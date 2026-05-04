Ourense tendrá su primer AVE directo a Madrid sin parar en Castilla y León

Renfe aplica a partir del 20 de mayo una reorganización comercial en el corredor Madrid-Galicia que dejará un hito en la estación de Ourense: el estreno del primer servicio AVE directo sin paradas intermedias con la capital de España, al pasar de largo por Castilla y León en una de las frecuencias matinales.

Sin embargo, la consulta exhaustiva en la web de Renfe que ha hecho este periódico permite desvelar los detalles de la nueva malla horaria, que resulta cuanto menos llamativa. Lejos de ser un tren bala revolucionario, los datos revelan que la supresión de paradas apenas rasca unos minutos al reloj.

La gran novedad de esta reestructuración la protagoniza el AVE 4464, el tren diseñado para captar al codiciado viajero de negocios de primera hora. Desde el 20 de mayo, este convoy entrará en Ourense a las 07,28 horas proveniente de Vigo y Santiago, cerrará sus puertas y pasará de largo por A Gudiña, Sanabria AV y Zamora para alcanzar Madrid-Chamartín a las 09,55.

Frecuencias y paradas en el AVE antes y a partir del 20 de mayo. | La Región

La realidad de los tiempos

Desde la franja atlántica gallega celebran este tren sin paradas como un avance vital para exprimir la infraestructura y competir con el avión. No obstante, la comparativa de los horarios oficiales de Renfe revela que el impacto real es mínimo. Hasta la víspera del cambio (19 de mayo), el primer AVE de la mañana salía de Ourense a las 07,26 y llegaba a Madrid a las 09,57 (2 horas y 31 minutos), realizando su correspondiente detención en Zamora. El nuevo AVE directo, que borra a Castilla y León del mapa, saldrá a las 07,28 y llegará a las 09,55 (2 horas y 27 minutos). A efectos prácticos, el AVE directo, cronómetro en mano, solo permitiría ahorrar cuatro minutos respecto al servicio anterior.

La supresión de la parada en Zamora solo afecta al primer AVE de la mañana y no se aplicará en ningún viaje de regreso

El absurdo de los tiempos va un paso más allá. Según los propios datos de Renfe, el AVE que sale de Ourense a las 16,25 horas completará su recorrido en 2 horas y 22 minutos realizando parada de viajeros en Zamora. Es decir, el flamante nuevo AVE directo es cinco minutos más lento que otras frecuencias del día.

La supresión de la parada en la capital zamorana busca maquillar la ruta. Para evitar que el tiempo total de viaje desde el origen del tren se dispare al llevar el primer AVE desde Vigo hasta Santiago, Renfe opta por sacrificar el servicio a Zamora para enjugar el cronómetro global de la línea, desatando la indignación en Castilla y León.

Así quedan las frecuencias

La reorganización a partir del 20 de mayo arroja una parrilla de salida desde Ourense estable. La ciudad mantendrá 11 frecuencias diarias (sumando AVE, AVLO y Alvia) en sentido Madrid. A excepción del citado tren de las 07,28 horas, el 100 % de los servicios restantes mantendrán sus paradas habituales en la ciudad de Zamora. El usuario seguirá disponiendo de opciones madrugadoras como el AVLO de las 06,24 o el Alvia de las 06,58. Este último supone un ajuste importante para las estaciones intermedias, ya que A Gudiña y Sanabria lograrán por fin una opción temprana hacia la capital de España, sustituyendo a la antigua frecuencia del mediodía (12,55).

Los trayectos de vuelta (Madrid - Ourense) no tendrán supresión de paradas -todos los trenes seguirán deteniéndose en Zamora-. El cambio más significativo es el adelanto del AVLO matinal, que pasará de las 08,25 a las 06,30 horas (con parada en A Gudiña).

Hoy Zamora, ¿mañana Ourense?: el riesgo de ser una estación de paso

Estos cambios obligan a Ourense a mantener la guardia alta. La ciudad disfruta hoy del privilegio de su primera conexión directa y consolida su abanico de 11 frecuencias. Sin embargo, la decisión del Ministerio de Transportes sienta un precedente peligroso, al validar que para cuadrar tiempos y competir con el avión desde los extremos de la red es lícito suprimir paradas en ciudades. Hoy, la perjudicada es Zamora. Pero en un futuro próximo Ourense podría ser la víctima. En el camino, ya perdieron frecuencias también A Gudiña y Puebla de Sanabria.

Zamora responde: “No somos un apeadero” Lo que se vende como una equiparación con el resto de grandes corredores españoles, en Castilla y León ha desatado una crisis sin precedentes. Unión del Pueblo Leonés ha registrado reclamaciones formales tanto en el Ministerio de Transportes como ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, denunciando una “discriminación territorial” y exigiendo medidas cautelares para suspender la aplicación de estos horarios. Desde la formación leonesista acusan a Renfe de aplicar un “abandono territorial con billete de primera clase” y exigen conocer los estudios de impacto que justifican mutilar el servicio en una infraestructura “construida y mantenida con el dinero de todos los españoles”. El mensaje que enviarán en los próximos días al Congreso y a las Cortes de Castilla y León es rotundo: “Zamora no es un punto del mapa que los trenes puedan atravesar sin detenerse, no somos un apeadero”. Frente a este incendio político, fuentes del sector ferroviario justifican la decisión escudándose en los precedentes nacionales. Argumentan que la existencia de servicios que unen los extremos de una línea suprimiendo paradas es una práctica habitual en España para competir con el avión. Recuerdan que capitales con mayor peso, como Zaragoza, Lleida o Córdoba, ven a diario cómo los trenes rápidos hacia Barcelona o Sevilla pasan de largo por sus andenes. Además, recalcan que Zamora apenas pierde esta frecuencia de ida, conservando intacto el 95 % de sus servicios diarios con Galicia y Madrid.