La IGC nombra como nuevo presidente al ourensano Daniel Fernández

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió este martes la Asamblea General de la asociación profesional IGC (Independientes de la Guardia Civil), un encuentro que reunió en la ciudad a representantes del colectivo y que sirvió para renovar su dirección nacional.

La reunión culminó con la elección del ourensano Daniel Fernández como nuevo presidente de la organización. Asume el cargo con el objetivo de defender los derechos sociolaborales de los guardias civiles representados por la asociación. Fernández explicó que IGC cuenta con “más de 5.000 afiliados en toda España” y destacó el peso que la entidad tiene en la ciudad de Ourense, donde la presencia del colectivo es “especialmente elevada”.

Además, subrayó que una de las prioridades de la organización será avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los agentes, “una cuestión que repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía”

Entre las reivindicaciones del colectivo figura el reconocimiento como profesión de riesgo, una demanda trasladada desde hace años al Gobierno.