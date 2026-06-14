Impulso económico clave para las 27 fiestas de Interés Turístico Gallego

La provincia atesora una inmensa y heterogénea riqueza cultural que se manifiesta todo el año a través de sus celebraciones. Desde los ancestrales ritos del Entroido que llenan de color el invierno hasta las concurridas citas gastronómicas que ponen en valor los productos estrella de la huerta, el río y el viñedo, cada una de las comarcas ofrece una identidad única que atrae a miles de visitantes y llena de vida el territorio rural.

Con el objetivo de proteger y potenciar este valioso calendario de eventos, la Xunta ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas, dotada con medio millón, destinada para apoyar, promocionar y difundir las 27 fiestas reconocidas de Interés Turístico de Galicia. Esta orden de subvenciones, gestionada por Turismo de Galicia, busca favorecer un modelo de desarrollo turístico basado en la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad, actuando como un factor de reequilibrio territorial y una herramienta clave en la lucha contra la despoblación.

La provincia, que en la anterior edición de estas ayudas registró 19 festividades beneficiarias con una inyección total de 76.000 euros, dispone hasta el próximo 19 de junio para cursar sus solicitudes. Se sufragarán hasta un máximo de 4.000 euros por entidad local para inversiones en publicidad, cartelería, contratación de actuaciones o la compra del producto de alimentación que protagoniza la fiesta.

Monterrei, las exaltaciones de castañas y pimientos se unen a gaitas, cigarróns y peliqueiros

Exaltación de la castaña. | Miguel Ángel

La comarca de Monterrei se sitúa a la cabeza de la provincia con un total de cinco fiestas de interés turístico gallego. Por un lado, el patrimonio etnográfico brilla con luz propia durante el invierno gracias al magnetismo de sus entroidos tradicionales. Tanto los cigarróns de Verín como los peliqueiros de Laza imponen su ley y protagonizan unas fiestas que ya gozan de distinción nacional e internacional.

Por otra parte, la fertilidad de su paisaje se celebra en las mesas de Oímbra y O Riós, municipios que ensalzan sus cultivos estrella. La próxima en celebrarse será la Feira do Pemento, que el próximo 2 de agosto cumplirá su 29º edición, mientras que la 31º Festa da Castaña e do Cogomelo orriolense tendrá lugar un año más en otoño. Dos citas indispensables para los amantes de la buena mesa que dinamizan la economía local.

El broche de oro musical y cultural a este abanico de propuestas lo pone la veterana Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei, que ya cuenta con 41 ediciones a sus espaldas, y que cada verano congrega a los mejores intérpretes en un marco histórico incomparable como el del conjunto monumental del Castillo de Monterrei.

O Ribeiro, recreación histórica, gastronomía y vino son los grandes protagonistas

La Feira do Viño do Ribeiro. | Lucía Otero

En O Ribeiro, cuatro fiestas gastronómicas de Interés Turístico exaltan el vino, la historia y los productos locales. La Feira do Viño do Ribeiro, que se celebra a comienzos de mayo, reúne en Ribadavia a bodegas y colleiteiros para presentar las cosechas de la D.O. Ribeiro, con catas, degustaciones y actividades culturales. La Festa do Pemento de Arnoia, el primer fin de semana de agosto, exalta el producto local con diversas recetas, música y vino. La Festa da Vendima de Leiro, el último domingo de agosto, rinde homenaje a los viticultores con desfile de carrozas y muestra de vinos. La Festa da Istoria de Ribadavia, declarada de Interés Turístico Nacional, es la mayor recreación medieval de Galicia y transforma la villa el último sábado de agosto.

O Carballiño, pulpo y Pan de Cea, unidos al fervor de la Semana Santa

Festa do pulpo en O Carballiño. | Miguel Ángel

La Semana Santa de O Carballiño vivió una edición histórica tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, con gran afluencia de visitantes y asistentes a las procesiones organizadas por la Cofradía de la Vera Cruz. A estas citas se suma la Festa do Pan de Cea, que celebrará su 33 edición con la Ruta dos Fornos el 4 de julio y el día grande, el 5, en el campo da Saleta, con una gran comida popular con pan de Cea y productos con denominación de origen. La gran cita gastronómica en agosto es la Festa do Pulpo do Carballiño, de Interés Turístico Internacional, que celebrará su 64 edición el 8 de agosto en el parque municipal y estará dedicada a Lanzarote, con diversas actividades la semana previa, como la elaboración de la tapa gigante de pulpo.

Baixa Limia, los sabores tradicionales mandan

Galo Pica en Mugueimes. | José Paz

El territorio presume de dos celebraciones de interés turístico gallego. Por un lado, recientemente se celebró la Festa do Peixe de Bande, que ya supera el medio siglo de historia y cada año reúne a cientos de comensales en torno a los mejores productos del río y otros pinchos tradicionales.

