Escuelas de Salud de Atención Primaria en Ourense, premiadas a nivel nacional

La Atención Primaria ourensana ha sido reconocida a nivel nacional por su apuesta por la salud comunitaria. El proyecto de las Escuelas de Salud, impulsado por la Subdirección de Enfermería del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, ha sido galardonado en los XIX Premios NAOS 2025, en la categoría de promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario.

Este reconocimiento, concedido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pone en valor un modelo innovador centrado en la educación para la salud, la participación activa de la ciudadanía y el trabajo en red con agentes comunitarios. La iniciativa se basa en acercar conocimientos y herramientas prácticas a la población, fomentando hábitos de vida saludables desde un enfoque cercano y participativo.

Solo en su primer año de implantación, en 2024, se desarrollaron 71 programas, con 284 talleres y la participación de cerca de 3.900 personas, además de la implicación directa de más de un centenar de profesionales sanitarios.

La subdirectora de Enfermería en la ateción primaria del área santaria, Verónica Civeira, destacó que este premio supone “un recoñecemento ao esforzo diario dos equipos” y subrayó que las Escuelas de Salud representan “unha forma diferente de entender a atención sanitaria, máis cercana e centrada nas persoas”.

Además subrayó que este modelo no solo busca prevenir enfermedades, sino también empoderar a la ciudadanía: “Trátase de acompañar, escoitar e dar ferramentas para que as persoas poidan cuidar mellor da súa saude no seu día a día”.

El proyecto refuerza así el papel de la Atención Primaria como eje clave en la prevención y la promoción de la salud poniendo en el centro la formación de la ciudadanía.