Inician la reparación de carreteras en Carballeda de Avia y Coles tras los derrumbes por temporal

La Diputación de Ourense ha iniciado esta semana la reconstrucción de dos muros de contención en dos carreteras de Carballeda de Avia y Coles, tras derrumbamientos causados por los episodios de temporal que tuvieron lugar en la provincia entre los meses de noviembre y enero.

En concreto, dichas actuaciones han sido consideradas como "prioritarias" por su "gravedad" al "comprometer de forma directa la estabilidad de la calzada y la seguridad del tráfico", siendo ambas calificadas como actuaciones "urgentes".

En ambos casos, se trata de intervenciones incluidas en las memorias justificativas remitidas al Gobierno central para optar a financiación destinada a paliar los daños en infraestructuras locales, acogiéndose en este caso a la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC).

"A través de esta vía, la institución provincial espera sufragar parcialmente los costes derivados de las reparaciones directamente relacionadas con los siniestros meteorológicos", han señalado en un comunicado, en el que han recordado que la administración "seguirá trabajando para restaurar con rapidez" las estructuras afectadas y " garantizar la seguridad y conectividad en toda la provincia".

Intervención en Carballeda de Avia

Por un lado, la intervención en el municipio de Carballeda de Avia se ha tramitado a través de un contrato menor urgente ante la "gravedad" del daño, que supuso el corte parcial de la vía y un "riesgo importante" para la seguridad viaria.

Así, la Diputación ha iniciado la reparación, concretamente en la carretera OU-0306 San Cristovo-Leiro, después de que el deslizamiento y colapso del terraplén en el punto kilométrico 9+480 provocase un desprendimiento de parte de la calzada y la pérdida de soporte.

Según ha informado la administración provincial, el importe de la actuación asciende a 42.350 euros con IVA incluido.

Intervención en Coles

En esta línea, la entidad ha comenzado una segunda intervención "urgente" en el Ayuntamiento de Coles, concretamente en la carretera OU-0504 A Casilla-Barra de Miño, entre los puntos kilométricos 3+080 y 3+120.

En esta parte de la vía, la "inestabilidad crítica" de un muro de contención provocó la aparición de grietas de más de 3 centímetros, así como el "riesgo inminente" de hundimiento de la calzada, obligando a ocupar uno de los carriles de la vía para garantizar la seguridad de la circulación.

En este caso, la actuación cuenta con un presupuesto total de 68.671,19 euros, IVA incluido.