Por su parte, el concello de Muíños acoge cada primer fin de semana de agosto la Festa das Sopas do Burro Canso e Galo Pica en Mugueimes. Esta singular cita combina oferta cultural, artesanal y deportiva con un menú que rinde homenaje a la cocina del Xurés a base de sopas, gallo y becerro.

Viana do Bolo y Vilariño do Conso, una tradición ancestral y colectiva

El Entroido de Vilariño do Conso y Viana do Bolo. | C.C

Se trata de una de las manifestaciones entroideiras más antiguas y singulares de Galicia, reconocida por su riqueza cultural, su arraigo popular y su gran atractivo turístico.

Esta celebración de origen ancestral combina elementos paganos vinculados al ciclo agrícola y al cambio de estación. Entre sus figuras más representativas destaca el boteiro, personaje de vistoso traje y máscara que simboliza la esencia del Entroido, acompañado por los fuliones. Fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en julio de 2025.

Terra de Trives. Manzaneda, mázcaras y el fulión

Fulón de Manzaneda. | José Paz

Las mázcaras, los fuliones y sus rondas son protagonistas en Manzaneda. Esta celebración ancestral, una de las más singulares de Galicia, destaca por conservar tradiciones de generación en generación y por mantener vivos rituales del ciclo de la naturaleza. El sonido de los fuliones, el colorido de las comparsas y la presencia de las mázcaras atraen a numerosos visitantes.

Por otro lado, A Pobra de Trives acoge cada último fin de semana de julio, desde hace más de medio siglo, la Festa da Bica, un tributo a este dulce tradicional.

Valdeorras, en O Barco se canta al botelo

Festa do Botelo. | Martiño Pinal

En O Barco, la Festa do Botelo alcanzó este año su vigésima cuarta edición. Fue declarada de Interés Turístico de Galicia en 2014 y gira en torno al embutido a base de estómago y huesos del cerdo. El evento principal es gastronómico y consiste en una comida popular en base al citado plato, pero el programa incluye otras actividades, como la ya tradicional lectura del pregón que se desarrolla en el Teatro Lauro Olmo y que finaliza con la Oda al Botelo, de José Luis Folla y Manuel Mansilla, interpretada por el Orfeón Valdeorrés.

Allariz-Maceda, siete siglos de historia alaricana

Festa do Boi. | José Paz

En el año 1983, un grupo de jóvenes revivió la Festa do Boi, que conmemora al alaricano Xan de Arzúa y su defensa de la procesión del Corpus Cristi de los judíos, encabezándola a lomos de un buey en 1317. Coincidiendo siempre con la señalada fecha, la villa celebra con desfiles, recreaciones, música, actividades infantiles y las salidas del boi. En estas, el animal sale acompañado por los ‘homes do sedeño’, y avanza por las calles, mientras los más valientes corren delante. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galica en 2006, la organiza la asociación Xan de Arzúa.

A Limia, disputa religiosa en A Saínza

Romería da Saniza. | José Paz

Las bases que hoy sostienen la Romería da Saínza datan de la década de 1840, cuando el párroco Manuel Alonso (1804-1875) se interesó por la celebración, incorporando la batalla por una promesa a la Virgen de la Merced. Desde esas fechas se conservan documentos que acreditan su relevancia: en 1850 se solicita al obispado de Ourense celebrar la misa fuera de la capilla por la afluencia de fieles, que en la década siguiente se cifraban en diez mil. Así, la celebración aspira a ser declarada de Interés Turístico Nacional este año.

Terra de Caldelas, fachós, seña de identidad caldelá

Fachós Castro Caldelas. | José Paz

La Festa dos Fachós de Castro Caldelas, declarada Ben de Interese Turístico de Galicia, se celebra en honor a San Sebastián cada 19 de enero.

Su elemento más característico son los fachós, grandes antorchas elaboradas con paja de centeno que se encienden al anochecer y son portadas en una procesión que recorre las calles del casco histórico. El resplandor de las llamas crea una atmósfera única convirtiendo esta tradición en una de las manifestaciones culturales más singulares de Galicia y manteniendo viva una costumbre heredada.

Terra de Celanova, una romería en un marco único

Romería etnográfica Raigame | Miguel Ángel

La romería etnográfica Raigame es el único referente en la comarca de interés turístico gallego hasta la fecha. Cada 17 de mayo, Día das Letras Galegas, el núcleo medieval de Vilanova dos Infantes se transforma para revivir con fidelidad el espíritu, los viejos oficios y el ambiente de las antiguas ferias populares gallegas de principios del siglo pasado. Además, el Concello de Celanova mantiene la previsión de solicitar el reconocimiento para la Festa da Ramallosa, una procesión nocturna de raíces paganas que llena de luces y misticismo las calles de la villa cada primer sábado de agosto.