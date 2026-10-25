Historia en cuatro tiempos | La plataforma política Táboa Democrática se presenta en Orense

La Táboa Democrática se presenta ante los medios en Orense.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de La Región del 25 de octubre de 1976 | La Región

La plataforma política Táboa Democrática se presenta en Orense

La Táboa Democrática se presenta ante los medios en Orense.

La plataforma política unitaria Táboa Democrática se presenta en Orense ante los medios de comunicación, integrando en su seno al Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, Partido del Trabajo, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Asistieron a esta reunión los siguientes representantes de los grupos políticos citados: Manuel Peña Rey (PC), Anselmo López Morais (PSP) y Rafael López de la Torre (UGT); mientras que los representantes de PT, ORT y CC.OO. prefirieron no identificarse.

La Táboa Democrática presentó un documento redactado en gallego en el que pide el apoyo de los “españoles partidarios de las libertades democráticas”, y en el que explica el proceso de formación de la plataforma, surgida en Galicia en julio de este año 1976, con “Táboas” locales en Ferrol, La Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra y Orense, contando con “apoyo de los movimientos obreros, campesino y marinero de Galicia”.

Entre los objetivos de la Táboa Democrática están la formación de un gobierno de amplio consenso democrático, elecciones verdaderamente libres, negociación con el Poder y un gobierno autónomo para Galicia basado en los principios del Estatuto de 1936, recalcando su convicción de que la autodeterminación de Galicia solo será posible “una vez conseguidas las libertades democráticas para todo el Estado español”.

(1976)

Inauguradas varias obras municipales en el perímetro rural orensano

Inauguración de obras en el perímetro rural.

Varias obras municipales realizadas en el perímetro rural fueron inauguradas en la tarde de ayer, presidiendo el primer teniente de alcalde don Celso Vázquez Gulías, con el concejal delegado del Perímetro Rural, don Eladio Diz Ojea; jefe del Servicio, señor Cordero, y otros miembros de la Corporación.

En Reza se inauguró la obra de captación de aguas, fuente y lavadero públicos, con aportaciones de los vecinos, obra que era considerada de gran importancia para el numeroso vecindario.

Seguidamente fueron visitadas las obras de captación de aguas para fuente y lavadero en Montarín, Guizamonde y, por último, las obras de captación de aguas, fuente y lavadero en Quintela de Canedo, en donde ha contribuido también el vecindario.

(1976)

Equipo de fútbol de orensanos en Alemania

Los componentes del equipo de fútbol orensano El Chivo.

El equipo aficionado de fútbol orensano El Chivo, en la localidad germana de Gelsenkirchen, se dio cita la pasada semana con el fin de recoger una equipación completa para practicar deporte como donación de la Caja de Ahorros Provincial de Orense.

En nombre de la entidad crediticia orensana, actuó don Enrique López Díaz, delegado de la Confederación de Cajas en Alemania.

(1976)

25 de octubre de 1926 - Jóvenes actores en los Salesianos de Orense

En Ginzo de Limia contrajeron matrimonio la bellísima señorita María Tejada Gómez y el culto capitán de Carabineros don Ignacio Martín Esperanza y Albareda, apadrinados por la madre de la novia, doña Conceción Gómez, y el padre del novio, don Manuel Martín Esperanza.

-Un fuerte temporal afecta a casi toda España con desbordamientos de ríos e inundaciones que han causado graves daños, registrándose un fallecido en Plasencia.

-El grupo de jóvenes aficionados al teatro de los Padres Salesianos en Orense inicia su temporada teatral poniendo en escena la zarzuela “Los Dinamiteros” y el sainete “Timidito y Francote”, con destacadas actuaciones de los señores Madriñán, Torres, Morais y Julio Soto.

-La Procesión de la Virgen del Rosario recorre las calles de Orense encabezada por el profesor del Instituto y concejal don Jesús Soria, que llevaba el estandarte de la Virgen, y los concejales señores Cid, Heredia, Rodicio, Pedreira y Malingre.

