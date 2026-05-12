Se incorporan 15 médicos de familia en el área sanitaria de Ourense, el mayor número en Galicia

Servizo Galego de Saúde publica este martes en el Diario Oficial de Galicia la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos por la que se procede al nombramiento como personal estatutario fijo y a la adjudicación de destino definitivo de 65 aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de médico de familia de Atención Primaria. En el caso del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, se incorporarán 15 profesionales, siendo el área con mayor número de adjudicaciones.

Este es el segundo proceso de nombramiento y adjudicación de destino definitivo en la categoría de médico de familia de Atención Primaria, después de que quedaran 67 plazas vacantes tras la resolución del pasado 22 de diciembre de 2025. En este nuevo procedimiento se ofertaron nuevamente esas plazas vacantes a los siguientes aspirantes según el orden de prelación establecido en la convocatoria, con el objetivo de garantizar la cobertura total de las plazas ofertadas.

Finalmente, de las plazas ofertadas en toda Galicia, fueron adjudicadas 65. Tras el proceso de elección de destino quedaron dos vacantes sin cubrir: una en O Barco de Valdeorras y otra en Oímbra. Por áreas sanitarias, se nombran diez profesionales para A Coruña y Cee; dos para Ferrol; diez para Santiago y Barbanza; diez para Lugo, A Mariña y Monforte; 15 para Ourense, Verín y O Barco; cinco para Pontevedra y O Salnés; y 13 para Vigo.

Las personas nombradas dispondrán de un plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOG para incorporarse a la plaza adjudicada, por lo que el plazo finaliza el 12 de junio de 2026. El Sergas recuerda que no tomar posesión en el plazo establecido, salvo causa justificada, supondrá la pérdida del derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo derivada de este proceso selectivo.