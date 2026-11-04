Historia en cuatro tiempos | Un hostelero de Abavides reina en Düsseldorf

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 4 de noviembre de 1976.

“Vigilancia y fuertes sanciones a los que arrojan basura al río Barbaña”

Don Celso Nieto González.

(2) Don Celso Nieto González es vecino del Polvorín y como tal preocupado por la contaminación creciente del río Barbaña.

-¿La canalización no ha sido solución?

-Lo que han evitado hasta la fecha es el riesgo de inundaciones, pero la canalización debería seguir hasta más arriba.

-¿Y por qué no ha sido así?

-Han canalizado desde el Miño hasta la entrada del Barbaña en el barrio del Polvorín. Parece ser que por falta de dinero no continuaron. De todas formas el problema higiénico y estético continúa.

-¿Qué soluciones propone usted para evitar que el río se convierta en un almacén de suciedad y desperdicios?

-Hace un tiempo dragaron el río y quedó bien. El hecho de que vuelva a estar sucio es culpa del vecindario que habita a sus orillas. Yo propondría una vigilancia adecuada y también una severa sanción a toda aquella persona que arroje cualquier objeto al río. Creo que los colectores paliarían el noventa por ciento del problema. El otro tanto por ciento se cubriría con el civismo de la gente y las sanciones, porque el río en la actualidad ofrece un aspecto catastrófico y peliagudo por lo que respecta a la salud de los vecinos. Quiero apuntar otro problema grave del barrio y es la urbanización de la calle, al menos hasta el crucero. Los vecinos están muy sacrificados por esta falta de urbanización. Colectores para el río y urbanización desde el Puente Romano hasta el crucero. No pedimos más. Pero esto sí lo pedimos con insistencia.

Entrevista de Jesús Losada

(1976)

Virxilio, en la galería Souto

Dos de los cuadros de Virxilio expuestos en la galería Souto.

(1) Virxilio, tras sus largas andaduras por Berlín, vuelve a Orense con una exposición de pintura, la más completa y varia de sus últimos años. Virxilio, que sigue siendo orensano y que aprendió a navegar mejor por los mares de la pintura que por las singladuras de la mar, no trae traza alemana, ni en su aspecto ni en su obra. Sigue siendo Virxilio, gracias a Dios, sigue siendo él mismo.

Nueve tablas con temas rurales y plurales, monocromas la mayoría, con un dibujo y perspectivas que recuerdan a los ingenuistas; seis paisajes plantados también en tablas policromadas, algunos de ellos deliciosos, que son un modelo de decoración; cuatro acuarelas con tema diverso, palpitantes de humanidad; quince dibujos a pluma, de esos dibujos en los que Virxilio sabe imprimir una personalidad indubitable, una gracia, una frescura, una pulcritud realmente asombrosos.

Pintor, pues, de excepcionales cualidades que ahora completa su obra con nuevos rumbos, porque Virxilio no olvida nunca algo que lleva en sí mismo: la delicadeza, la ternura, la textura, la expresividad del trazo, de la espátula, del pincel o de la pluma, por sí mismos.

Casi una colección antológica de los mejor de Virxilio en el momento actual. Una exposición que no podrá ser fácilmente olvidada.

Cotizaciones: 25.000 a 70.000 pesetas.

Crónica de Alvarado

(1976)

Un hostelero de Abavides reina en Düsseldorf

El empresario ourensano Primo López “Superlópez”.

(3) Primo López, natural de Abavides, se fue a los 14 años a Alemania, y hoy, a los 46, tiene 22 restaurantes en el casco antiguo de Düsseldorf, donde le conocen como “Superolópez”.

En sus negocios se sirven típicos platos españoles, con calidad y un precio medio aceptable, siendo el 70 por ciento de sus clientes habituales alemanes, entre ellos personas de la talla del ex presidente ruso Gorbachov, al que le une una estrecha amistad.

Sus inicios fueron duros, comenzando en los años 80 como cocinero en el restaurante El Amigo. Un año después abrió el segundo, El Bodegón, y cada año que tenía posibilidades montaba otros nuevos hasta llegar a los 22 que tiene ahora, controlando la hostelería en el mismísimo centro histórico de Düsseldorf. El último ha sido el Santiago, decorado por él mismo con motivos netamente gallegos.

La calle en la que tiene sus principales dominios es conocida como “la Española”, y los de la tierra la conocen incluso como “la de Ourense”, con locales como Alegría, Café Madrid o Las Tapas Restaurante Picasso, donde se sirven albariños, Estrella Galicia, Cabreiroá, jamones ibéricos o pulpo llegado de Carballiño.

Más de tres mil empleados han pasado por sus restaurantes, muchos de ellos estudiantes o inmigrantes de diversos países.

Crónica de Edelmiro Valladares

(2001)

4 de noviembre de 1926 - Contrabandistas de alcohol, contra el Ku Klux Klan

La Guardia Civil detiene en la feria de Trives a un maestro de 31 años y con residencia en Laroco por agredir con un bastón en la cabeza a un guardia municipal en una discusión sostenida entre ambos sobre la venta de patatas.

-Un pordiosero fallece en Graíces al caerse desde una escalera cuando trataba de implorar la caridad pública.

-Un periódico francés asegura que el joven de 15 años linchado en Bolonia tras disparar contra Benito Mussolini no fue en realidad el autor del atentado, sino un anarquista que estaba al lado del joven y que escapó cuando los fascistas buscaban al culpable de los disparos, linchando al joven por error, una información que por el momento no ha podido ser confirmada. Mientras tanto, los fascistas asaltan varias imprentas por toda Italia por publicar periódicos republicanos, aunque también como represalia tras saberse que el joven que atentó contra Mussolini trabajaba como tipógrafo.

-Las bandas de contrabandistas de alcohol conocidas como Bilger y Shelton protagonizan sangrientos enfrentamientos en el Estado de Illinois, rompiendo la tregua que les había unido temporalmente para luchar contra el Ku Klux Klan.

4 de noviembre de 1951 - Gran batalla aérea en Corea

La agrupación Posío, Arte y Letras rinde homenaje con una cena íntima en un conocido bar de Orense al escritor orensano Alberto Vilanova Rodríguez, por su reciente triunfo en los concursos literarios del centenario de Curros Enríquez celebrados en Orense y Buenos Aires, pronunciando sendos discursos de reconocimiento el presidente de Posío, señor Ferro, y los señores Fábrega Santamarina y Añel.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Cesáreo Suárez Fernández y esposa, Teresa Suárez Fernández, Mercedes Blanco Banga, Rogelio Bermúdez Puime, Blasinda Barreiro Ojea y menores.

-El entusiasta delantero Carriega se reincorpora a la Orensana después de recuperarse de la lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego.

-El candidato comunista a la presidencia de Argentina, Alberto Chioldi, es tiroteado cuando pronunciaba un discurso en Paraná, aunque no se teme por su vida.

-El noroeste de Corea es escenario de una gran batalla aérea entre los Mig de fabricación soviética y los aviones a reacción aliados, participando más de trescientos aparatos.

4 de noviembre de 1976 - Jimmy Carter, nuevo presidente de Estados Unidos

4 de noviembre de 1976.

(1) El pintor orensano Virxilio regresa de su estancia en Berlín y expone su obra en la Galería Souto.

-(2) El vecino del Polvorín don Celso Nieto González da su opinión sobre el problema del río Barbaña, al que la canalización no ha aliviado su alto nivel de contaminación con dos barrios vertiendo sus aguas residuales al cauce.

-El demócrata Jimmy Carter, exgobernador de Georgia y un político casi desconocido hasta hace unos meses, se convierte en nuevo presidente de Estados Unidos al imponerse en las elecciones al republicano Gerald Ford, que no conocía la derrota electoral en sus 25 años como congresista y presidente.

-El veterano militar y dirigente comunista Enrique Lister anuncia en Bruselas la fusión de su Partido Comunista Obrero Español (PCOE) con el Partido Comunista Español (PCE) que dirige Santiago Carrillo, contra el que lanzó durísimas críticas acusándole incluso de “intentar eliminarme físicamente” y al que responsabilizó de “auténticos crímenes de sangre dejando viudas, huérfanos y perseguidos”, unas acusaciones que Lister asegura que concretará en sus memorias de próxima publicación.

4 de noviembre de 2001 - Pau Gasol debuta en la NBA

4 de noviembre de 2001.

El Festival Internacional de Cine Independente de Ourense inaugura su sexta edición con una gala en el Teatro Principal protagonizada por la compañía teatral Sarabela, previo cóctel en el Edificio Simeón, con presencia, entre otros, de los actores Manuel Manquiña, Daniel Guzmán o Lola Dueñas.

-(3) El empresario ourensano Primo López, “conocido como “Superlópez” y natural de Abavides, suma 22 restaurantes en la ciudad alemana de Düsseldorf, con clientes ilustres como el expresidente ruso, Gorbachov.

-La atleta del Pabellón de Ourense Ana Toral cambia de aires y ficha por el Universidade de Santiago.

-El baloncestista español Pau Gasol debuta en la NBA en las filas de los Memphis Grizzlies con derrota ante los Detroit Pistons por 88-76, sumando 4 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en los 17 minutos que estuvo en pista.

-La actriz Pamela Anderson, famosa por su papel en la serie “Los vigilantes de la playa”, sufre un aborto y pierde al bebé que esperaba con su actual pareja, el músico Kid Rock.