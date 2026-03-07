Infografía | Eclipse total de sol 2026, un fenómeno histórico en Ourense
15 CONCELLOS
Eclipse total de Sol 2026, Ourense vive un fenómeno histórico tras más de 120 años. Rubiá y Carballeda de Valdeorras encabezan la duración del eclipse total con más de un minuto y son solo dos del total de 15 concellos ourensanos a los que llegará la oscuridad total.
El 12 de agosto de 2026 la provincia de Ourense será uno de los mejores lugares de la Península Ibérica para observar un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que no se veía en esta región desde hace más de 120 años.
15 municipios de la provincia estarán dentro de la franja de totalidad, lo que significa que durante unos instantes el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, provocando una breve oscuridad similar al anochecer. El resto de la provincia quedará dentro de la zona del 99 % de ocultación, donde el eclipse será muy intenso, pero no totalmente oscuro.
Los municipios con mayor duración de oscuridad
La duración de la totalidad variará según la localidad. Entre los lugares donde más tiempo se podrá disfrutar del eclipse destacan:
- Rubía: 68 segundos
- Carballeda de Valdeorras: 67 segundos
- O Barco de Valdeorras: 63 segundos
- Vilamartín de Valdeorras: 59 segundos
- A Rúa: 54 segundos
Otras localidades como Petín, O Bolo, Larouco o A Veiga también estarán dentro de la franja de totalidad, aunque con unos segundos menos de oscuridad.
Horario del eclipse en la ciudad de Ourense
En la capital provincial el fenómeno se desarrollará durante casi dos horas y alcanzará su momento más espectacular al atardecer:
- Inicio: 19,33 horas
- Máximo (oscuridad total): 20,30 horas
- Finalización: 21,23 horas
Durante ese tiempo se observará cómo el Sol va siendo cubierto progresivamente por la Luna hasta formar una delgada media luna antes de la totalidad.
Galicia dentro de la franja de totalidad
La franja de totalidad atravesará Galicia en diagonal, permitiendo observar el eclipse completo en varias zonas de la comunidad. La duración del fenómeno variará entre 30 segundos y 1 minuto y 50 segundos, dependiendo de la ubicación.
Los expertos señalan que este evento será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo en España, por lo que se espera la llegada de miles de aficionados y turistas que buscarán el mejor punto para contemplarlo.
Eso sí, recuerdan que nunca debe mirarse al Sol directamente sin protección adecuada, por lo que será imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses.
