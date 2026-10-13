Arrancan las obras en la N-525 que provocarán restricciones entre Ourense y San Cibrao durante dos meses

Los conductores que circulen por la N-525 a su paso por Ourense se encontrarán con modificaciones en el tráfico a partir de este martes, 13 de octubre. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará los trabajos de reparación y estabilización de los taludes situados en el kilómetro 236,6, una intervención que provocará restricciones temporales durante aproximadamente dos meses.

Las actuaciones se llevarán a cabo en ambas márgenes de la carretera y forman parte de las obras de emergencia aprobadas por el Gobierno tras las sucesivas borrascas de intensidad excepcional registradas durante 2026.

Mapa con las obras y las vías alternativas recomendadas | Transportes

Los trabajos contemplan la retirada de vegetación y tala de árboles, así como excavaciones para modificar la inclinación de los taludes y mejorar su estabilidad. También se aplicará hormigón proyectado sobre las superficies, se instalarán bulones de sujeción y se colocarán mallas de triple torsión para proteger la calzada frente a posibles desprendimientos.

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La A-52, alternativa para evitar las restricciones

Ante las afecciones previstas en la circulación, el Ministerio de Transportes recomienda utilizar la autovía A-52 como itinerario alternativo mientras se desarrollen los trabajos.

En concreto, los conductores podrán circular por el tramo comprendido entre los enlaces de Ourense Centro, situado en el kilómetro 228 de la A-52, y Ourense Sur, en el kilómetro 224.

Las restricciones estarán debidamente señalizadas y se adoptarán medidas de seguridad para minimizar las molestias a los usuarios de la carretera. La previsión es que las actuaciones se prolonguen durante aproximadamente dos meses, aunque su duración dependerá del desarrollo de los trabajos.