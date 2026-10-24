¿Sabe usted que Ourense deja huella en Glasgow de la mano del Celta?

¿Sabe usted que la macroexpedición celtista a Glasgow tuvo una importante representación ourensana? ¿Que de los 3.000 que viajaron a Escocia varias decenas lo hicieron desde la provincia? ¿Que dejaron huella de ello? ¿Que aunque fueran a apoyar al equipo celtista tampoco se olvidan del de su ciudad? ¿Que en las calles de Glasgow los ourensanos dejaron marca y en muchos de sus puntos luce simbología vermella?