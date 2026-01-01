Los hombres que atacan a mujeres: balance anual de sucesos en la provincia

La peor cara de la violencia machista, con brutales agresiones en el ámbito doméstico y ataques sexuales a menores de edad, dejó una dolorosa huella en los juzgados. El Tribunal de Instancia de Trives está instruyendo el homicidio de una vecina de As Ermidas, en O Bolo, Josefa F.G. (76 años), acuchillada por su marido el 6 de abril de este año. Por estos hechos, ingresó en prisión Manuel V.R., un hombre que, según la familia de la víctima, tenía problemas con el alcohol.

Poco después, el 20 de mayo, una vecina de O Barco de 35 años, que logró sobrevivir pese a las graves lesiones, se precipitó desde un cuarto piso de O Barco para intentar que su pareja no la lesionara con un cuchillo. Carlos V.B., que también fue encarcelado, será juzgado por tentativa de homicidio/asesinato.

Y, el 25 de ese mismo mes, una vecina de Verín recibió disparos de bala de un arma detonada por el padre de sus tres hijos. Disparó desde la calle a la ventana porque no podía acercarse a ella. La perjudicada estaba en el sistema VioGén (había denunciado a su exmarido por malos tratos). Aunque ella logró recuperarse satisfactoriamente, él está pendiente de juicio por tentativa de homicidio y malos tratos (dos procesos judiciales distintos).

La violencia sexual fue castigada con contundencia por la Audiencia de Ourense. La sentencia más dura, confirmada por el TSXG, recayó en un hombre, David Aníbal A.L., castigado con 28 años de cárcel por violar a las dos hijas de su expareja sentimental en el domicilio familiar de Verín.

A finales de enero, el TSXG confirmó el fallo de la Audiencia ourensana para Martiño R.S., el profesor de música de Ourense condenado por agredir sexualmente a una menor que había sido su alumna. El inculpado, en verano, poco antes de que el Supremo rechazase su recurso de casación, decidió huir para eludir los 13 años y medio de cárcel impuestos en la condena. No se había adoptado ninguna medida cautelar, tan siquiera la retirada de pasaporte, durante todo el proceso judicial. A finales de noviembre, fue detenido en Cuba, un país que aún no lo ha extraditado.