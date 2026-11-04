Una de setas

El río Requeixo baja con el agua por la pantorilla en el municipio lucense de Guitiriz. El caudal habitual movió en otros tiempos una docena de muelas de molino, restos que ahora complementan una ruta de senderismo bien señalizada que discurre por la margen izquierda. Con la fervenza y la presa de Merra se acierta por la foto en el cartel que señala la senda. En la tierra del agua está fallando hasta la costumbre de no salir de casa sin paraguas en otoño.

Por el camino van apareciendo setas de un rojo atrayente como el peligro. Es la amanita muscaria, muy tóxica, precisa la farmacéutica del grupo. Al ojo de un paladar poco acostumbrado a los manjares micológicos le parece que han salido muchos hongos a pesar del absentismo pluvial, pero se trata de desconocimiento. Un reportaje de Sergio Gil Pazos publicado el lunes en La Región corrige la percepción del domingo.

Octubre acostumbra a ser el mes más lluvioso en Ourense, con 110 litros por metro cuadrado de media, pero este año la tierra sólo ha bebido diez. El río Limia discurre con siete centímetros de agua por Bande, por Xinzo espera agua para volver a ser, y con estas condiciones se resienten los cultivos de invierno. Las castañas apenas han podido crecer con los magostos preparando las brasas, los nabos no acaban de germinar y no hay estómago que asimile un lacón sin grelos, y la campaña de setas, que empezaba en septiembre y terminaba en diciembre, es la peor que se recuerda.

“¿Y si no llueve?”, bromeó el domingo el marmitero de las estadísticas con un ojo en el camino y otro en la pantalla del móvil para examinar las previsiones meteorológicas, aunque sonó a disculpa para echar un vistazo a las últimas encuestas electorales, otra afición como salir a setas al monte, sin que nadie le pudiese reprochar la incapacidad para la desconexión. “El próximo sábado anuncian una borrasca”, comentó como si se hubiese topado con un trébol de cuatro hojas. El lunes en las Rías Baixas el sol calentó a 24 grados, en A Coruña a 19, en Lugo a 17 y en Ourense la sensación térmica llegó a 23. Ayer empezó a enfriar y si nada se tuerce, a partir del viernes podría jarrear con ganas, como de setas y de grelos.