-Don Tomás Alonso Rodríguez es nombrado nuevo juez en Orense.

25 de octubre de 1951 - Orden del Mérito Civil para un ilustre orensano

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Genara Fernández Fernández, Rogelio Fernández de Dios, José Díaz Movilla, Manuel Domínguez García, Cesáreo Domínguez Gayoso, Genara Fernández Lorenzo, Manuela Joga Vázquez, Ángel Grande Formoso y esposa e hijos, Alberto Goyanes Fernández, Isaura González Gómez, Camilo González Gómez, Ramón González Gago, Cristián Mantilla Martín, José López Barreiro, Benilde Lorenzo Retorta, Genaro López Mociño, Hortensia Rodríguez Álvarez, Alfredo Rodríguez Estévez, Antonio Rodríguez Guerra, Castor Rodríguez Miguélez, María Rivera Álvarez e hijas menores, Antonio Rivas Fernández e hijas menores, Daniel Rabela Sauro, Teresa Rego Rapela, Magdalena Medela Álvarez e hijo menor, Ángel González Seguín, José Fernández Incógnito, Antonio Varela Casal y Elías Reza Fernández.

-El ilustre orensano don Ramón Fernández Pousa, natural de Longos (Cea) y catedrático de Universidad, académico gallego y director de la Hemeroteca Nacional y la Dirección General de Prensa, entre otros cargos, es distinguido con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

25 de octubre de 1976 - James Hunt, campeón del mundo de Formula Uno

Titulares de La Región del 25 de octubre de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Elvira Romero Saco, Casandra Rosales Martins, Eva González Álvarez, Luz Rodríguez Docampo, Blanca Janeiro Amela y Begoña Álvarez Hernández.

-El Orense vence a domicilio ante el Sestao (0-1) con gol de Pachín a cuatro minutos del final.

-(1) Se presenta en Orense la nueva plataforma política Táboa Democrática de Galicia, que integra a varios partidos y organizaciones de izquierda.

-(2) El primer teniente de alcalde de Orense don Celso Vázquez Gulías preside la inauguración de varias obras municipales en el perímetro rural.

-(3) Un equipo de fútbol orensano en Alemania.

-El británico James Hunt (McLaren) se proclama campeón del mundo de Fórmula Uno al acabar tercero en el Gran Premio de Japón y abandonar su rival por el título, el austríaco Niki Lauda (Ferrari), según parece “por miedo” ante las condiciones de niebla y lluvia de la carrera y aún reciente el brutal accidente que sufrió esta misma temporada en el circuito de Nürburgring y que casi le cuesta la vida, con graves secuelas por quemaduras en el rostro.

25 de octubre de 2001 - Premio internacional para la “Caseta do Legoeiro”

Titulares de La Región del 25 de octubre del 2001

Los vecinos de Barbantes viven en estado de “psicosis” la aparición de nuevas grietas en el monte “San Trocado”, cortado por la Autovía y afectado por las obras de la misma ya desde 1997. En 1998 ya cedieron los anclajes y se derrumbó parte del monte, obligando al Ministerio de Fomento a invertir 18 millones de euros para reforzar la sujección, una situación que ahora parece repetirse a la altura de la localidad de Cenlle.

-El Boletín Auriense publicado por el Grupo Marcelo Macías y el Museo Arqueológico cumple 30 años con la edición de su tomo número 30, que incluye trabajos de, entre otros, Olga Gallego, Luis Martínez-Risco, Francisco Fariña o Enrique Bande.

-La Caseta do Legoeiro en el Puente Viejo, inaugurada por Manuel Fraga hace una semana aunque todavía no funciona como Oficina de Turismo de la Xunta en Ourense, es distinguida con el primer premio internacional Forestalia a la Construcción en Madera 2001, “por la calidad y originalidad resolutiva de la construcción”. La edificación lleva la firma del arquitecto Iago Seara, y fue realizada por la constructora Tuconsa por encargo de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta.