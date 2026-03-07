Infografía | Eclipse total de sol 2026, un fenómeno histórico en Ourense

El 12 de agosto de 2026 la provincia de Ourense será uno de los mejores lugares de la Península Ibérica para observar un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que no se veía en esta región desde hace más de 120 años.

Infografía del eclipse total de sol 2026 en Ourense. | MPA

15 municipios de la provincia estarán dentro de la franja de totalidad, lo que significa que durante unos instantes el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, provocando una breve oscuridad similar al anochecer. El resto de la provincia quedará dentro de la zona del 99 % de ocultación, donde el eclipse será muy intenso, pero no totalmente oscuro.

Los municipios con mayor duración de oscuridad

La duración de la totalidad variará según la localidad. Entre los lugares donde más tiempo se podrá disfrutar del eclipse destacan:

Rubía: 68 segundos

Carballeda de Valdeorras: 67 segundos

O Barco de Valdeorras: 63 segundos

Vilamartín de Valdeorras: 59 segundos

A Rúa: 54 segundos

Otras localidades como Petín, O Bolo, Larouco o A Veiga también estarán dentro de la franja de totalidad, aunque con unos segundos menos de oscuridad.

Horario del eclipse en la ciudad de Ourense

En la capital provincial el fenómeno se desarrollará durante casi dos horas y alcanzará su momento más espectacular al atardecer:

Inicio: 19,33 horas

Máximo (oscuridad total): 20,30 horas

Finalización: 21,23 horas

Durante ese tiempo se observará cómo el Sol va siendo cubierto progresivamente por la Luna hasta formar una delgada media luna antes de la totalidad.

Galicia dentro de la franja de totalidad

La franja de totalidad atravesará Galicia en diagonal, permitiendo observar el eclipse completo en varias zonas de la comunidad. La duración del fenómeno variará entre 30 segundos y 1 minuto y 50 segundos, dependiendo de la ubicación.

Los expertos señalan que este evento será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo en España, por lo que se espera la llegada de miles de aficionados y turistas que buscarán el mejor punto para contemplarlo.

Eso sí, recuerdan que nunca debe mirarse al Sol directamente sin protección adecuada, por lo que será imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses.