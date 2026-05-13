Más de 435.000 euros para instalar una pasarela peatonal paralela al puente de la OU-150 en Ourense

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, en las obras de instalación.

La Xunta ha destinado más de 435.000 euros a la instalación de una pasarela peatonal paralela al puente de la carretera OU-150, en la parroquia ourensana de Cudeiro, necesaria para "garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables", como peatones o ciclistas.

Así lo ha trasladado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en su visita a los trabajos de instalación de la estructura metálica, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

En concreto, la pasarela tendrá una longitud de 60 metros y conectará con dos tramos de la carretera OU-150, que ya contaban con una senda y dos aceras, con el objetivo de "conformar un itinerario peatonal continuo".

En este sentido, la titular de Vivenda ha explicado que, tras realizar el montaje principal, por el momento quedan trabajos en la barandilla, canalizaciones y pavimento de madera para completar dicho proyecto, a la espera de finalizar las obras a finales de junio o principios de julio.

Así, Allegue ha destacado el uso de materia prima de Galicia en su construcción, utilizando una estructura de acero, así como madera de pino para el pavimento y los pasamanos, subrayando así su "diseño moderno y sostible" para garantizar su "integración en el entorno".