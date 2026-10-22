Iberdrola destinará 128 millones de euros a modernizar su red eléctrica en Brasil

A través de su filial en Brasil, Iberdrola ha firmado un nuevo préstamo verde con el Banco Europeo de Inversiones que destinará a ampliar y modernizar las redes de distribución eléctrica de Neoenergia Elektro en los estados de São Paulo y Mato Grosso do Sul.

Estos 128 millones de euros de financiación permitirán, tal y como ha apuntado la compañía, avanzar en su ambicioso programa de inversiones en redes en Brasil, que abarca desde las líneas de distribución, hasta las subestaciones y los sistemas de control y protección, mientras busca también aumentar la automatización de las infraestructuras y reducir las pérdidas técnicas.

De hecho, se trata del segundo acuerdo de financiación verde entre Neoenergia y el BEI en menos de un año, tras el suscrito en noviembre del año pasado por unos 300 millones de euros, en este caso para modernizar la red del estado de Bahía.

Ambas operaciones, junto con una inversión de casi 6.300 millones de euros en lo que va de año, ponen de manifiesto la apuesta de Iberdrola por las redes eléctricas como su principal eje de crecimiento a nivel global. Y es que la energética prevé seguir acelerando este crecimiento en los próximos años y elevar su base de activos regulados desde los 56.000 millones de euros actuales hasta más de 90.000 millones en 2030.