¿Sabe usted que se homenajea a dos ourensanos en la exposición del Celta en Balaídos?

¿Sabe usted que el Celta homenajea a sus leyendas con una exposición fotográfica en los aledaños de Balaídos donde no falta el sello ourensano? ¿Que entre los rostros elegidos figuran el carballiñés Cesáreo Rivera, estandarte del club en los setenta, y el ourensano Vicente Álvarez, con catorce temporadas de celeste a la espalda? ¿Que con semejante historial caía de cajón que los dos tenían que salir en la foto?