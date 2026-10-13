Arrancan las obras en la N-525 que provocarán restricciones entre Ourense y San Cibrao durante dos meses
DE EMERGENCIA
Las obras de reparación de taludes en la N-525, a su paso por Ourense, provocarán restricciones de tráfico desde el 13 de octubre. Transportes recomienda utilizar la A-52 como alternativa.
Los conductores que circulen por la N-525 a su paso por Ourense se encontrarán con modificaciones en el tráfico a partir de este martes, 13 de octubre. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará los trabajos de reparación y estabilización de los taludes situados en el kilómetro 236,6, una intervención que provocará restricciones temporales durante aproximadamente dos meses.
Las actuaciones se llevarán a cabo en ambas márgenes de la carretera y forman parte de las obras de emergencia aprobadas por el Gobierno tras las sucesivas borrascas de intensidad excepcional registradas durante 2026.
Los trabajos contemplan la retirada de vegetación y tala de árboles, así como excavaciones para modificar la inclinación de los taludes y mejorar su estabilidad. También se aplicará hormigón proyectado sobre las superficies, se instalarán bulones de sujeción y se colocarán mallas de triple torsión para proteger la calzada frente a posibles desprendimientos.
La A-52, alternativa para evitar las restricciones
Ante las afecciones previstas en la circulación, el Ministerio de Transportes recomienda utilizar la autovía A-52 como itinerario alternativo mientras se desarrollen los trabajos.
En concreto, los conductores podrán circular por el tramo comprendido entre los enlaces de Ourense Centro, situado en el kilómetro 228 de la A-52, y Ourense Sur, en el kilómetro 224.
Las restricciones estarán debidamente señalizadas y se adoptarán medidas de seguridad para minimizar las molestias a los usuarios de la carretera. La previsión es que las actuaciones se prolonguen durante aproximadamente dos meses, aunque su duración dependerá del desarrollo de los trabajos.
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