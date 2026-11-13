Iberdrola invertirá 12 millones de euros en renovar la central hidroeléctrica de Santo Estevo, en Ourense

La central hidroeléctrica de Santo Estevo, situada en Nogueira de Ramuín (Ourense), será sometida a una rehabilitación integral con una inversión de 12 millones de euros. Iberdrola ha iniciado los trabajos de modernización de sus instalaciones, un proyecto que se desarrollará por fases y cuya finalización está prevista para 2031.

La primera actuación se centra en el grupo de generación número 2, donde ya han comenzado las labores de desmontaje de sus componentes. Entre las operaciones más complejas figura la retirada de un rotor de aproximadamente 250 toneladas, para la que ha sido necesario utilizar dos grúas especiales.

Según ha explicado la compañía, la maniobra requiere unas tres horas de trabajo debido a las dimensiones y el peso de la pieza.

Tres millones de euros para renovar el segundo grupo de generación

La rehabilitación del grupo 2 tendrá una duración aproximada de un año y supondrá una inversión de tres millones de euros, una cuarta parte del presupuesto total destinado al proyecto. Esta intervención forma parte de un programa que contempla la modernización sucesiva de los cuatro grupos de generación de la central de Santo Estevo, con el objetivo de prolongar su vida útil y mantener su rendimiento.

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Los trabajos permitirán actualizar distintos componentes y adaptar los sistemas de la instalación a los avances tecnológicos, además de reforzar su fiabilidad operativa.

La modernización de Santo Estevo continuará hasta 2031

Antes de iniciar las actuaciones, Iberdrola realizó diversos estudios técnicos para evaluar el estado de los equipos y planificar las intervenciones necesarias. El proyecto se ejecutará progresivamente sobre los cuatro grupos de generación, con un calendario que se extenderá hasta 2031.

Con esta inversión, la compañía busca garantizar la continuidad y el rendimiento de la central hidroeléctrica de Santo Estevo, una de sus instalaciones de producción eléctrica ubicadas en la provincia de Ourense.