¿Sabe usted que Ourense deja huella en Glasgow de la mano del Celta?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la marca vermella de Ourense en Escocia
¿Sabe usted que la macroexpedición celtista a Glasgow tuvo una importante representación ourensana? ¿Que de los 3.000 que viajaron a Escocia varias decenas lo hicieron desde la provincia? ¿Que dejaron huella de ello? ¿Que aunque fueran a apoyar al equipo celtista tampoco se olvidan del de su ciudad? ¿Que en las calles de Glasgow los ourensanos dejaron marca y en muchos de sus puntos luce simbología vermella?
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