Infografía | Auge de infecciones de transmisión sexual en Ourense

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) han alcanzado niveles récord impulsadas por la era digital, el uso de aplicaciones de citas y una relajación en el uso del preservativo, que ha caído por debajo del 20% en colectivos de riesgo. En la provincia de Ourense, el escenario es especialmente preocupante. Los diagnósticos hospitalarios de ITS se han duplicado desde el mínimo registrado en 2021 (17 casos) hasta alcanzar los 34 casos en 2024, igualando sus máximos históricos de la década. En la región, la incidencia ha vuelto a niveles de 2016, consolidando una tendencia al alza.

Infografía del auge de infecciones de transmisión sexual | Milena

Esta propagación es a menudo silenciosa debido al carácter asintomático de las ITS, facilitando que en Galicia la gonorrea multiplique por cinco su incidencia desde 2017 y que la clamidia se dispare un 46% solo en el último año, alcanzando los 1.589 casos.

Para revertir esta tendencia, la Consellería de Sanidade invierte 195 millones de euros en un plan pionero centrado en el diagnóstico precoz mediante cribados oportunistas y el envío a domicilio de kits para la toma de muestras. Con el objetivo de reducir la incidencia un 5% anual, Galicia refuerza también su liderazgo mundial en vacunación estratégica, usando la vacuna de la meningitis B contra el gonococo.