa Sindical de Vigo a las doce y media del mediodía, una hora en la que el edificio estaba bastante concurrido, dejando al menos cinco heridos. Las agrupaciones sindicales y grupos políticos de izquierda han emitido un comunicado conjunto condenando el atentado, que atribuyen a “grupos organizados de extrema derecha que quieren impedir el logro de la democracia”.

18 de julio del 2001 | China y Rusia, “amistad eterna”

Noticias escaneadas del periódico La Región del 18 de julio del 2001. | La Región

La edición número 17 de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia arranca con pregón a cargo del actor, director y dramaturgo Manuel Lourenzo.

-China y Rusia se prometen “amistad eterna” y sellan una asociación estratégica por primera vez en el último medio siglo cerrando “viejas heridas ideológicas y fronterizas”, con los presidentes Jiang Zemin y Vladimir Putin firmando el acuerdo en Moscú y criticando implícitamente a Estados Unidos y la OTAN, acusando a Occidente de “minar las normas básicas del derecho internacional” con el escudo antimisiles de George Bush o los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. El tratado, que ambos dirigentes aseguran “no va contra nadie ni supone una alianza militar”, sella la amistad de ambos países para el siglo XXI y reedita “en parte” el acuerdo firmado en 1950 por Mao Tse Tung y Stalin.

-El cirujano belga Jacques Rogge sucede al español Juan Antonio Samaranch al frente del Comité Olímpico Internacional. Samaranch, de 81 años, deja el COI “saneado y más fuerte que nunca” tras la “histórica” designación de Pekín como sede de los Juegos en 2008, y con 21 años en el cargo se despide como el presidente que más tiempo ha estado al frente del COI después del barón Pierre de Coubertin.