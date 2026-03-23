Infografía | Una mirada a la salud dental en Ourense

El 63% de los gallegos percibe su salud oral como buena, a pesar de que el 48% no ha acudido al dentista en el último año. En la comunidad, la prevalencia de caries se sitúa en el 17,5% y las extracciones dentales afectan al 76% de los adultos. En Ourense, de 250 colegiados, solo se cuenta con 12 dentistas en atención primaria para atender a toda la población provincial.

Infografía de la salud dental en Ourense. | La Región

Entre las cifras destacadas dentro de este tipo de salud en el país, existe una preocupante brecha en la financiación de la salud dental en España, ya que solo se destina el 2% del presupuesto sanitario a la odontología, muy lejos del 31% de la media europea. Esta falta de inversión se traduce en una mayor carga económica para los ciudadanos, que asumen la mayor parte del gasto en tratamientos, frente a una aportación pública limitada.

La salud dental en el ámbito público

En cuanto a los recursos profesionales, Galicia cuenta con 2.542 dentistas colegiados, aunque la distribución es desigual entre provincias. Sin embargo, el problema principal se encuentra en el ámbito público, donde solo existen alrededor de 1.200 dentistas para atender a toda la población española, una cifra claramente insuficiente.

El déficit en la sanidad pública gallega es especialmente significativo. El Sergas dispone únicamente de 100 dentistas para cubrir todas sus áreas sanitarias, lo que evidencia la necesidad urgente de reforzar el personal especializado en atención primaria.

Esta carencia se refleja en la ratio de atención: en Galicia hay un dentista público por cada 27.600 habitantes, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La situación es aún más acusada en Ourense, que solo cuenta con 12 dentistas públicos, situándose a la cola de las provincias gallegas.

Problemas de salud relacionados con la higiene dental

La evidencia científica vincula la salud bucodental con el bienestar general, asociando la enfermedad periodontal con patologías sistémicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes y complicaciones en el embarazo. La inflamación de las encías puede facilitar el acceso de bacterias al torrente sanguíneo y afectar a otros órganos.

Mal aliento, caries dental y enfermedad periodontal

Edentulismo (pérdida de dientes), que puede afectar a la nutrición

Diabetes (mayor riesgo de complicaciones)

Enfermedades cardiovasculares

Riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer

Infecciones en otros órganos

Relación con úlceras gástricas

Mayor riesgo de cáncer oral, gastrointestinal o pancreático

Riesgo de neumonía y afecciones pulmonares

Cómo realizar una buena higiene bucal

Mantener una correcta higiene bucal es muy importante como medida preventiva. Para ello, se recomienda cepillarse los dientes durante al menos dos o tres minutos, dos veces al día, cambiar el cepillo cada tres meses y prestar atención a todas las superficies dentales, incluyendo las caras internas, las muelas y la lengua. Además, el uso de hilo dental o cepillos interdentales resulta fundamental para eliminar los restos de comida y la placa bacteriana en zonas de difícil acceso.