El Inorde apuesta por la “poda de respeto” para alargar la vida de las viñas
Buscan avanzar hacia un modelo más sostenible aumentando su vida útil
El Inorde busca avanzar hacia un modelo vitivinícola más sostenible en la provincia de Ourense alargando la vida útil de las cepas.
Según informan, en los últimos años las podas agresivas y la intensificación productiva “reducir significativamente a lonxevidade das viñas”. Para contrarestar esta tendencia, desde el Inorde apuestan por la “poda de respeto”, una técnica que sirve de solución eficaz para evitar la muerte prematura de las cepas, reducir heridas innecesarias y favorecer el equilibrio natural de la planta, prolongando su vida productiva.
Para ello celebran este fin de semana (6 y 7 de marzo) una jornada formativa centrada en esta técnica, que contará con una parte teórica y otra práctica. El viernes 6 de marzo, en el centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia se celebrará la jornada teórica que acercará a los asistentes conceptos básicos de la fisiología de la vid, la poda de respeto, las heridas de la poda y errores comunes, entre otros temas.
La mañana del sábado, 7 de marzo, tendrá lugar en la finca experimental del Inorde, detrás del Castelo de Monterrei, la parte práctica del ciclo formativo, donde se aplicarán los conceptos abordados en la sesión teórica. El curso estará impartido por Enrique Santiago Pérez Espiño, ingeniero agrícola de la D.O Valdeorras, y Ricardo Dobao Macía, director técnico de la Adega A Coroa.
“A poda de respecto configúrase como un remedio efectivo para evitar a morte prematura das cepas ó deixar que as mesmas desenvolvan de xetio natural todo o seu potencial, coidando o cultivo, evitando feridas innecesarias e aumentando de xeito significativo a vida productiva útil das viñas”, explican desde el Inorde.
