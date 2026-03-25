Vida activa para los vecinos de Carballeda de Avia

El programa “A Maiores”, impulsado por La Región, llega al Concello de Carballeda de Avia con el objetivo de acercar formación digital, talleres motivacionales y actividades intergeneracionales a los mayores del municipio. La actividad se presentó ayer con la participación del alcalde Luis Milia, la psicóloga responsable del CIM, Emma del Rosario, y Paola Pérez, responsable de marketing de La Región.

El alcalde felicitó a La Región por la iniciativa y destacó la importancia de este tipo de actividades en zonas rurales, recordando qeu “en Carballeda de Avia o 70 por cento da xente ten mais de 60 anos”. Consideraron muy positiva “a relación entre maiores e pequenos para que se xunten e intercambien experiencias” así como la formación en capacitación digital para aprender a usar el móvil y herramientas básicas, señalando que ”grazas a eles moita xente está conectada, entérase do que ocorre e é unha forma de distracción e comunicación, o que é moi positivo, sobretodo no rural”.

La psicóloga Emma del Rosario subrayó la importancia de estas actividades para fomentar la cohesión social, destacando que “nun mundo cada vez mais individualizado, as actividades deste tipo permiten xenerar lazos sociais e evita o aillamento e soidade”.

Actividades

La propuesta incluye cursos de capacitación digital y además dos talleres motivacionales los días 9 y 16 de abril, centrados en la estimulación de la memoria y la vida activa y el bienestar. También se incluirá la actividad intergeneracional “que en este caso será un viaje por el lenguaje y ver como ha evolucionado desde nuestros abuelos hasta los niños de entre 8 a 11 años, alumnos del CEIP Pena Corneira, que van a formar parte de esta actividad”, explicó Paola Pérez. Por último se grabarán historias de personajes “con fuerte vínculo y arraigo en la zona que tengan algo para contar, que puede ser muy atractivo para las nuevas generaciones”.

Paola Pérez subrayó que “en La Región estamos muy satisfechos de poder realizar este proyecto y dar herramientas a nuestros mayores para estar conectados”.

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