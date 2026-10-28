Historia en cuatro tiempos | Un gran descubrimiento para mejorar la visión

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de La Región del 28 de octubre de 1976

La primera página de La Región del 28 de octubre de 1976 | La Región

Un gran descubrimiento para mejorar la visión

Don Manuel Carballo, director de La Casa de los Lentes, con el señor Mejía, técnico de la Casa Essilor. | La Región

(2) El director de La Casa de los Lentes, don Manuel Carballo, ha estado en un curso europeo sobre la lente Varilux 2, un gran avance de la prestigiosa Casa Essilor, la más importante en el campo de la óptica en Europa, en el campo de los cristales para usos oftálmicos.

-¿Qué novedad supone la lente Varilux 2 sobre los ya existentes?

-Hasta ahora hemos tenido nada menos que doscientos años de lentes bifocales, desde que Benjamin Franklin tuvo la idea de acoplar en una sola montura un cristal para cerca y otro para lejos. A partir de ahora pasamos de bifocal a progresiva, con lentes cuya potencia varía sin discontinuidad de la visión de lejos a la visión de cerca. Así, el présbita -vista cansada- puede observar a cualquier distancia, sin ruptura de la imagen.

-¿A quién beneficia esta lente?

-En el plano fisiológico conserva su facultad natural de “visión continua”, sea cual sea la distancia de los objetos observados. En el plano estético, no representa ninguna línea divisoria característica de las bifocales.

-¿Se pueden conseguir ya estos cristales?

-Sí -nos dice el señor Mejía, técnico de la Casa Essilor que está presente en la entrevista-. En España su introducción es reciente. Desde hace dos años la experiencia en Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos y otros países ha sido ya un rotundo éxito, con más de diez millones de usuarios.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

Nueva prueba social masiva del Club Natación Pabellón

Prueba social masiva en la piscina del Pabellón. | La Región

(1) La piscina del Club Natación Pabellón acogió una más de las pruebas sociales que programa periódicamente para aquellos niños que se inician en la práctica de la natación, después de haber realizado su aprendizaje en los cursillos de enseñanza. Más de un centenar de niños de entre 5 y 14 años participaron en esta prueba, una masiva participación que hizo que la competición se extendiera más de cuatro horas.

Siguieron la competición unos padres entusiasmados y orgullosos de la incipiente forma de nadar de sus pequeños, con gritos de aliento y ánimo para los suyos.

Los ganadores de las diferentes pruebas individuales fueron los siguientes niños y niñas: María José Caride, Belén Rivero, María José Caaveiro, Javier Moredo, Luis Gómez, Javier González, Carlos Corral, Amadora González, María José Boluda, Maite García, José A. Rodríguez, Juan C. Vélez, Antonio Iglesias, Fernando Rivero, Luis Vide, José C. Nieto; mientras que en las pruebas de relevos los ganadores fueron los siguientes equipos: Caaveiro, E. Fernández, B. Fernández y S. Vázquez; Timiraos, Sotelo, J. González y M. Puga; Abad, Conchita Pérez, Elisa Iglesias y Maite García; R. Pérez, Nespereira, Nieto y Vide.

(1976)

Concierto de Ana Flori en Orense

La joven pianista Ana Flori. | La Región

28 de octubre de 1926- “Confesión” del rey Alfonso XIII

Llegó a Orense procedente de Monzón (Portugal) don Antonio Vázquez Boyano, depositario exclusivo en nuestra provincia de las acreditadas máquinas de coser marca Gritzner

-Llegó a Orense procedente de Santa Marina de Aguas Santas el concejal de este Ayuntamiento don Francisco Camba.

-Salió de La Rúa para Madrid, después de haber pasado una larga temporada, el general de brigada don Antonio Boceta.

-Salió para Trives en su automóvil el joven banquero don Bernardino F. Rodicio, acompañado de su distinguida y bella esposa, María del Carmen R. Veiras, e hija.

-Salió para Ribadavia don Manuel Álvarez.

-El rey Alfonso XIII asegura en Barcelona que vio “obligado” a asumir el cambio de régimen en España, aceptando la presidencia de Primo de Rivera, “por un deber de patriotismo y por servir a España ya que la obligación de un jefe de Estado es velar por la paz, el orden y el sosiego público”.

28 de octubre de 1951- Churchill señala a Eden como su sucesor

Don Jesús Taboada Chivite, corresponsal de La Región en Verín, se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Gumersindo Durán Raña, Benito Domínguez Rodríguez y esposa, y Ernesto Cerdeira Caiña.

-En Madrid, por la distinguida señora doña Elina Sánchez, viuda de Rodríguez, y para su hijo don Eduardo, ha sido pedida a los señores de Merino Merchán la mano de su encantadora hermana Emilia.

-El prometedor boxeador estadounidense Rocky Marciano noquea a Joe Louis en combate celebrado en Nueva York, una derrota que puede suponer la retirada definitiva de Louis después de su polémico regreso a los rings tras años de inactividad.

-El nuevo primer ministro británico, Winston Churchill, forma nuevo Gobierno y asume también la cartera de Defensa, nombrando a Anthony Eden como viceprimer ministro y secretario del Foreing Office y convirtiéndolo así en su hombre de confianza y posible sucesor al frente de los conservadores.

28 de octubre de 1976- Histórica visita de los reyes de España a Francia

Histórica visita de los reyes de España a Francia | La Regón

28 de octubre de 2001- Fallece el pintor Eugenio Granell

Fallece el pintor Eugenio Granell | La Región

El COB sigue imparable en la Liga LEB y vence con facilidad al Menorca por 101-70 con una gran actuación coral, colocándose como líder de la competición.

-El pintor coruñés Eugenio Granell, considerado el último gran representante del surrealismo español, muere en Madrid a los 88 años. Exiliado republicano durante 46 años y relacionado con grandes figuras como André Breton, Marcel Duchamp, Giacometti, Maruja Mallo o Juan Ramón Jiménez, en 1995 constituyó en Santiago una Fundación para mantener viva su obra y estudiar el movimiento surrealista.

-La princesa Soraya Esfandiary, la que fue segunda esposa del sha de Persia Mohamed Reza Pahlevi y repudiada por éste en 1958 al no haberle dado un heredero varón, muere en París a los 69 años, conocida en todo el mundo como “la princesa de los ojos tristes”.

-La modelo y actriz Mar Flores y el empresario Javier Merino se casan “en secreto” en un cortijo sevillano, después de que ella obtuviera el divorcio y la nulidad eclesiástica de Carlo Constanza de Costiglione.