Infografía | Castañas, vino nuevo y buena lumbre: Ourense se prepara para celebrar el magosto

Ourense se prepara para una de las celebraciones más populares y arraigadas de su calendario: el magosto. Las castañas, el vino nuevo y las hogueras volverán a protagonizar una fiesta que tiene su cita más señalada alrededor del día de San Martiño, el 11 de noviembre, y que está declarada Fiesta de Interés Turístico desde 2008.

Infografía sobre el magosto en Ourense. | La Región

La jornada se vive especialmente alrededor de las hogueras comunitarias, con puntos de encuentro tradicionales como el parque Barbaña y el Botánico de Montealegre, en la ciudad de Ourense. Sin embargo, la celebración se extiende por los 92 municipios de la provincia, con localidades donde el magosto tiene un arraigo especial, como Riós, Manzaneda, Allariz, Petín, A Pobra de Trives o Maceda.

La castaña es, sin duda, la gran protagonista. Este fruto destaca por su bajo contenido calórico, con unas 200 calorías por cada 100 gramos, y por ser una fuente importante de fibra, minerales y vitaminas. Además, su harina no contiene gluten, por lo que resulta apta para las personas celíacas. También destaca por su bajo contenido en grasas y por aportar hidratos de carbono de bajo índice glucémico.

En cuanto a sus características, la castaña gallega presenta una piel de color marrón claro y brillante, una telilla rojiza que se separa fácilmente y una parte comestible de sabor dulce y textura firme, sin resultar harinosa. Su contenido de humedad se sitúa entre el 50% y el 60% una vez recolectada.

Una producción marcada por los altibajos

La producción amparada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Castaña de Galicia ha experimentado importantes variaciones durante los últimos años. Según los datos recogidos en la infografía, en 2016 se alcanzó uno de los registros más elevados, con 240.902 kilos, mientras que en 2024 la producción descendió hasta los 21.546 kilos. En 2025 se contabilizaron 33.731 kilos, lo que supone una recuperación respecto al ejercicio anterior, aunque todavía lejos de los máximos registrados en la serie histórica.

La IGP Castaña de Galicia cuenta, a 31 de diciembre de 2025, con 1.294 hectáreas inscritas, 155 productores, seis comercializadores y diez industrias de transformación. Su valor económico estimado alcanza los 319.000 euros.

¿Cuánto cuesta organizar un magosto?

La celebración también tiene su reflejo en el bolsillo. Preparar una cesta de la compra para organizar un magosto en casa supone un presupuesto estimado de entre 45 y 56 euros, dependiendo de los productos y las opciones elegidas.

Las castañas cuestan entre cuatro y seis euros el kilo, mientras que una docena de chorizos gallegos frescos o curados ronda entre los 7,50 y los 12 euros. A estos productos se suman una botella de vino de 750 mililitros, con precios de entre 5,50 y 10 euros; la costilla de cerdo, entre 6,95 y 7,50 euros el kilo; una bica de un kilo, por unos 12 euros, y una botella de licor café, que cuesta entre 9,50 y 13,50 euros.

Los trucos para asar las castañas

Para disfrutar de unas buenas castañas asadas hay algunos pasos fundamentales. El primero es realizar un corte profundo en cada fruto, preferiblemente en forma de cruz, antes de acercarlas al fuego. De esta manera se evita que revienten durante la cocción y se facilita retirar la cáscara.

El método tradicional consiste en utilizar un recipiente con agujeros en la base, colocado sobre las brasas. Las castañas deben moverse periódicamente para conseguir un asado uniforme. También pueden prepararse en casa, tanto en el horno como en la freidora de aire. En el horno se recomienda una temperatura de 200 grados durante unos 20 o 25 minutos, dándoles la vuelta a mitad de la cocción.

Un último truco consiste en envolver las castañas recién asadas en un paño durante cinco minutos. El vapor retenido ayuda a separar la piel interior y facilita pelarlas mientras todavía están calientes. Y para acompañarlas, la tradición sigue marcando el camino: vino nuevo, pan y chorizo, además de una buena compañía alrededor del fuego.

Consejos para disfrutar de un magosto seguro

La celebración al aire libre también requiere algunas precauciones. Es importante consultar la meteorología, llevar el teléfono móvil con batería suficiente y respetar la propiedad privada, utilizando únicamente zonas habilitadas para actividades recreativas.

En caso de encender una hoguera, debe hacerse siempre en lugares autorizados y manteniendo limpio de hojas y ramas secas el perímetro. También conviene realizar el corte de las castañas antes de asarlas, apagar completamente las brasas al finalizar y no dejar residuos en el entorno. El respeto por la fauna y la flora completa las recomendaciones para disfrutar de una tradición que cada otoño reúne a miles de personas en torno a uno de los productos más emblemáticos de Galicia.