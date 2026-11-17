El momento del minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo a las puertas de la estación de Ourense.

La huelga convocada este martes en el sector ferroviario está afectando a las conexiones de tren en Ourense en una jornada marcada por las demoras de "varias horas" y las dificultades para reubicar a los viajeros. La elevada afectación del servicio está provocando una disponibilidad "muy limitada" de plazas para recolocar a los pasajeros afectados.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios que tengan previsto viajar desde o hacia Ourense que eviten los desplazamientos "no imprescindibles" y busquen medios de transporte alternativos. No obstante, los viajeros tienen disponibles los cambios y las anulaciones de billetes sin coste.

La huelga afecta a los servicios ferroviarios de todo el país, incluidos los trayectos de Media Distancia y Larga Distancia que conectan Ourense con otros puntos de Galicia y del resto de España. Los servicios mínimos establecidos contemplan una circulación del 65% de los trenes habituales de Media Distancia y del 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia.

El sector ferroviario ha convocado el paro para este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad del sistema ferroviario español y en las condiciones laborales de las plantillas de Adif y las distintas operadoras, para las que los sindicatos piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

La huelga en el Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante toda la jornada, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas.

Esta movilización llega justo una semana después de otra huelga convocada por "la situación de la seguridad ferroviaria" y el "incumplimiento" de compromisos previos por parte de Semaf. Los maquinistas, además de participar en la convocatoria conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, anunciaron que realizarían su propia convocatoria para este martes y el día 23, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Semaf, junto a sindicatos como CCOO y UGT, se ha reunido en los últimos días con el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), sin que se haya logrado hasta el momento la desconvocatoria de la huelga, a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno.

Entre estas medidas figuran un decreto que faculta a los maquinistas a parar o no reiniciar el tren ante un "riesgo grave", un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad, la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y las ayudas a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Alrededor de 7.000 maquinistas pertenecientes a las operadoras mencionadas están llamados a secundar la jornada de huelga con la vista puesta en reclamar la ejecución total de las medidas de seguridad ferroviaria acordadas el pasado mes de febrero.

Los maquinistas han reconocido que se han producido "avances técnicos", pero han precisado que faltan por aprobar "cuestiones esenciales" y que mantendrán las movilizaciones hasta observar soluciones "aprobadas y publicadas".

"Durante meses hemos asistido a una parálisis injustificable basada en excusas burocráticas para no aplicar medidas de seguridad que ya estaban firmadas desde febrero; lamentablemente, solo cuando el colectivo de maquinistas ha parado los trenes el 29 de octubre y el 10 de noviembre se han empezado a dar los primeros pasos reales", ha declarado el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Precisamente, Semaf ha agrupado sus reivindicaciones en cinco bloques prioritarios. Entre ellos figuran la creación de un sistema de alertas meteorológicas propio e independiente para el ferrocarril, la puesta en marcha de un registro centralizado de riesgos o la modernización de los sistemas de protección del tren.

Además, el sindicato exige auditorías eficaces sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y la aplicación de soluciones técnicas a las deficiencias detectadas tanto en los trenes como en las infraestructuras. También pide protocolos de relevo, asistencia y periodos de descanso para los maquinistas tras sufrir arrollamientos en la vía.

Cambios en transportes, Adif y Renfe

Desde el siniestro de Urda, que ha provocado al menos 69 muertes, se han producido la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente; la renuncia del entonces presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; y el cese del anterior presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

Estos han sido reemplazados en sus funciones, respectivamente, por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; Joaquim Hortalà i Vallvé e Inmaculada Gutiérrez Carrizo.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para este martes 17, que oscilarán entre el 50% y el 75% en Cercanías, en función de las franjas horarias, y alcanzarán el 72% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.

En concreto, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas, mientras que durante el resto de la jornada circulará el 50% de los trenes habituales.

Respecto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65%, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales. En el transporte de mercancías se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

Por su parte, Iryo espera operar 28 trenes del total de sus 40 programados para este martes, mientras que el resto no circularían, lo que supone un 70% de servicios mínimos durante la jornada de huelga. Finalmente, Ouigo mantendrá la circulación de 17 de los 27 trenes programados, de forma que prevé ofrecer cerca del 63% de sus servicios previstos para esta jornada.